Meghan Markle’ın babası Thomas’tan şaşırtan açıklamalar

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çiftin kraliyetten ayrılmalarını yorumladı. Baba Markle, "Kraliyeti ucuzlattı. Her şeyi para için yaptı" dediği kızı için "Bu benim yetiştirdiğim kızım olamaz" dedi.

Birkaç hafta önce eşi Prens Harry ile birlikte Kraliyet Ailesi’nin kıdemli üyeliğinden ayrıldıklarının açıklayan Meghan Markle tarafında sular durulmuyor. Herkesin tepkisini çeken Düşes’in babası da, kızına karşı cephe aldı. Ayrılık kararı hakkında ilk kez konuşan baba Thomas, Meghan ve Harry'nin davranışını “utandırıcı” olarak değerlendirdi. Kızı ve eşinin kraliyeti “ucuzlattığını” söyleyen Thomas Markle, indirimli bir Amerikan süpermarket devine atıfta bulunarak, “Kraliyeti taçlı bir Walmart’a dönüştürüyorlar” dedi. Thomas Markle ayrıca, “Bu benim yetiştirdiğim kızım olamaz” yorumunda da bulundu.

Düşes'in babası, “Evlendiklerinde bir sorumluluk üstlendiler. Bu sorumluluk kraliyetin bir parçası olmak ve onu temsil etmekti. Bunu yapmamak aptalca” dedi. Thomas Markle: My Story adlı 90 dakikalık belgeselde kızı Meghan ile karmaşık ilişkisinin perde arkasını da anlattı ve “İngiliz kraliyeti, şimdiye kadar ki en büyük uzun ömürlü kurumlardan biri. Onu yok ediyorlar, ucuzlaştırıyorlar, perişan hale getiriyorlar. Bunu yapmamalılar” dedi.

Meghan ve Harry'nin kraliyetten ayrılma kararını, “Büyük bir hayal kırıklığı, çünkü o her genç kızın rüyasına sahip olmuştu” şeklinde yorumlayan Thomas Markle, “Her genç kız prenses olmak ister ve o buna ulaştı ama şimdi elinin tersiyle itiyor. Bunu para için yaptığı görülüyor” şeklinde konuştu.