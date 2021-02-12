Muğla ‘Milli Park’ ormanları ‘gençleştirme’ adı altında kesilebilecek

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen orman kıyımları son yıllarda hızlandı. Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi Balan Dağı'nda “Yangınlara karşı seyreltme çalışması” adı altında gerçekleşen kesimler nedeniyle vatandaşlar seslerini yükseltti. Doğa tutkunlarının araştırmaları sonucu Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) sitesindeki bir haritada Muğla'nın tüm sahil alanlarının “Gençleştirme” alanı içinde olduğu gözlendi. Bu duruma çevreci ve STK'lar isyan ederek, “Bu karar usul ve esasları düzenleyen 299 sayılı tebliğe aykırı. Milli park ormanlarında işletme ormanı gibi bir plan yapılmaz” açıklaması yaptı.

MİLLİ PARKLAR TÜM CANLI VARLIKLARI İLE MÜDAHALESİZ KORUNMAK ZORUNDA

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi Neşe Yüzak, OGM cbs.ogm.gov.tr adresinden alınan haritada her şeyin açık olduğunu belirterek, “Haritaya bakıldığında, Marmaris Milli Parkı, 4. Bölge Manisa Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veriyor. Orman meşçere (Yaş, ağaç türü kombinasyonu, büyüme ya da kuruluş şekli, bunların hepsi veya bir kısmı ile kendisini çevresinden açık olarak ayıran ve en az bir hektar büyüklükte olan orman parçası) haritasında mavi renkle işaretlenmiş bölgenin tamamı milli parkı göstermektedir. Harita renk kodları ise mavi bölgelerde gençleştirme yapıldığını işaret ediyor” dedi.

DEVRİLEN AĞAÇ BİLE KALDIRILAMAZ

Milli parklar tüm canlı varlıkları ile müdahale etmeden korunması gereken alanlar olduğunu da söyleyen Yüzak şöyle konuştu:

“Bu özellikleri ile ormanlardan ayrılır ve orman işletmeleri gibi üretimde kullanılmaz. Tüm dünyada koruma statüsü bu şekilde kabul görmüştür. İçinde devrilen ağaçlar bile kaldırılmaz ve orada gelişen habitat izlenir. Marmaris Milli Parkı, kirlenen gezegende bize önemli bir hediyedir. Turizmin geleceği de bu değerlerin korunmasına bağlıdır.”

MİLLİ PARK ORMANLARINDA İŞLETME ORMANI GİBİ BİR PLAN YAPILMAZ

Gençleştirme adı altında en büyük zararın Marmaris'e olacağını özellikle vurgulayan Neşe Yüzak bu durumdan Muğla genelinde de sıkıntı yaşanacağını belirtti. Yüzak, “Haritaya bakıldığı zaman Muğla genelindeki milli parkların gençleştirme alanı içine alınması usul ve esasları düzenleyen 299 sayılı tebliğe aykırı. Kesinlikle milli park ormanlarında işletme ormanı gibi plan uygulanamaz. Bu karar ile korunan alandaki ormanlara maddi kazanç kaynağı olarak bakılıyor. Marmaris Kent konseyinde, koruma amaçlı sığla ağacı meşcerelerinin işlenmesi konusunda uzun zamandır çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaları yaparken milli parklardaki hassasiyetin gerekli olduğu bilinciyle çalıştık. Kent konseyleri bölge değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

MİLLİ PARKIN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

Marmaris Milli Parkı’nın 1996 yılında milli park ilan edildiğini yüzölçümünün 29 bin 206 hektar olduğunu da belirten Neşe Yüzak şu ifadeleri kullandı:

“Marmaris Milli Parkı’nda yapılan çalışmalara göre araştırma sahasında toplam tür, alt tür ve varyete düzeyinde olmak üzere toplam 724 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 14 tanesi açık tohumlu bitkiler grubunda yer alırken geriye kalan 710 takson kapalı tohumlu bitki grubunda. 22 vasküler bitki ailesine ait 64 endemik bitki tespit edilmiş olup, tespit edilen endemik türlerin 43 tanesi “CR” (kritik derecede tehlike altında), 17 tanesi “LC” (Düşük risk), 2 tanesi “EN” (Tehlikede) ve 2 tanesi “VU” (Hassas, tehlike altına girebilir, zarar görebilir) kategorisinde. Parkta; 106 omurgasız türü, 34 balık türü, 37 memeli türü, 32 sürüngen türü, 7 çift yaşamlı türü, 84 kuş türü tespit edilmiştir.”

BÖLGEDE YAŞAYAN HAYVAN TÜRLERİ

Yaban keçisi, yaban domuzu, tilki, çakal, porsuk, karakulak, ayı, sansar, tavşan, sincap, fare, kirpi, oklu kirpi, yılan türleri, kertenkele türleri, güvercin, şahin, atmaca, kerkenez, kartal, ada doğanı, kınalı keklik, karatavuk, ardıç kuşu, gümüş martı, karabaş martı, ada martısı, kızılgerdan, çıvgın, baştankara, serçe, saka, ispinoz, kara kızılkuyruk vb.