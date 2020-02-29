Muğla’nın tarihi Saburhane Mahallesi yeniden canlandırılacak

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (MUSFOD) ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feray Koca'nın birlikte hazırladığı hazırladığı “Saburhane'de Hatırlama Diyaloğu ve Hafıza Mekanları Atölye Serisi” projesi, Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları Akademi işbirliği kapsamında destek almaya hak kazandı.

AB tarafından destek almaya hak kazanan projenin amacının Saburhane Mahallesi'nin, mübadele öncesinden günümüze dayanan tarihini, sosyo-kültürel yapısını, anlamını ve hafızalarda kalan imgelerini, mekanlarını ortaya çıkarmak olduğunu belirten proje ortakları MUSFOD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Günay ve Doç. Dr. Feray Koca açıklama yaptı.

MÜBADELE ÖNCESİNDE KENTİN EĞLENCE MERKEZİYDİ

Günay yaptığı açıklamada “Mübadele öncesinde kentin eğlence mekanı olarak işlev gören Saburhane Mahallesi, Mübadele sonrasında bu özelliğini kaybetmiştir ve kent için anlamı değişmiştir. Projenin amacı, mahallenin mübadele öncesinden günümüze dayanan tarihini, sosyo-kültürel yapısını, anlamını ve hafızalarda kalan imgelerini, mekanlarını ortaya çıkarmaktır. Böylece, yitip giden kültürel mirası, mahallenin dönüşen morfolojik yapısı ve mekanları vasıtasıyla fotoğraf sanatı üzerinden hatırlamak ve halkın kolektif belleğini tekrar işler hale getirmek hedeflenmektedir” dedi.

Günay, “Bu projenin sonucunda elimizde Saburhane Mahallesi ve burada yaşayan mübadillere ilişkin önemli bir veri oluşacak. MUSFOD olarak böyle bir projenin ortağı olmaktan ve kent tarihine yapacağımız katkıdan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

HATIRLAMA DİYALOĞU ATÖLYESİ DÜZENLENECEK

Dört ay boyunca sürecek olan proje kapsamında dört ayrı atölye düzenleneceğini belirten Doç. Dr. Feray Koca; “Bu atölyelerde mübadele öncesinden günümüze kadar Saburhane Mahallesi'nin geçmişine yönelik kişisel albümlerden fotoğraf paylaşımı yapılacak. Düzenlenen ‘Hatırlama Diyaloğu Atölyesi' ile de paylaşılan eski fotoğraflar ve görsel materyaller ile birlikte belleklerdeki Saburhane Mahallesi tarihinin yeniden hatırlanması sağlanmış olacak. Projenin sonunda ise eski ve yeni fotoğraflardan oluşan bir sergi hazırlanacak” şeklinde konuştu.

Nisan ayına kadar gönüllü ailelerden fotoğraf toplama çalışmalarına başlanan projede; Saburhane'ye ait eski fotoğraflar üzerinden sohbetlerin yapılacağı ilk Hatırlama Diyaloğu Atölyesi, 4 Nisan Cumartesi Günü saat 14.00'da Apostol Han'da gerçekleştirilecek.