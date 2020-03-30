Muzun içinde hangi vitaminler var? Muzun faydaları nelerdir?

Muzun içinde hangi vitaminler var? Muzun faydaları nelerdir?

Anavatanı Güneydoğu Asya olan muz (musa acuminata), dünyanın birçok sıcak bölgesinde yetiştirilen yumuşak posaya sahip olan tropikal bir meyvedir. Depresyonla savaşmaya, sabah bulantılarını hafifletmeye, böbrek kanseri, diyabet, osteoporoz ve körlüğe karşı korumaya kadar pek çok sağlık yararı bulunan muz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde... Muzun içinde hangi vitaminler var? Muzun faydaları nelerdir? İşte işinize yarayacak pratik bilgiler...

En sık tüketilen tropikal meyvelerin başında gelen muz, lezzetinin yanı sıra faydalarıyla da göz dolduruyor. Sağlık üzerinde koruyucu etkisi olabilecek temel besinleri içeren muzun içinde hangi vitaminler var? Muzun faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

MUZUN BAŞLICA FAYDALARI

– Muz lif, antioksidanlar ve çeşitli besinler bakımından zengindir.

– Muz, kalp sağlığı için gerekli olan iki besin maddesi olan potasyum ve magnezyum kaynağıdır.

– Muzun düzenli olarak tüketilmesi sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasına destek olur.

– Günlük orta boy bir muz tüketmek, vücudun kallojen yapmasına yardım eder ve hücrelerinizi serbest radikallere karşı korur.

– Kan basıncını düzenler.

– Uzun vadede kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

– Kalorisi düşük, besin ve lif oranı yüksek olduğu için kilo vermeye yardımcı olabilir.

– Haftada birkaç kez muz yemek, böbrek hastalığı riskinizi % 50’ye kadar azaltabilir.

– Muz, egzersizin neden olduğu kas kramplarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

– Saç tellerini güçlendirir, daha gür ve uzun saçlara sahip olursunuz.

– Yüksek B vitamini içeriği ile stresi azaltmaya yardımcı olarak, rahat bir uykuya zemin hazırlar.

– Yapılan çalışmalar, muz yemenin astımı olan çocuklarda hırıltıyı önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

– Yüksek demir içeriği nedeniyle muz, anemiden muzdarip olanlara yardımcı olur.

– Muz beyin sağlığını korur.

– Pektin açısından zengin olan muzlar, sindirime yardımcı olur ve vücuttan toksinleri ve ağır metalleri atar.

– Muzdaki yüksek lif, bağırsak hareketliliğini normalleştirmeye yardımcı olabilir.

– Muz yemek gözleri maküler dejenerasyona karşı korur ve kalsiyum emilimini artırarak güçlü kemikler oluşturur.

MUZUN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 gram muz yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

Su: 74,91 g

Enerji: 89 kcal

Protein: 1.09 g

Toplam Yağ: 0.33 g

Karbonhidrat: 22.84 g

Lif: 2.6 g

Toplam şeker: 12.23 g

Kalsiyum: 5 mg

Demir: 0.26 mg

Magnezyum: 27 mg

Fosfor: 22 mg

Potasyum: 358 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.15 mg

C vitamini: 8.7 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.07 mg

Niasin: 0.67 mg

B-6 Vitamini: 0,37 mg

Folat: 20 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 64 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.1 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0.5 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.11 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg