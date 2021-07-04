Odabaşı: Aileden Kuvayı Milliyeciyim

Kadıköy'ün CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Milli Mücadele içinde görev alan Odabaşı Ailesi'nin dördüncü kuşak ferdi. Odabaşı; Kurtuluş Savaşı'nda cephede mücadele eden, İstiklal Madalyası alan aile büyüklerini, memleketleri Şanlıurfa Siverek'te belediye başkanlığı yapan babası ve ağabeyini HaftaSonu'na anlattı…

BÜYÜKLERİNİN İZİNDEN YÜRÜDÜ

Ailemde 4. kuşak belediye başkanıyım. Babamın dedesi Mahmut Odabaşı, Siverek Milli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkan Vekili.

Cemiyete başkan vekili olmasının da Atatürk'e atfedilen bir hikayesi var. Atatürk, ‘Alfabetik sırayla yapsınlar' diyor. Cudi Paşa, başkan oluyor, babamın dedesi de vekili oluyor. Urfa'dan 2., 3., ve 4. dönem milletvekili oluyor. Meclis idare saymanlığı yapıyor.

Babamın amcası Mehmet Emin Odabaşı, babası Meclis'teyken Siverek Belediye Başkanı oluyor. Kendisi Kuvayı Milliye hizmetinden dolayı 1925 yılında İstiklal Madalyası alıyor.

Dedem Lami Odabaşı, Urfa'ya sevk edilen Kuvayı Milliye kuvvetlerinin başındaki isimlerden biriydi. Aileden Kuvayı Milliyeciyim.

Babamı gördüğüm gün sayılıydı

Oğlum Rona 11 yaşında, kızım Asmin 8 yaşında. “Bize biraz daha zaman ayır” diyorlar. Baş başa olalım istiyorlar. Dışarı çıktığınızda insanlar konuşmak, dertlerini anlatmak istiyorlar. Çocuklar küçük oldukları için babalarını paylaşmak istemiyor. Okulda babalarının belediye başkanı olduğunu söylemiyorlar. Oğlum bu konuda hassas. “Baban ne iş yapıyor?” diye soranlara avukat diyor.

İSMİMİN ANLAMI ASLAN YÜREKLİ

İsmimin telaffuzu zor… Şerdil, Kürtçe “aslan yürekli” demek. Dara, Farsçada “malik, hükümdar” demek… Yeni tanıştığım herkese ismimin anlamını anlatıyorum. Yanlış telaffuz edilmesine çok alıştım, doğru telaffuz duyunca şaşırıyorum.

DIŞI SİZİ, İÇİ BİZİ YAKAR

Sürekli sokaktayım. “Konuşan Kadıköy” etkinliği düzenliyoruz her mahallede. Kürsü kuruyoruz, ben de gidiyorum. Her şeyi soruyorlar, cevaplıyoruz. Standartları yüksek ama anlayışlılar. Kadıköy'ün dışı sizi, içi bizi yakar. İBB, 25 yıldır Kadıköy'e hiçbir altyapı yatırımı yapmadığı için büyük sıkıntılarımız var.

Seçimi kazandı iki gün sonra vefat etti

Babam Abdülkadir Odabaşı, 1973'te Siverek Belediye Başkanı seçiliyor. 1989 seçimlerinde tekrar aday oluyor. Pazar günü yapılan seçimi kazandı, 2 gün sonra salı günü vefat etti. 6 ay sonra seçim yenilendi. Büyük ağabeyim Lami Odabaşı Siverek Belediye Başkanı seçildi. Ben doğduğumda 1973'te babam belediye başkanıydı. Siyasetin içine doğdum. CHP çizgisindeydi ailem, cumhuriyet kültürünün içinde büyüdüm.

ANNEM ANLATIRDI

Siyaset ile ilgileniyorsanız bir hedefinizin olması gerekir. Ben hizmet etmek istiyordum, belediye başkanlığında daha faydalı olabileceğimi düşündüm. Babanız belediye başkanı, ağabeyiniz belediye başkanı… Sıkıntılarını görüyordum ama halka hizmet etmenin verdiği mutluluğu ve gururu da biliyordum. Babam belediye başkanı olduğunda yeni doğmuştum, hatırlamıyorum çok fazla. Babamı, annem ve abim anlatıyordu. Babamı gördüğüm gün sayılıydı. Aynı şeyi ağabeyimde de yaşadım.