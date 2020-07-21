Pınar Gültekin kimdir? Pınar Gültekin kaç yaşında?
Türkiye eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin’e ağlıyor. Acı haberin ardından siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok isim cinayete tepki gösterdi. İşte Pınar Gültekin ilgili bilgiler…
PINAR GÜLTEKİN KİMDİR?
Hayatını kaybeden Pınar Gültekin henüz 27 yaşındaydı. Pınar Gültekin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde eğitimine devam ediyordu.
Pınar Gültekin'den acı haber geldi. Beş gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni Muğla Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.
Gültekin'in en son görüldüğü kişinin eski sevgilisi bar işletmecisi Cemal Metin Avcı olduğu belirlendi.