Putin’in kızı tepkiler üzerine Instagram hesabını sildi

Vladimir Putin'in çocuğu olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yoğun bir şekilde eleştiri aldıktan sonra Instagram hesabını sildi.

Tayfun HOPALI / ABD

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Instagram’da 84.000 takipçisi olan Luiza Krivonogikh, babasının geçen ay Rus birliklerine saldırı emri vermesinden bu yana internette şiddetli tepkilerle karşılaştı.18 yaşındaki genç kız lüks yaşam tarzının fotoğraflarını içeren hesabının tüm izlerini kaldırıldı.

Putin’in metresi olduğu söylenen 46 yaşındaki Svetlana Krivonogikh’in kızı olan Luiza kendi hesabında “Sığınakta mı oturuyorsunuz? Fare gibi mi?” yazınca “o şeytanın kızı” ve “savaş suçlusu” gibi ciddi tepkilerle karşı karşıya kaldı.

Luiza’nın fotoğraflarına yorum yapan bazı kullanıcılar, onu Putin’e Ukrayna’da akan kanı durdurmasını söylemesini istedi. Putin ve Svetlana, iddia edilen ilişkileri veya Luiza’nın babasıyla ilgili söylentileri hakkında hiçbir zaman yorum yapmadı. Luiza, Rus medyası tarafından 2019’da Putin’in kızı olarak iddia edilmişti.

Eski bir olimpik jimnastikçi olan Kabaeva’nın, Ukrayna işgali sırasında çocuklarıyla birlikte İsviçre’de güvenli bir dağ evinde saklandığı iddia ediliyor.