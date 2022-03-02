Şaban ayı ne zaman başlıyor, anlamı nedir?

İslam alemi tarafından mübarek aylardan sayılan ve içinde Berat Kandili'ni de barındıran Şaban ayı ne zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi olan Şaban ayının önemi de müminler tarafından araştırılıyor. Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlıyor.

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İslam alemi tarafından mübarek aylardan sayılan ve içinde Berat Kandili'ni de barındıran Şaban ayı ne zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi olan Şaban ayının önemi de muminler tarafından araştırılıyor. Peki Şaban ayı ne zaman başlıyor?

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

2022 yılı Şaban ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 4 Mart Cuma günü başlayacak. Berat Kandili ise 17 Mart’ta idrak edilecek.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu.

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını