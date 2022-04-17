Sağlık Bakanlığı yanlışlıkla porno bağlantısı paylaştı

Kanada'daki Québec Sağlık Bakanlığı, yaptığı ilginç gafla dikkatleri çekti.

Sozcu.com.tr

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Kanada’daki Québec Sağlık Bakanlığı, resmi Twitter hesaplarında son Covid-19 verileri yerine pornografik içerikli bir ayak fetişi videosunun bağlantısını yayınladıktan sonra özür dilemek zorunda kaldı.

İlginç olay Kanada’da gerçekleşti. Daily Star’ın haberine göre, Québec Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabında “Femdom (kadın egemenliği) ayak ibadeti” başlıklı bir Pornhub videosunun bağlantısının paylaşılmasından ötürü özür diledi ve bağlantıyı yarım saat içerisinde kaldırdı.

Perşembe günü gerçekleşen olayın ardından paylaştıkları özür metninde, “Kontrolümüz dışındaki bir durum nedeniyle, Twitter hesabımızdan uygunsuz içeriğe sahip bir bağlantı yayınlandı. Nedenlerini arıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi.

100 binden fazla takipçisi bulunan hesap düzeltmesini yapmış olsa da, yapılan gaf, hatalara hızlı tepki veren Twitter kullanıcılarının dikkatini çabucak çekti.

Birçok kullanıcı, “Hükümetiniz tarafından size bedava porno getirildi”, “İşte hepimizin aradığı Covid-19 bilgisi bu!”, “Québec Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan diğer bağlantılara tıklamaktan da çekinmeliyiz” gibi esprili tweet’ler atarak yapılan hatayla dalga geçti.





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