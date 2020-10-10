Sağlıklı olan koşu mu, yürüyüş mü?

Sağlıklı olan koşu mu, yürüyüş mü?

Yürümenin koşmaktan daha sağlıklı bir aktivite olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Sağlıklı bir egzersizin yüzde 90'ı yürüyüşse, yüzde 10'unu koşmak oluşturur" dedi.

Sağlıklı bir yaşam için egzersiz, vazgeçilmezler listesinde ilk sırada yer alıyor. Ancak yapılacak egzersizin süresi ve ağırlığı da önem taşıyor.

Sağlıklı olanın yürüyüş olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, şunları söyledi:

* Normal yaşantımızda çok fazla koşma ihtiyacımız yoktur, yürüme ihtiyacımız vardır. Bu nedenle genelde yürürüz.

* Ne zaman koşarız? Sabah otobüsü kaçırdığınızda, stres anında bir şeyden kaçarken koşarsınız.

* Koşmak çok ender yapılacak egzersizlerden birisidir. Düzenli olması gereken egzersiz yürümektir.

“GÜNLÜK 10 BİN ADIM”

* Aşırı egzersizi önermiyoruz. Bu yaşam süresinin kısalmasına ve vücudun erken dönemde yaşlanmasına neden olur.

* Düzenli ve dengeli egzersizle beraber aktif bir hayat, sosyal yaşam gerekiyor.

* Bunun kriteri de adım sayısına bakmaktır. Günlük 10 bin adımın üzerindeyse biz buna aktif bir yaşam diyoruz.

* Altında ise 6 bin adıma kadar düşürebiliriz. Günde 6 bin adımın altında sosyal yaşantı artık hareketsiz bir yaşama dönmüş demektir.

KAPALI ALANDA YAPILAN EGZERSİZE DİKKAT

Temiz bir havanın önemine de değinen Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, şu uyarılarda bulundu:

* Oksijen düzeyi yüksek, kirletilmemiş bir hava söz konusuysa ciğerlerinize alacağınız havanın size katkısı daha fazla olacaktır.

* Ama kapalı ortamda yapılacak egzersiz kesinlikle kötüdür. Özellikle kışın hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemde kapalı ortamda egzersiz yapmamak gerekir.

* Alacağınız partiküllerin akciğerlerinize vereceği zararı tahmin bile edemezsiniz. Kronik rahatsızlığı olan kişilerde zarar daha fazla olabilir.

* Akşam geç saatlerde yapılacak egzersizleri de önermiyoruz. Önerdiğimiz egzersiz gün içine yayılmış olan egzersizdir. İkindi vakti ya da kahvaltıdan belli bir süre sonra yapılacak egzersiz yeterli olacaktır. (DHA)