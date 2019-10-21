Sakın grip olmayın çünkü aşı bulamayabilirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ekim’de yaptığı açıklamada bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacağını açıklamıştı. Ancak Bursa’dan Elazığ’a, Konya’dan Samsun’a, Antalya’dan Edirne’ye kadar Türkiye’nin birçok ilinde grip aşısı sıkıntısı yaşanıyor.

Evren DEMİRDAŞ – Halil ATAŞ – Müslüm EVCİ – İsmail AKIN – İsmail AKDUMAN – Mehmet ANDAÇ – Tamer YAVUZ – Kemal ATLAN

Son baharın gelmesiyle birlikte grip olma riski daha da artıyor. Özellikle okul, kafeterya, AVM gibi kalabalık alanlarda gribin bulaşma oranını artırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacağını açıklamıştı. Ancak Türkiye'nin birçok büyükşehrinde grip aşısını bulmak çok zor.

25 BİN ECZANEYE 20 BİN KUTU AŞI

Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, Türkiye’de 25 bin eczane olduğunu söyleyerek şöyle konuştu; “Yurtdışından gelen grip aşısı miktarı ise sadece 20 bin kutu. Önceki senelerde Fluarix, Vaxigrip 3’lü ve Vaxigrip Tetra 4’lü grip aşılarını eczanelerde bulmak mümkündü. Bu sene ise sadece Vaxigrip Tetra 4’lü grip aşısı geldi. Bunu da parti parti gönderiyorlar. Gelen grip aşısı 20 bin kutu. Türkiye’de 25 bin eczane var. Aşıyı pek fazla satmayan veya almayan eczaneler oluyor. Yani eczane başına 3-5 kutu grip aşısı dağıttılar. Hastalar aşı bekliyor. Önümüzdeki haftalarda tekrar aşı gelecek deniliyor. Fakat ne kadar parti aşı gelecek bunu da bilemiyoruz” Şahin, bazı tansiyon ve bağırsak ilaçlarının da bulunamadığından yakındı.

“GRİP AŞISI BULMAK MUCİZE”

ESKİŞEHİR: 9. Bölge Eskişehir Eczacılar Oda Başkanı Yücel Yenilmez, Eskişehir'de eczanelerde grip aşısı bulmanın mucize olduğunu belirterek, “Eczanelerde grip aşısı bulmak imkansız. Bulmak ise bir mucize. Geçtiğimiz günlerde her eczaneye 8-10 tane grip aşısı bırakıldı. Bunlarda ilk günden tükendi. Her yıl 200-300 grip aşısı satan eczanelerimiz bu yıl grip aşısı satamıyor. Ekim ayı sonu Kasım ayı başlarında geleceği belirtildi. Bekliyoruz” dedi.

“AZ GELDİ ÇABUK BİTTİ”

ANTALYA: Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, “Türkiye çapında yaşanan bir durum bu. Yaklaşık 230 bin kutu grip aşısı Türkiye'ye giriş yaptı. 1 milyon 50 bin kutu daha giriş yapacak. Firmadan aldığımız bilgi bu. Yaklaşık 300 ila 400 bin arasında Kasım ayı başında bekliyoruz”

“AŞI İSTEYENLERİ LİSTE YAPTIK”

SAMSUN: Grip aşısı Samsun'daki eczanelerde de bulunmuyor. Eczacılar Ekim ayında eczanelere 5 tane dağıtıldığını bildirdi. Şuan için grip aşısını bulmak neredeyse imkansız diye konuşuyorlar. Grip aşısı isteyen müşterilerini liste yaptıklarını belirten Samsun’lu eczaneler, gelmesi halinde listeye göre ilacı dağıtacaklarını söylediler.

GELİR GELMEZ TÜKENDİ

KONYA: Konya Eczacılar Odası Başkanı Adem Açıkgöz: “Şu an eczanelerimizde grip aşısı bulmakta ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Ecza depoları tarafından her eczaneye sadece 5’er tane grip asisi verildi. Onlarda gelir gelmez tükendi. Grip aşıları didardan geliyor ve sadece bir firma tarafından tedarik ediliyor. Kasım ayında eczanelere yeniden grip asisi verilecekmiş ama yeterli olur mu onu bilemiyoruz”

“AÇIKLAMA YAPMIYORLAR”

ELAZIĞ: Grip aşılarının tedarikleri konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu belirten 23. Bölge Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ulaş Güler, “Aşı evinde ilk aşamada sayı yetersiz geldiği bundan sonraki aşamada grip aşılarının yüksek bir sayıda geleceği söyleniyor. Ama şu bir gerçek ki tedarik noktasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir sıkıntı var ama bunun fiyattan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Sağlık Bakanlığı firmalara geçen yılki fiyata göre çok daha yüksek fiyat verdi. Ancak ilaç eksikliği noktasında bizlere bir açıklama yapmıyorlar hastaları sıraya sokuyor ilaçlar geldikçe eczacılar hastalara ürünleri veriyorlar” diye konuştu.

EDİRNE’DE DE SIKINTI VAR

Edirne'de grip aşısında sıkıntı olduğunu belirten Eczacı Şükrü Ciravoğlu, “10 Ekim tarihi itibariyle Edirne ölçeğinde depolardan her eczaneye sadece ikişer adet gönderildi. Bu tabi çok yetersiz bir sayı, çok sayıda vatandaş var bekleyen, eczanelere başvurup isim yazdırıp, sıra bekleyenler var. Kronik hastalıkları olanlar, bağışıklık sistemi düşük olanlar özellikle aşıyı vurdurmak zorunda olduğundan bekliyorlar. Dolayısıyla bunlar dikkatle ve ısrarla takip ediyorlar” diye konuştu.

DİĞER ŞEHİRLERDE DE YOK

Çanakkale Eczacılar Odası Genel Sekreteri Nevin Köyatası; “İlimizde böyle bir sorun var lakin sadece Çanakkale değil, Türkiye genelinde sıkıntı var. Her Eczaneye 3 tane 5 tane maksimum 10 tane yolladılar. Bütün yurda böyle dağıtıldı” dedi. Grip aşısının ayrıca Tokat, Ordu, Kırşehir, Sinop, Amasya ve Çorum'a da bulunamadığı öğrenildi.