Sette rahatsızlanan ünlü oyuncu Kate Beckinsale hastaneye kaldırıldı
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Kate Beckinsale film setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Hollywood sinemasının ünlü yıldızlarından İngiliz oyuncu Kate Beckinsale hayranlarını korkuttu.
Prisoner's Daughter filminin çekimleri için Las Vegas’ta bulunan 48 yaşındaki oyuncu, sette rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı.
TMZ’nin haberine göre Beckinsale’in belindeki şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye götürüldüğü öne sürüldü. Beckinsale’in çekimler sırasında kendisini sakatlayıp sakatlamadığı konusunda bir detay paylaşılmadı.
Ünlü oyuncunun hastanedeki kontrollerinin ardından durumunun netlik kazanacağı belirtiliyor.