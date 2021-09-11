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Sette rahatsızlanan ünlü oyuncu Kate Beckinsale hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Kate Beckinsale film setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
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Sette rahatsızlanan ünlü oyuncu Kate Beckinsale hastaneye kaldırıldı

Hollywood sinemasının ünlü yıldızlarından İngiliz oyuncu Kate Beckinsale hayranlarını korkuttu.

Prisoner's Daughter filminin çekimleri için Las Vegas’ta bulunan 48 yaşındaki oyuncu, sette rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Beckinsale, Vegas’tan son paylaşımında bu kareye yer vermişti.

TMZ’nin haberine göre Beckinsale’in belindeki şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye götürüldüğü öne sürüldü. Beckinsale’in çekimler sırasında kendisini sakatlayıp sakatlamadığı konusunda bir detay paylaşılmadı.

Ünlü oyuncunun hastanedeki kontrollerinin ardından durumunun netlik kazanacağı belirtiliyor.

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