Sevgililer Günü’nde dolandırılmayın

Uzmanlar 'Sevgililer Günü' dolandırıcılığına dikkat çekti. Bu güne özel online alışveriş sitelerinin kurulduğunu belirten bilişim uzmanları, "Kimse 3 bin TL'lik ayakkabıyı 300 TL'ye satmaz. Yüzde 70'e varan indirimlere kanıp kredi kartı bilgilerinizi vermeyin. Alışveriş yaparken bilindik güvenilir siteleri tercih edin!" uyarısında bulundu.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiftler hediye alma telaşına düştü. Hediye alacak zamanı olmayanlar ise, online alışveriş sitelerine yöneldi. Ürün yerine salatılık gönderilmesinden, kredi kartlarının kopyalanmasına kadar birçok dolandırıcılığın yaşandığı bu siteler ne kadar güvenilir? Bu özel günde dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? Alışveriş sitelerinin birebir aynısını taklit eden dolandırıcıların ağına düşmemek için neler yapılması gerektiğini sizler için araştırdık…

“YANLIŞ ÜRÜN DİYEREK SUÇTAN YIRTABİLİYORLAR”

sozcu.com.tr’ye konuşan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolandırıcıların yöntemlerine değinerek, “Vatandaşların ürünleri yerine salatalık, domates gibi ürünler gönderiyorlar. Eğer hiç ürün göndermezlerse savcılık dolandırıcılık suçundan işlem yapıyor ancak yanlış da olsa ucuz bir ürün gönderdiklerinde mahkemede, ‘Yanlışlık olmuş, depoda karışmış’ diyerek suçtan yırtabiliyorlar. Farklı bir ürün göndermelerinin sebebi bu” dedi.

“HEDİYE YERİNE BİRBİRLERİNE SARILSINLAR”“Peki çiftler bu özel günde ne yapsınlar, mutlu olmasınlar mı, birbirlerine hediye almasınlar mı?” şeklindeki sorumuzu da cevaplayan Ağaoğlu, “Birbirlerine aldıkları hediyenin miktarını arttıracaklarına değerlerini arttırsınlar. Birbirlerine sarılsınlar, hediye almasınlar, dolandırılmasınlar” diye konuştu.

“İNDİRİMLER İNANDIRICI DEĞİLSE UZAK DURUN”

Konu ile ilgili ulaştığımız Adli Bilişim Suçları Uzmanı İsa Altun da dolandırıcıların 14 Şubat’ta da boş durmayacaklarını belirterek, “Siber güvenlikte en önemli unsur farkındalık ve bilinç. Girdiğimiz sitelerin ‘SSL’ sertifikası olması gerekiyor. Alışveriş yaparken bilindik güvenilir siteler tercih edilmeli. Sitelerin uzantısında, adres çubuğunda yeşil bir kilit ibaresi olmalı. Bu işaret, sitenin güvenlik sertifikasına sahip olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı. Kimsenin 3 bin TL’lik bir telefonu 300 TL’ye satmayacağını kaydeden Altun, indirimler mantıklı ve inandırıcı değilse uzak durulması gerektiğini aktardı.

“ONLINE ALIŞVERİŞTE SANAL KART TERCİH EDİN”

Avukat Rıdvan Yıldız, sosyal medyadaki takipçi sayısı ve yorumlara güvenilmemesi gerektiğini belirterek, “Özellikle takipçi sayısı ve yorumlara güvenen tüketiciler yanılabiliyor. Takipçi sayısı ve yorumların gerçek olmayabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sahte takipçi ve sahte övgü yorumları günümüzün bir gerçeğidir” dedi. Yıldız, internet alışverişlerinde kredi kartı mağduriyetini azaltmak için sanal kart kullanılması gerektiğini anlatarak, “Sanal kart kullanımı sayesinde kredi kartı dolandırıcılığının önüne geçilebilir” ifadelerini kullandı.

“KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİ VERMEYİN”

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan da, sosyal medya üzerinden satış yapan ve kredi kartı bilgilerini isteyen sitelere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, “Dolandırıcılar, bu günlere özel hesaplar açıyor ve yüzde 70’lere varan indirimler yaptığını duyuruyor. Vatandaşlar da bu sitelere kredi kartı bilgilerini girdiklerinde binlerce lira dolandırılmış oluyorlar. Hatta kartları boşaltılabiliyor” dedi.

“KAPIDA ÖDEMEYİ TERCİH EDİN”

Demircan, sitelerin açıldıkları zamana dikkat çekerek, “Vatandaşlar sitenin açılış tarihine, ilk gönderi zamanına, takipçi sayısına dikkat edilmeli” diye konuştu. Demircan, kapıda ödemenin mutlaka tercih edilmesi gerektiğinin de altını çizerek, “Mesafeli satış seçeneği de önemli. Böylece vatandaş ürünü hakkında ön bilgiye sahip olabilir ve cayma hakkını kullanabilir” ifadelerini kullandı.