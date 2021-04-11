Siyasette ‘Ordu’ rüzgarı

Esnaf ve çiftçi ailenin çocuğu

Seyit Torun

CHP Genel Başkan Yardım­cısı Seyit Torun esnaf ve çift­çi bir ailenin çocuğu olarak 1968 yılında Ordu Ulubey'de doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında CHP'den Ulubey Belediye Başkanı se­çildi. Belediyecilik konusun­da Almanya ve Hollanda'da araştırmalarda bulundu. 2004'te ise DSP'den Ordu Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında da ikinci kez belediye başkanı oldu. 2011 yılında yeniden CHP'ye dön­dü ve milletvekili seçildi. Ordulu Seyit Torun, 2016 yılından bu yana CHP Yerel Yönetimler Başkanlığı göre­vini yürütüyor.

Hem CHP'li hem AKP'li isim

Ertuğrul Günay

ERTUĞRUL Günay,1948 yılında Ordu'da dünyaya geldi. 1969 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden me­zun oldu. Siyasete CHP'de başladı. 1977'de en genç milletvekili olarak Meclis'e girmeyi başardı. 1992-1994 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği yaptı. 1994 yılında İstanbul Büyükşe­hir Belediye başkan adayı olarak Erdoğan'la yarıştı ve kaybetti. 2004'te Ordu'da yerel seçimde DSP'li aday Seyit Torun'a destek verdiği için CHP'den ihraç edildi. Ertuğrul Günay, 2007 yılında AKP'ye katıldı, Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Daha sonra AKP'den istifa etti.

Vatandaşa ‘Takla at' demişti

İdris Naim Şahin

İDRİS Naim Şahin 1956 Ünye doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül­tesi'ni bitirdi. 1994'de Erdo­ğan, İBB başkanı seçilince Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2001'de AKP kuru­cusu oldu. 2011'de İçişleri Bakanlığı'na atandı. “Sizi gördüğüme çok sevindim” diyen vatandaşa “Haydi bir takla at da göreyim ne kadar sevdiğini” demesi siyasetin gündemi oldu. 24 Ocak 2013 tarihinde görevden alındı. 2014'de Millet ve Adalet Partisi'ni kurdu ancak parti uzun ömürlü olmadı. 2019'da Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir adayı oldu ancak yarışı kaybetti.

Hiperaktif ve esprili Ordulu

Cemal Enginyurt

ESKİ MHP, yeni DP Ordu Milletvekili Cemal Engin­yurt, siyasetin en renkli isimlerinden… 40 yıllık MHP geçmişine rağmen ‘Fındık mücadelesi' ne­deniyle partisinden ihraç edildi ve Demokrat Partili oldu. Sosyal medyayı da etkin kullanan Enginyurt, esprili paylaşımları ile fark yaratıyor. 15 yaşında ceza­evi ile tanışan Enginyurt, MHP'den ihracını “Çocukla­rıma bırakacağım en güzel miras” diye niteliyor, “Yüz kızartıcı bir iddia ile değil, fındık üreticisinin hakkını savunduğum için ihraç edil­dim” dedi. Enginyurt Anka­ra'da restoran da işletmişti.

Motosiklet tutkunu tıp doktoru başkan

Canan Kaftancıoğlu

1972 Ordu Mesudiye doğumlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, liseyi birincilikle bitirdi. 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden me­zun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde çalışırken, mes­lektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlendi. 2011'de CHP İstanbul il yönetimine girdi. Parti Meclisi üyeliğine seçil­di. 13 Ocak 2018'de İstanbul İl Başkanı oldu. 25 yıl sonra CHP'nin yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı seçimlerde il başkanı olarak görev yaptı. Motosiklet kullanmayı se­ven Canan Kaftancıoğlu, bir kız annesi.

Milli Görüş'ten AKP'ye geçti

Osman Nuri Kabaktepe

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 1970'te Ordu Fatsa'da dün­yaya geldi. Uludağ Üniversi­tesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Milli Gençlik Vakfı'nda görev yaptı. Siya­sete Refah Partisi ile başladı, Fazilet Partisi'nde devam etti. 2001'de ‘yenilikçi-ge­lenekçi' ayrımında Saadet Partisi'ni tercih etti. AKP İstanbul il kongresi öncesi, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, onun ismini gündeme getirdi. Erdoğan'ın 2001'de “Milli Görüş göm­leğini çıkarttım” diyerek kurduğu AKP'de İstanbul'u yeniden kazanmak için 1994 ruhunu arıyor.

İktidar partisinin 3'üncü adamı

Numan Kurtulmuş

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 1959'da Ordu Ünye'de doğdu. İsmi­ni aldığı dedesi Kurtuluş Savaşı'nda binbaşı olarak mücadele etmişti. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakül­tesi'ni bitirdi. Siyasete Fazi­let Partisi'nde başladı, daha sonra Saadet Partisi'ne geçti ve genel başkan oldu. Erbakan Ailesi'yle rekabet başlayınca 2010'da istifa edip HAS Parti'yi kurdu. 2012'de Erdoğan'ın davetiy­le AKP'ye katıldı. Son kong­reye kadar genel başkan­vekili olarak AKP'nin ikinci ismiydi. Binali Yıldırım'ın bu koltuğa oturmasından sonra 3 numara oldu.

250 bin TL maaş başını ağarttı

Hilmi Güler

ORDU Belediye Başkanı Hilmi Güler, 1949 doğumlu, 1972'de ODTÜ'ten Metalürji Mühendisi olarak mezun ol­du. Refahyol döneminde Eti­bank Genel Müdürlüğü'ne atandı. 2001'de AKP'nin kurucuları arasında yer aldı. 7 yıl Enerji Bakanlığı yaptı. 2019'da Ordu Belediye Baş­kanı seçildi. Koltuğa otur­duğunda Turkcell Yönetim Kurulu üyesi, Çin Bankası ICBC Yönetim Kurulu üyeliği ve Superonline'daki görevi sürüyordu. Güler, emekli maaşı ile birlikte 3 ayrı ku­rumdan aldığı aylık gelirinin 250 bin lirayı bulduğu tartış­maları üzerine bu görevle­rinden ayrıldı.

Gazeteciydi, Meclis'e seçildi

Oktay Ekşi

OKTAY Ekşi, 1932 Mesu­diye doğumlu. Gazeteciliğe 19 yaşında başladı. 1972'de Hürriyet'e geçti ve Ankara Temsilciliği ve ardından başyazar oldu. 1983'te Erdal İnönü'nün kurduğu SO­DEP'te siyasete girdi.1984'te gazeteciliğe ve Hürriyet'e döndü. Kesintili dönemlerle birlikte 36 yıl süreyle baş­yazarlık yaptı. 2011'deki genel seçimde CHP'den milletvekili seçildi ve ‘en yaşlı üye' olarak Geçici Mec­lis Başkanlığı'nı üstlendi. 2015'te vekilliği sona erdi. “Parlamento mu, Kanun Fabrikası mı?” isimli kitap yazdı. Şimdi ise emeklilik hayatı yaşıyor.