Siyasette ‘Ordu’ rüzgarı

Seyit Torun
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun esnaf ve çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 1968 yılında Ordu Ulubey'de doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında CHP'den Ulubey Belediye Başkanı seçildi. Belediyecilik konusunda Almanya ve Hollanda'da araştırmalarda bulundu. 2004'te ise DSP'den Ordu Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında da ikinci kez belediye başkanı oldu. 2011 yılında yeniden CHP'ye döndü ve milletvekili seçildi. Ordulu Seyit Torun, 2016 yılından bu yana CHP Yerel Yönetimler Başkanlığı görevini yürütüyor.
Ertuğrul Günay
ERTUĞRUL Günay,1948 yılında Ordu'da dünyaya geldi. 1969 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasete CHP'de başladı. 1977'de en genç milletvekili olarak Meclis'e girmeyi başardı. 1992-1994 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği yaptı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Erdoğan'la yarıştı ve kaybetti. 2004'te Ordu'da yerel seçimde DSP'li aday Seyit Torun'a destek verdiği için CHP'den ihraç edildi. Ertuğrul Günay, 2007 yılında AKP'ye katıldı, Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Daha sonra AKP'den istifa etti.
İdris Naim Şahin
İDRİS Naim Şahin 1956 Ünye doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1994'de Erdoğan, İBB başkanı seçilince Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2001'de AKP kurucusu oldu. 2011'de İçişleri Bakanlığı'na atandı. “Sizi gördüğüme çok sevindim” diyen vatandaşa “Haydi bir takla at da göreyim ne kadar sevdiğini” demesi siyasetin gündemi oldu. 24 Ocak 2013 tarihinde görevden alındı. 2014'de Millet ve Adalet Partisi'ni kurdu ancak parti uzun ömürlü olmadı. 2019'da Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir adayı oldu ancak yarışı kaybetti.
Cemal Enginyurt
ESKİ MHP, yeni DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, siyasetin en renkli isimlerinden… 40 yıllık MHP geçmişine rağmen ‘Fındık mücadelesi' nedeniyle partisinden ihraç edildi ve Demokrat Partili oldu. Sosyal medyayı da etkin kullanan Enginyurt, esprili paylaşımları ile fark yaratıyor. 15 yaşında cezaevi ile tanışan Enginyurt, MHP'den ihracını “Çocuklarıma bırakacağım en güzel miras” diye niteliyor, “Yüz kızartıcı bir iddia ile değil, fındık üreticisinin hakkını savunduğum için ihraç edildim” dedi. Enginyurt Ankara'da restoran da işletmişti.
Canan Kaftancıoğlu
1972 Ordu Mesudiye doğumlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, liseyi birincilikle bitirdi. 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde çalışırken, meslektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlendi. 2011'de CHP İstanbul il yönetimine girdi. Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 13 Ocak 2018'de İstanbul İl Başkanı oldu. 25 yıl sonra CHP'nin yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı seçimlerde il başkanı olarak görev yaptı. Motosiklet kullanmayı seven Canan Kaftancıoğlu, bir kız annesi.
Osman Nuri Kabaktepe
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 1970'te Ordu Fatsa'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Milli Gençlik Vakfı'nda görev yaptı. Siyasete Refah Partisi ile başladı, Fazilet Partisi'nde devam etti. 2001'de ‘yenilikçi-gelenekçi' ayrımında Saadet Partisi'ni tercih etti. AKP İstanbul il kongresi öncesi, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, onun ismini gündeme getirdi. Erdoğan'ın 2001'de “Milli Görüş gömleğini çıkarttım” diyerek kurduğu AKP'de İstanbul'u yeniden kazanmak için 1994 ruhunu arıyor.
Numan Kurtulmuş
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 1959'da Ordu Ünye'de doğdu. İsmini aldığı dedesi Kurtuluş Savaşı'nda binbaşı olarak mücadele etmişti. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Siyasete Fazilet Partisi'nde başladı, daha sonra Saadet Partisi'ne geçti ve genel başkan oldu. Erbakan Ailesi'yle rekabet başlayınca 2010'da istifa edip HAS Parti'yi kurdu. 2012'de Erdoğan'ın davetiyle AKP'ye katıldı. Son kongreye kadar genel başkanvekili olarak AKP'nin ikinci ismiydi. Binali Yıldırım'ın bu koltuğa oturmasından sonra 3 numara oldu.
Hilmi Güler
ORDU Belediye Başkanı Hilmi Güler, 1949 doğumlu, 1972'de ODTÜ'ten Metalürji Mühendisi olarak mezun oldu. Refahyol döneminde Etibank Genel Müdürlüğü'ne atandı. 2001'de AKP'nin kurucuları arasında yer aldı. 7 yıl Enerji Bakanlığı yaptı. 2019'da Ordu Belediye Başkanı seçildi. Koltuğa oturduğunda Turkcell Yönetim Kurulu üyesi, Çin Bankası ICBC Yönetim Kurulu üyeliği ve Superonline'daki görevi sürüyordu. Güler, emekli maaşı ile birlikte 3 ayrı kurumdan aldığı aylık gelirinin 250 bin lirayı bulduğu tartışmaları üzerine bu görevlerinden ayrıldı.
Oktay Ekşi
OKTAY Ekşi, 1932 Mesudiye doğumlu. Gazeteciliğe 19 yaşında başladı. 1972'de Hürriyet'e geçti ve Ankara Temsilciliği ve ardından başyazar oldu. 1983'te Erdal İnönü'nün kurduğu SODEP'te siyasete girdi.1984'te gazeteciliğe ve Hürriyet'e döndü. Kesintili dönemlerle birlikte 36 yıl süreyle başyazarlık yaptı. 2011'deki genel seçimde CHP'den milletvekili seçildi ve ‘en yaşlı üye' olarak Geçici Meclis Başkanlığı'nı üstlendi. 2015'te vekilliği sona erdi. “Parlamento mu, Kanun Fabrikası mı?” isimli kitap yazdı. Şimdi ise emeklilik hayatı yaşıyor.