SÖZCÜ yazdı, doğa harikası şelale kurtuldu!

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği Tortum Şelalesi için Erzurum Valisi Okay Memiş harekete geçti. Özel bir ekip kuran Valilik, enerji şirketine soruşturma açtı. Vali Memiş, şelaleye suyun bugün yeniden verileceğini açıkladı.

Orhan BOZKURT

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Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere İlçesinde her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan UNESCO Dünya Mirası Listesine aday Tortum Şelalesi'nin can suyu HES ihalesini alan firma tarafından geçtiğimiz hafta kesilmişti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 8 Aralık 2021 tarihinde yapılan ihaleyle Uzundere ilçesindeki Tortum HES'in işletme hakkını 49 yıllığına alan özel firma, şelalenin suyunu kesme gerekçesi olarak onarım ve tadilat yapacağını gösterdi.

Suyun kesildiği süre içinde şelale tamamen kurudu, duvar bölümlerinde ciddi çatlamalar meydana geldi. Şelale ve 15 kilometrelik Tortum Çayı’nda doğal yaşam ciddi oranda zarar gördü, tepkiler çığ gibi büyüdü. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal konuyu TBMM gündemine getirdi.

MAHKEME KARARI HİÇE SAYILDI

2011 yılında Erzurum 1. İdare Mahkemesi’ni, Tortum Şelalesine kesintisiz saniyede 3 metreküp su verilmesine karar vermişti.

Mahkeme, bu kararında bilirkişi raporuna da yer vermişdi. Söz konusu raporda; “Tortum Şelalesine, Tortum HES tarafından yeterli su bırakılmadığı takdirde şelalenin hem jeomorfolojik yapısı ve devamı olan Tortum Çayı'ndaki ekolojik denge bundan olumsuz etkilenecektir. Tek gün dahi su kesilemez” deniyor. Şirket bu kararın da yok saydı.

VALİ MEMİŞ: BİZ ORAYA 10 MİLTON LİRA HARCADIK

SÖZCÜ’nün yaptığı haberler ile gündemde geniş yankı bulan ‘Tortum Şelalesi’nin kuruması sonrası Erzurum Valisi Okay Memiş, şelaleye bugün su verileceğini açıkladı.

Vali Memiş, “Tortum Şelalesi Erzurum için önemli bir turizm alanı. Göreve geldiğimde orası mezbelelik bir durumdaydı. 10 milyona yakın bir bütçe ile şelale ve çevresini adeta yeniden inşa ettik.

Turistlerin sadece gündüz değil gece de ziyaret edeceği bir yer haline getirdik. Ciddi emek verdik. Şimdi Şelalemizin yok olup gitmesine elbette müsaade etmeyeceğiz” dedi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU, ŞELALE’YE YENİDEN SU VERİLECEK

Suyu kesilen Tortum Şelalesi için uzamanlardan oluşan özel bir ekip oluşturduklarını ifade eden Vali Memiş,

“Şirketin bize gönderdiği yazıda şelaleyi besleyen damarlarda sıkıntılar yaşandığı, teknik bir çalışma yapılmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Ancak biz şimdi özel bir ekip oluşturduk. Şelalede çalışma yaptılar. Acil su verilmesi gerektiği anlaşıldı. Firmaya bildirdik, ‘derhal suyun bir kısmını serbest bırakın’ dedik.

Bugün itibari ile suyun bir kısmı mart sonu itibari ile ise suyun tamamı şelaleye bırakılacak. Ekiplerimiz orada teknik çalışmalarını bir rapor haline getirecek.

Eğer bu durumdan dolayı şelalede ciddi sıkıntılar ortaya çıkmış ise firmaya yaptırım uygulayacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.