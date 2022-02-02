Squid Game karakteri gibi giyinip şehirde gezindi

Güney Kore aksiyon draması Squid Game'deki muhafızlar gibi giyinmiş bir adam, İngiltere'nin bir şehrinde ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Netflix’ye yayınlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Güney Koreli aksiyon dizisi Squid Game’in etkileri sürüyor. Son olarak Birleşik Krallık şehir merkezinde dizideki ürkütücü muhafızlar gibi giyinmiş bir adamın gezindiği görüldü. Adam, Coventry şehir merkezinin yanı sıra Cheylesmore ve Finham’da da görüldü.

Adamın görüntüsünü yakalayan bir tanık, “Şehre doğru yürüyordu. Sadece yanından geçtim, sonra arabadan çıkarken bir fotoğraf çektim.”

Komik ya da güncel karakterler gibi giyinmek genellikle rastlanılan bir durum olsa da söz konusu kişinin yalnız olması ve farklı günlerde şehirde birkaç kez görülmesi endişe yarattı.

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