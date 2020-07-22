Pedaliaceae familyasına ait olan ve bilimsel adı Sesamum indicum olan susam, yıllık bir bitkidir. Daha çok Afrika’da yetiştirilen susam bitkisinin tohumlarından elde edilen susam yağı, fosfor, bakır, çinko, kalsiyum, demir, manganez, selenyum, E ve B6 gibi vitaminler ve mineraller açısından çok zengindir. Başta cilt bakım ürünleri olmak üzere pek çok üründe kullanılan susam yağının faydaları nelerdir? Susam yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Susam yağı, Hindistan'da kızartma yağı olarak kullanılırken, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Japon, Çin ve Kore'de lezzet arttırıcı olarak kullanılır. Saç ve cilt sağlığını iyileştirme, kemik büyümesine yardımcı olma, kan basıncını düşürme, kalp sağlığını koruma, anksiyete ve depresyonu yönetme, diş problemlerinin iyileştirilmesi, kanserin önlenmesi, sindirim sürecinin iyileştirilmesi ve inflamasyonun azaltılması gibi çok sayıda faydası bulunur. Şimdi, susam yağı faydaları nelerdir? Susam yağı neye iyi geliyor? Gelin daha yakından bakalım.

SUSAM YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Susam yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Kanser hücrelerinin büyümesini önlemeye yardımcı olabilir.

– Kalp hastalığı riskini azaltır.

– Anti-enflamatur özellikleri nedeniyle artrit ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

– Cilt pullanmalarını, dökülmelerini ve kızarıklığını giderir.

– Cilte meydana gelen yara, kesik ve yanıkları kısa sürede iyileştirir.

– Ciltteki siyah noktalar, iltihaplı sivilceler ve aknelerle savaşır.

– Ciltte mantar oluşumunun önüne geçer.

– Ağızdaki zararlı bakterileri azaltır.

– Ağız ve diş etlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

– Kemikleri güçlendirir.

– Güneşin zararlı ışınlarından korur.

– DNA hasarına karşı korumaya yardımcı olur.

– Susam yağı masajı bebeklerin sağlıklı gelişimine katkı sağlar.

– Bebeklerde uygun uykuyu tetikler.

– Kan şekerini düzenler.

– Şeker hastalığının tedavisinde etkindir.

– Stres ve kaygıyı yatıştırır.

– Baş ağrıları ve özellikle migren ağrılarında etkilidir.

– Kabızlığa iyi gelir.

– Egzama ve sedef hastalığı semptomlarını hafifletir.

– Kadınlarda selülit sorununa iyi gelir.

– Saçın doğal rengini korumaya yardımcı olur.

– Saçlarda kepek oluşumunu engeller.

ÖNEMLİ NOT: Antikoagülan veya kan inceltici ilaç kullananların susam yağı tüketmeden önce uzman hekimle konuşmasında fayda vardır. Susam yağı kan basıncınızı düşürür ve kanı inceltir. Bu durum potansiyel olarak tehlikeli olabilir.