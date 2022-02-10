Taciz ettiği kadın boks antrenörü çıktı

Bangkok’ta arkadaşlık teklifini reddeden kadını başından aşağı bira döküp taciz eden adam, kadın profesyonel boks antrenörü çıkınca ne yapacağını şaşırdı.

Sozcu.com.tr

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta arkadaşlık teklifini reddeden genç kadının başından aşağı bira döken bir adam, beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

35 yaşındaki Chainarong Mareejan, Bangkok'taki bir restoranda 25 yaşındaki Pareploy Saeaia'yla flört etmeye çalıştı. Ancak genç kadının kendisini reddetmesi üzerine arkadaşlarıyla masada oturan kadının üzerine bir şişe bira döktü.

Öfkeli kadının kendisine profesyonel dövüş hareketleriyle saldırması üzerine hatasını anlayan adam kaçmaya başladı. Chainarong'un peşini bırakmayan Pareploy, adama bağırarak tekme ve yumruk atmaya devam etti.

Pareploy'un küçük yaştan beri ülkeye özgür bir boks türü olan Muay Thai dövüş sanatlarıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Tayland basını, eskiden profesyonel boksör olarak yarışmalara katılan kadının artık antrenör olarak çalıştığını yazdı.

Polisin para cezası verdiği Pareploy ve Chainarong birbirlerinden özür dilerken, genç kadın ülkede epey popüler oldu.

Gazetecilere konuşan Pareploy, “Kimse birini bu şekilde aşağılayamaz. Kendimi savunuyordum ama kontrolümü kaybettim” dedi.

Pareploy, diğer kadınlara da kendilerini savunmak için dövüş sanatlarını öğrenmelerini tavsiye etti.