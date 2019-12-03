Tatil bitti hayvanlar sokaklarda kaldı

Yazlıkçıların yoğun olarak yaşadığı Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçesi sokakları terk edilmiş tasmalı hayvanlarla doldu. Sosyal medyada Marmaris'te sadece Ekim ve Kasım ayında 50'nin üzerinde sahipsiz hayvan bulunduğu paylaşıldı.

Hayatının 25 yılını Marmaris’teki hayvanlara adadıktan sonra ilgisizlikten yakınarak hayvanlarıyla birlikte Ula'ya yerleşen İskoç asıllı İngiliz Jeannie Thirkill, sokağa terkedilmiş hayvanların bilinçsiz yerli yazlıkçılardan kaynaklandığını söyledi.

TERKEDİLEN HAYVANLAR BARINAKTA

İskoç asıllı İngiliz Jeannie Thirkill, “Yaz aylarında Marmaris’te tatilini geçiren bazı tatilciler özellikle çocukların hevesi üzerine köpek sahibi oluyor ya da karne hediyesi olarak onlara köpek alıyor. Tatil bitince köpekleri yanlarında götürme imkânları ve evlerinin köpek bakmaya uygun olmaması nedeniyle hayvanlarını sokağa terk edip gidiyorlar. Barınaktaki birçok köpek bunlardan oluşuyor” diye konuştu.

ÇÖZÜM, MİKROÇİP TAKMAK

Thirkill, Marmaris’teki barınaklarda, Golden Retriever, Haski, Alman Kurdu, Teriyer ve Boxer gibi çok sayıda özel cins köpeğin bulunduğunu kaydederek şöyle konuştu; “Bunun çözümü için mikroçip sistemi. Böylelikle çip üzerinden okutarak terkedilen hayvanın sahibi bulunup geri verilmeli. Aynı zamanda da ceza kesilmeli ki örnek olsun. Böylelikle sokaklara hayvan bırakılmasının önüne geçilebileceğini düşünüyorum.”

BARINAĞA ALIŞMALARI ÇOK ZOR OLUYOR

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden de iki ayrı ödülü olan Jeannie Thirkill barınağa getirilen sahipli hayvanların büyük psikolojik sıkıntılar çektiğini belirterek, “Sahipli bir hayvanın barınağa alışması 2-3 ayı buluyor. Biz öncelikle gelen hayvanı 10 gün boyunca sahibinin arayacağını düşünerek ayrı bir odada tutuyoruz. Bu süre sonunda hayvan ameliyatla kısırlaştırılıp aşılanıyor ve küpesi takılıyor. 1 hafta 10 günlük iyileşme sürecinin ardından da uyum sağlaması halinde diğer hayvanların yanına alınıyor” ifadelerini kullandı.

BAKMAYACAKSANIZ HİÇ ALMAYIN

Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen son dönemde insanların istemedikleri hayvanları, ‘Nasıl olsa bunlar bakar' düşüncesiyle bakımevi kapısına bırakmaya başladığını ifade ederek “Hayvanları, evcil hayata alıştırıp da sokağa atmayın. Onlar da can taşıyor. Şuan bakımevinde köpek, kedi, keçi ve eşek başta olmak üzere bine yakın hayvanın bakımını üstleniyoruz” diye konuştu.