Türkiye’de ilk: Çanakkale’ye 150 ıstakoz yavrusu bırakıldı

Denizlerde azalan canlı balık stoklarının desteklenmesi için ‘aqua’ kültürün kullanılabileceğini göstermek amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından hazırlanan sosyal farkındalık projesinde, balıkhaneden alınan dişi anaç ıstakoz, Dardanos Yerleşkesi Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne getirildi. Burada içi deniz suyu dolu tanka konulan ıstakozun bıraktığı 4 bin yumurtadan 150 yavru elde edildi.

Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ve Yüksek Mühendis Hakan Baki, dünyaya geldiğinde 1 santim boyutunda olan yavru ıstakozlara, tankların içinde haftalarca baktı. Bilimsel yöntemlerle büyütülen ve 9 hafta sonunda boyları 5 santime ulaşan ıstakoz ve yavrular, dalış gerçekleştiren Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Ayaz ve Prof. Dr. Uğur Altınağaç tarafından Çanakkale Boğazı’nda 4 metre derinlikteki resif alanına bırakıldı.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesine ait Bilim1 teknesiyle denize açılan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Dünyada var olan bu olay Türkiye’de ilk defa gerçekleşiyor. Istakoz, Türkiye’de az üretilen ve pahalı bir deniz ürünü. Bugün önemli bir adım attık, bereketli olacağına inanıyoruz. Umarız ki bu müsilajın olumsuz etkisi olmaz” dedi.

“‘ISTAKOZLARIN NESLİ TEHLİKEDE”

Prof. Dr. Umur Önal ise “Istakozun nesli ülkemizde tehlike altına girmeye başladı. Istakozları üretip denize bırakmak yetmiyor. Hayatta kalabilecekleri suni resiflerin de olması gerekiyor. Böylece ıstakozların hayatta kalabilecekleri ve korunabilecekleri ortam olmuş oluyor. Bu bölgeler dalışa ve avcılığa kapatılırsa ıstakoz neslinin tekrar eski günlerine kavuşabilmesi için gerekli adımlar atılabilir” ifadelerini kullandı. (DHA)