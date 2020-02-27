Lahanadan kornişona, fasulyeden havuca, karnabahardan patlıcana, biberden kavuna birçok çeşidiyle kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşu, K vitamini ve A vitamini gibi vitaminler açısından zengindir. Peki, turşunun faydaları nelerdir? Turşu neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Besinlerin korunması amacıyla uygulanan en eski yöntemlerden bir tanesi olan turşu, sadece hamburger ve patates kızartmasının yanında harika görünmekle kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için de önemli faydalar sağlar. Kabızlığın hafifletilmesi, metabolizmanın hızlı çalışması, kan şekerini dengelemesi, kas ağrılarının hafifletilmesi gibi pek çok yararı bulunan turşunun faydalarını gelin daha yakından öğrenelim.Turşunun faydaları nelerdir? Turşu neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

TURŞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Turşunun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Turşu yüksek miktarda lif içerir. Özellikle yemekle beraber yenildiğinde mideyi tok tutmaya yardımcı oluyor, insülin salınımı dengelerken ve daha kontrollü bir kan şekeri elde ediliyor.

* Turşu, bağırsak sağlığı için önemli olan probiyotik adı verilen iyi bakterilerle doludur ve sindirime yardımcı olur.

* Turşu K vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Bu vitaminin, kanın pıhtılaşması, kemiklerimizin kalsiyum emilimi ve kullanımı ve bu kalsiyumu arterlerimizden uzak tutma gibi bir dizi önemli görevi vardır.

* Turşuda bulunan sirke kaynaklı asetik asitin vücutta yağ depolamasını önlediği kanıtlanmıştır. Turşu hem metabolizmayı hızlandırıcı etkisi hem kabızlığa karşı etkili olması hem de düşük kalorili olmasından dolayı diyet yapanlarda kilo vermeye yardımcı oluyor.

* Turşu sağlıklı görmeyi desteklemeye yardımcı olan A vitamini bakımından zengindir. Ayrıca, A vitamini bağışıklık sisteminiz için de önemli faydalar sağlar.

* A vitamininin yanı sıra turşu, kalsiyum seviyelerini düzenleme yeteneği nedeniyle osteoporozun önlenmesine yardımcı olan K vitamini içerir.

* Bir araştırmaya göre, turşu suyu içen sporcularda, su içen sporculara göre kas krampları daha kısa sürüyor.

* Turşunun grip, soğuk algınlığı semptomlarını azaltıcı, yani pediyatrik bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur.

* Hamile kadınlar, özellikle hamileliğin ilk dönemlerinde karşılaşılan bulantı sorununu turşu ile çözerek rahatlayabilir. Normal zamanlarda bulantı yaşayanların da turşu ile bu bulantıyı giderebilmesi mümkündür.

ÖNEMLİ NOT: Turşu ve suyu tuzlu ve asitli olduğundan aşırı tüketilmemesi çok önemlidir. Özellikle tansiyon, böbrek ve mide sorunu yaşayanlar turşu ve turşu suyu tüketiminde çok dikkatli olmalıdır.