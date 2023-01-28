Ülke bu adamı konuşuyor… Kendi cenazesini düzenledi, törende olaylar çıktı

Brezilya’da bir kişi, cenazesine kimlerin katılacağını görmek amacıyla kendisi için sahte bir cenaze töreni düzenledi ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmedi.

Sozcu.com.tr

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Birçok kişi kendi cenazesinin nasıl olacağını merak eder ama Brezilya'da bir kişi, bu konuda merak etmekten fazlasını yaptı. 60 yaşındaki Baltazar Lemos, ölümünün ardından cenazesine hangi akrabalarının ve dostlarının katılacağını görmek üzere akıllara durgunluk veren bir yöntem buldu.

Lemos, sosyal medyada kendi ölüm ilanını yayınladı. Kendisi de bir cenaze organizatörü olan adam, ölümünün ardından yakınlarının tepkisini görmek için öldüğü yalanını uydurarak kendi cenaze törenini düzenlendi. Organizasyonunu üstlendiği bazı cenazelere sadece 2 kişinin katıldığını görünce çok üzüldüğünü ve kendi cenazesinin durumunu öğrenmek için bu adımı attığını anlatan Brezilyalı adam, Facebook'ta neşeli bir fotoğrafının bulunduğu ölüm ilanını yayınladı.

Lemos'un hasta olduğu konusunda bir bilgisi bulunmayan ailesi, ilanı görünce şoke oldu. Yeğeni hastaneye giderek adamın neden öldüğünü anlamaya çalıştı ama hastane kayıtlarında Lemos'a ait bir bilgiye rastlanmadı.

AİLESİ GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ailesi ve tekerlekli sandalyede yaşayan yaşlı annesi ölüm haberiyle yıkılırken, Lemos'un memleketi Curitiba'da bir şapelde düzenlenen cenazede inanılmaz anlar yaşandı. Tören Lemos'un kendi hayatını anlatmasıyla başladı, adamın sesini ölümünden önce kaydettiğini sanan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Daha sonra kapıdan bir anda Lemos'un çıkmasıyla şapeldeki kalabalık büyük şok yaşadı. Olaylar Lemos'un istediği gibi gelişmedi, şapelde yas bir anda öfkeye dönüştü ve yakınları adama bağırmaya başladı. Brezilyalı adamı zalimlikle suçlayan yaşlı annesi ve akrabaları sinir krizi geçirirken Lemos “Kimseyi üzmek istemedim” diyerek kendini savundu.

Bir arkadaşı, Brezilyalı adamın ölümünün kendisini çok sarstığını ve gerçeği öğrenince karmaşık duygular hissederek büyük öfkeye kapıldığını belirtti. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Lemos'un eşek şakasına tepki göstererek “Bu ne aptalca bir hareket” yorumunu yaptı.

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