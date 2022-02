Vatandaş, Geççek şarkısını SÖZCÜ’ye değerlendirdi: Artık sanatla uğraşılmasın!

Tarkan'ın toplumsal konulara değindiği şarkısı 'Geççek' sosyal medyada bir numaralı gündem oldu. Takipçileri, sorunlarını dile getiren Tarkan'ı teşekkür yağmuruna tuttu. Siyasetçiler peş peşe şarkı sözlerini paylaşırken, "Sanatçılar sesini yükseltiyor" yorumları yapıldı. Şarkıyı SÖZCÜ'ye değerlendiren vatandaşlar, "2 yıldır hayatımızı alt üst eden pandemi, yaşam pahalılığı, sayamayacağımız daha birçok etken var bu şarkıda. Böyle çağrıları, haykırışları bu devirde herkes yapmıyor. Artık sanatla uğraşılmasın, biraz da eğlenerek bakalım hayata" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Latif SANSÜR-Ali Ekber ŞEN-Kemal ATLAN-İlker KILIÇASLAN-Batuhan SERİM/SÖZCÜ

Tarkan’ın YouTube’da yayınladığı ‘Geççek’ isimli şarkısı hızla sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Şarkıdaki, “Geççek her şeyin sonu var, bu çile de bitecek / Oh oh şındırgadıp oynayacağız o zaman / O çiçekten günler çok yakında / Dayan çoğu gitti, azı kaldı / Yapma güze, kışa boğma yazını / Yakındır sabrın zaferi / Düştük evet ama kalkmadık mı? / Biz hep hayata meydan okumadık mı? / Sen ferah tut içini, biz neleri atlatmadık ki / Geççek, geççek, elbet bu da geççek / Gör bak umudum günü günü edecek” sözleri dikkat çekti.

Sözleri çok konuşulan şarkı siyasetin de gündemi oldu. Birçok siyasetçi peş peşe şarkının sözlerini paylaştı.

SÖZCÜ muhabirleri; İstanbul, Aydın, Mersin, Eskişehir ve Manisa’da vatandaşa şarkı hakkındaki fikrini sordu. Vatandaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

İSTANBUL

“BU TARZ TEPKİLER DAHA DA YAYGINLAŞMALI”

Hamza Şenol: “Böyle çağrıları, haykırışları bu devirde herkes yapmıyor. Bu zamlara, hayat pahalılığına, yaşam şartlarına kimse ses çıkarmıyor. Bu millet bu duruma alışmış, o yüzden böyle nadiren tepki niteliğinde bir olay olunca kimisi garipsiyor. Benim düşüncem bu tarz tepkilerin daha yaygınlaşması. İnsanlar isteklerini özgürce dile getirsin yoksa daha devam ederiz zamlar altında ezilmeye.”

“ŞARKIDA BİRÇOK SORUN İŞLENMİŞ”

Şevval Gökçe: “Günümüzde ve ülkemiz şartlarında bir şeyleri eleştirmek insanlar tarafından korkulan bir olay olduğu için Tarkan'ın neyi eleştirdiğini bile anlamadan bu kadar tepki göstermeleri aslında bir kıskançlık durumu bence. 2 yıldır hayatımızı alt üst eden pandemi, yaşam pahalılığı, sayamayacağımız daha bir çok etken var bu şarkıda, sanılan tek şeyin aksine.”

“TÜRKİYE’NİN GENEL SORUNLARI”

Sergen Demir: “Bence güzel bir şarkı olmuş. Şarkı Türkiye’nin genel sorunlarıyla alakalı. Herkesin yaşadığı sorunları anlatmış aslında. Bence siyasi değil, insanların genel durumunu anlatmış. Gayet güzel ve anlamlı bir şarkı olmuş.”

“SESİNİ DUYURMAK İSTEMİŞ”

İsrafil Akyol: “Tarkan bu şarkıyla ülkenin sorunlarına değinmek istemiş. Bir süredir gündem olan konuları ele almış, sesini duyurmak istemiş. Şarkının klibinde de bunları görüyoruz. İnsanların kanısı da genel olarak bence bu yönde. Şu an herkesin ortak yaşadığı sorunlarla ilgilenmiş.”

AYDIN

“FARKLI YÖNLERE ÇEKİLMESİ HANGİ SORUNU ÇÖZECEK?”

Deniz Köse: “Şarkının böyle gündem olması ve siyasete alet edilmesi şu günlerdeki hangi sıkıntıyı çözeceğini merak ediyorum.”

“UMUT VEREN SÖZLER”

Özer Esenkaya: “Müzikalitesi hakkında yorum yapamam ama sözler efsane. Günümüz insanlarının karamsarlığını biraz rahatlatmak adına umut veren sözler yazılmış.”

“DİLLERE PELESENK OLACAK”

Mehtap İlbahar: “Üç ayrı bakış açısıyla değerlendiriyorum. Birincisi, gayet basit sözleri olan, dillere pelesenk olacak piyasa şarkısı. Tarkan kalitesinden uzak ama para kazandıracak. Gerçekten koronadan bunalanlara, evden çalışıp uzaktan eğitim görmekten bunalanlar için yapılmış bir şarkı, yaşadığımız maddi manevi 2-3 yılın geçeceğine az kaldığını anlatır bir şarkı. Ve son olarak ‘birileri tarafından siparişle yazdırılmış siyasi gönderimli bir şarkı”; ben buna katılmıyorum ama bu şekilde düşünen çok.”

“TARKAN ÇOK İYİ BİR YORUMCU”

Nusret Baykara: “Tarkan’ı çok iyi bir yorumcu olarak bilirdim ama bu son şarkısının sözlerinde siyaset olmadığını iddia eden varsa, o kişi başka bir gezegende yaşıyordur.”



MERSİN

“MÜZİKLE SİYASETİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMAK LAZIM”

Kayhan Özhan: “Müzik evrenseldir. Müzikle siyaseti birbirine karıştırmamak lazım. Kim üzerine alınırsa alınsın.”

“HERHANGİ BİR ART NİYET ARAMAMAK GEREKİR”

Emrah Esin: “Müzik güzel yalnız sözleri nereye çekersen o tarafa gidebilir. Ama herhangi bir art niyet aramamak gerekir. Çok güzel bir parça olmuş.”



ESKİŞEHİR

“SANATA ENGEL KONULMAMALI”

Özge Zaim: “Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısını dinledim. Çok da hoşuma gitti. Bu şarkıyı tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle de yazdığı, siyasi amaç için de yazdığı yönünde söylemler bulunuyor. Her ne amaçla olursa olsun, bir sanata engel konulmaması gerektiğini düşünüyorum. Şarkının içeriğinde herhangi bir hakaret yok. Artık sanatla da mizahla da uğraşılmasının bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Biraz da gülümseyerek, eğlenerek bakalım hayata. Sanat iyi ki var.”

“SANAT TOPLUM İÇİNDİR”

Mübetcel Şurabatır: “Tarkan 5 yıldır albüm çıkartmıyordu. Dünyaya mal olmuş, sevilen bir sanatçı. Son şarkısı ‘Geççek’ benim hoşuma gitti. İlk dinlediğimde aklıma siyasi anlam gelmedi. Sonrasında şarkıyla ilgili tartışmaları da duydum. Kimileri siyasi kimileri ise salgın nedeniyle olduğunu öne atıyor. Ancak sonuçta bir sanat. Sanat toplum içindir. Beğenmeyen dinlemeyebilir. Ayrıca şarkı siyasi amaçla yazılmış olsa bile siyasetçilerin bunu hoşgörü ile karşılaması gerekir. Bülent Ecevit, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel siyasi yaşamları boyunca sürekli mizah basınına ve karikatürlere fazlasıyla konu oldu. Bu karikatürler de hep hoşgörü ile karşılanmıştır. Zaten dinimiz de hoşgörü dinidir.”

MANİSA

“BUGÜNLERİN GEÇMESİNİ UMUTLA BEKLİYORUM”

Ozan Tinti: “Tarkan bu şarkısıyla toplumun söylemek istediklerine tercüman olmuş. Bu şarkının topluma biraz umut vereceği inancındayım. Özellikle Tarkan'ı dinleyen genç ve oy kullanacak kesimin bu parçadan sonra fikirlerini değişeceğine inanıyorum. Elbetteki bugünler geçecek, ancak sandık önümüze geldiği zaman geçecek. Ekonomik bunalımı yaşadığımız, cebimizde 5 liramız olmadığı bu günlerin hesabını sormak istiyoruz. Tarkan'ın şarkısında ‘Geççek geççek elbet bu da geççek. Gör bak umudun gününü gün etçek' söylediği gibi bugünlerin geçmesini umutla bekliyorum.”

“BU DÖNEM ACITARAK GEÇİYOR”

Salih Erin: “Tarkan'ı son şarkısını dinledim, ‘geççek geççek' diyor. Ama biz çok umutlu değiliz. Ülkenin durumu, bizim ekonomik durumumuz, gelen faturalar acıtarak geçiyor. Şarkı aslında bizlerin durumunu yansıtıyor. Ülkede bu siyasi yönetim değişmedikçe, bu faturalar düzelmedikçe hiçbir şeyin geçeceği yok. Şarkıdaki gibi fena bunaldık, yakamızdan artık düşsünler istiyoruz. Bu şarkı biraz duygularımıza tercüman oldu.”