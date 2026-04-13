Bu dönemde CHP’liler açısından siyaset zor. Büyükşehir Belediyle Başkanları, il ve ilçe belediye başkanları tutuklanıyor. Tutuklananlar kervanına son olarak CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol da katıldı. Daha önce CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da tutuklanmıştı. Şu anda İzmir’de tutuklanana kadar il başkanlığı görevinde bulunan Aslanoğlu ile CHP’nin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol aynı cezaevinde bulunuyor.

Soruşturma, İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri” çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “denetim görevinin ihmali” iddiasıyla yürütüldü. Soruşturmada, kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alındı.

ERKOL: TEK GELİR 10 BİN LİRA HUZUR HAKKI

Tutuklananlar suç tarihi 2022-2024 tarihleri arasındaki görevleriyle ilgili. Tutuklananlar da İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri. İşledikleri öne sürülen suç iddiası ise ihale/teklif süreçlerinde mali usulsüzlük şüphesi. Erkol’un, oğluna ait olan şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiası da soruşturma dosyasında yer aldı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, iddialara karşı savunması şöyle oldu:

“2022 yılında kooperatif yönetim kurulu üyesi oldum. Yoğun iş hayatım mevcuttu. Üye olduktan sonra kooperatiften elde ettiğim tek gelir 10 bin TL olan huzur hakkıdır. Başka hiçbir şekilde kooperatif ile iş yapan, bir yerden para almam ya da vermem gibi bir durum olmadı. Hayatım boyunca da hiçbir ticari faaliyette bulunmadım. Çok sayıda şirket ile anlaşmam mevcuttur. Proje bazlı işler yaptığım oldu. Bunların hepsi banka üzerinden gerçekleşmiş durumdaydı.

HİÇ BİR İHALE VE RESMİ EVRAKTA İMZAM YOK

Benim hayatımda sürekli olarak yükselen gelir mevcut oldu. Özellikle Ankara il başkanı olduktan sonra ismim duyuldu; tanındım. Daha fazla iş teklifi aldım. Bu artış tamamen kendi çalışmamla alakalıdır. Kooperatife yönetim kurulunda olduğum halde kendi adıma imza sirküleri çıkarmadım ve Gaziemir Kooperatifine ait hiçbir ihale ya da resmi evrakta imza atmadım, bir tane dahi imzam söz konusu değildir. Hiçbir evrakta imza atmayan birisinin resmi belgede sahtecilik yapması mümkün değildir, hiçbir kimsenin de resmi belgede sahtecilik yaptığımı ilişkin duyumum olmadı. Ben hiçbir belgeyi imzalamadığım için bu suçu işlemiş olmam mümkün değil.

2023 yılından sonra anne ve babama bakmaya başladım. Onların tüm maaşları banka hareketleri benim üzerimden oldu. 2024 yılında da anne ve babamı kaybettim ve gelirimdeki kısmi artışın nedenlerinden birisi anne ve babamdan kalma mirastır. Kooperatif hissemi sattığımda da gerekli açıklamayı yaparak bu işlemi banka üzerinden gerçekleştirmiştim. Mali Suçları Araxştırma Kurulu (MASAK) raporunda da şüpheli hareketin olmadığı kayıtlarda bellidir.

ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE

Kooperatifte ortada bir villa yoktur. 85-100 m2 arasında projenin ilk gününden itibaren olduğu Gaziemir Belediyesinin yazısıyla sabittir. Şikayetçi olan kooperatifin Gazi City sayfasındaki fotoğraflar ile ispatladır. Projede hiçbir değişiklik olmadı. Sadece isim değişikliği olduğu açıktır. Sunduğumuz fotoğraflarla da projede değişiklik olmadığı görülüyor.

Villaların olduğu ilk günden beri belli. Bu villalar bedelsiz olarak verilmedi. Diğer konutlar gibi bir ödeme planı neticesinde satın aldım. Kapıdan geçen herhangi birisi benim aldığım villayı da ödeme planı neticesinde alabilir. Kendime özel tahsis etmem gibi bir durum söz konusu değil. Kooperatif ile ilgili hiçbir kişiyle aramda ticari ilişki olmadı. Hiçbir resmi veya protokole de imza atmadım. Bu nedenlerle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

Bilirkişi raporunda kooperatifin taşeronlara ödemesiyle ilgili usulsüzlük olduğu iddiası mevcut.

Ben bu taşeronu tanımıyorum ve yapılan protokol gereği kooperatif ile ilgili yapılan herhangi bir işlem

İZBETON’un izin ve imzası ile gerçekleşir.

BİR LİRA BİLE EKSİK DENİLMEDİ

İlgili firma gelip, kooperatifte imalatın yapılıp yapılmadığını ve mali yönden bunun uygun olup olmadığını araştırır. Bunun üzerine gereken ödemeler yapılır. Kooperatifin tüm geliri banka aracılığıyla oluyor. Elden herhangi bir para alınmaz. Yasa gereği de bağımsız bir firma ile de anlaştık, 2022 yılında genel kurul geçirdik. Mali usulsüzlük olduğunu görmedim, 2024 yılının Haziran ayında da yönetimi devrettik, bir bilanço sunduk.

Devrettiğimiz yönetim çok hassas bir araştırma yaptı ve sadece plastik bir çiçeğin dahi ödemesini sordu. Böyle ince, hassas bir araştırma yapan, devralan yönetim bize karşı herhangi bir eksikliği sunmadı. Herhangi bir şekilde 1 TL dahi para eksikliğinden bize söz edilmedi. Vadeli hesapta olan paramız, vadesiz hesabımız olan kasaya geri döndüğünde bu para mükerrer gelir olarak yazıldı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamayı talep ediylorum.”

İl Başkanlığı döneminde CHP, Ankara’da 25 ilçeden 16’sında belediye başkanlığını kazandı. Daha da önemlisi Mansur Yavaş, yüzde 60 oyla seçimi kazandı. O dönemde, Erkol’un çalışmaları da unutulmaz. Tutukluluğa itiraz yapılacak. Sonuç nasıl olur o zaman öğreneceğiz.