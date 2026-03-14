Yazıya başladığımda dakika 83. Maç başlıyor, Karagümrük 1-0 önde. Sonra bir pozisyon var: Bence değil, herkesçe tam bir penaltı. Fenerli oyuncu Karagümrüklü oyuncuyu formasından çekiyor. Eğer forma XL ise forma çekimden dolayı 4XL oluyor. Net penaltı. Hakem vermiyor.

Peki, oyuncu atılır mı Fenerli? O tartışılır. Peki, VAR’da kim var? Özgür Yankaya. Eyyamcının kralı. Hakemken biliyorum; Galatasaray gol atamadı diye sağ bacağı üç santim uzamıştı topa vurmak için. Düşünün hakem bütün takdir haklarını Fenerbahçe'nin lehine kullanıyor. Yani hakem sizden. Net penaltıyı vermiyor ve siz hâlâ sahada kıvranıyorsunuz.

Fenerbahçe teknik direktörüne ne demeli? Bu maçta oynatabileceği bütün oyuncular yedek kulübesinde. Sonra yedek kullanması gereken oyuncuların hepsi sahadalar. Yani Fenerbahçe önce iğneyi kendine sokmalı. Ama maalesef hep karşı taraf suçlu, karşı taraf hatalı. Hep son dakikalarda kazanılan maçlar, işkence çeken ve gören Fenerbahçe seyircisi.

Ama işin bir başka tarafı var. Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gidecek. Fenerbahçe böyle giderse Galatasaray ile değil, Trabzon ile mücadele etmek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Yani sarı-lacivertliler Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirler.

Fenerbahçe her sene Galatasaray'a kabahat buluyordu, "Ona

kıyak yapılıyor" diyordu. İyi de Fenerbahçe her sene Galatasaray'a, Beşiktaş'a değil, diğer takımlara verdikleri puanlarla şampiyonluktan uzaklaştı.

Fenerli futbolcuların yüz ifadelerine baktığımda bir şey sezinliyorum. Neyi mi? "Bu futbolcuların teknik adamla bazı sorunları var herhalde" diyorum. Kolay kolay da yanılmam.

Bu satırları yazarken dakika 90+1. TV'den maç anlatılırken, yayın yapılır da gazeteye yazı yazılırken yayın yapılmaz mı? Alın size yayın.

Fenerbahçe başkanı sahada kalacaktı ama bakıyorum son haftalarda saha dışına çıktı. Takımının sahada kalması lazımdı, son haftalarda o da saha dışına çıktı.

Hakem 80 dakika Fenerbahçe'yi itti ama o da baktı ki artık bu Fenerbahçe'den hayır yok o da ortadan çalmaya başladı. Bu hakem için "İyi" diyordum ama dün akşam gördüm ki hesaplı maç yönetiyor. Böyle gidersen bir halt olamazsın.