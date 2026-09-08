Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Vatandaşın ailesiyle adam akıllı, huzur içinde geçirdiği bir pazar vardı.

Televizyonu açtı.

Saat 11.00.

Orta Vadeli Program açıklanıyor.

Geçim sıkıntısını, kredi kartı borcunu, senedini, kredisini, icrasını düşünen ahalinin evinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın sözleri yankılanmaya başladı.

İşsizlik düşecek.

İhracat artacak.

Milli gelir artacak.

Turizm gelirleri artacak.

Cari açık azalacak.

Enflasyon düşecek.

Ailesiyle pazar kahvaltısı yapan Terzi Mustafa, içinden "Allah Allah..." dedi.

Önce elindeki ekmeğe baktı.

Sonra eşine baktı.

Eşi de Mustafa'ya baktı.

İkisinin bakışında aynı soru vardı:

"Nasıl olacak acaba?"

Cevdet Bey konuştukça ağzından bal damlıyordu.

Mustafa'nın hoşuna gitmeye başlamıştı.

Oturuşu bile değişti.

Ekmeğini menemene banışı bile bir başka keyifliydi artık.

Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuştu.

O sırada Terzi Mustafa keyif çayına geçmişti.

Çünkü tablo güzeldi.

Hem de çok güzeldi.

2027, 2026'dan daha iyi olacaktı.

2028, 2027'den daha iyi olacaktı.

2029 ise 2028'den çok daha güzel olacaktı.

Çünkü nihayet tek haneli enflasyona geçiyorduk.

Mustafa daha ne istesin?

Eşine seslendi.

Çocuklara seslendi.

Bacanak arandı.

Kayınçoya haber verildi.

Böyle güzel bir gelecek kuru kuruya karşılanacak değildi.

Pikniğe gidildi.

Mangal yakıldı.

Çay demlendi.

Keyifler yerindeydi.

Mustafa kardeşim...

Bu güzel keyfini kaçırmayı gerçekten hiç istemezdim.

Ama söylemesi benden:

Yeni vergilerin hayırlı olsun.

*

Yılın bitmesine şurada 3,5 ay kalmış.

"Nereden çıktı şimdi bu yeni vergiler?" diyeceksiniz elbette.

İzah edelim o halde.

2026 yılı Bütçe Kanunu'na göre tahsil etmeyi planladığımız vergi geliri 13,83 trilyon TL.

İlk 7 ayda yaptığımız tahsilat ise 7,85 trilyon TL.

Bu tahsilat hızını 12 aya teşmil edersek yılı yaklaşık 13,46 trilyon TL vergi geliriyle kapatıyoruz.

Yani mevcut gidişata göre bütçedeki vergi geliri hedefinin 370 milyar TL gerisindeyiz.

Ancak mevzu bundan ibaret değil.

Pazar günü açıklanan Orta Vadeli Program'da birçok makroekonomik göstergede revizyona gidildiği gibi vergi gelirlerinde de hedef güncellendi.

2026 yılı için yeni vergi geliri hedefi:

14,59 trilyon TL.

Bütçe Kanunu'ndaki başlangıç hedefini referans alırsak 760 milyar TL'lik bir artış var.

İlk 7 aylık gerçekleşmeden hareketle hesapladığımız yıl sonu tahsilatını esas alırsak ise yaklaşık 1 trilyon 130 milyar TL ilave vergi geliri gerekiyor.

Tekrar hatırlatayım.

Yılın bitmesine şurada 3,5 ay kaldı.

1,13 trilyon TL'lik ilave vergi gelirinin tamamı tahsilatı hızlandırarak, denetimleri artırarak, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek gelmeyeceğine göre...

Bingo!

Yeni vergiler hayırlı olsun Mustafa kardeşim.

Gerçekten fesatlık yapmıyorum.

Gerçekten mangalında gözüm kalmadı.

Ben sadece önden uyarmak istedim.

Hem sana iyi bir haber daha vereyim.

Yalnız değilsin.

Çünkü o 1,13 trilyon TL'lik ilave vergiyi komşun emekli Nuri Amca da ödeyecek.

Ben de ödeyeceğim.

Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek de ödeyecek.

O yüzden fazla sıkma canını.

Ama bundan sonra televizyonda güzel şeyler duyunca hemen de gaza gelme.

Yoksa sofrandan Halil İbrahim bereketi eksik olmasın.

*

"Peki hangi kalemlerde vergi artışı gelecek, hangi yeni vergileri bekleyelim?" diye soracak olursanız...

Yaklaşık 20 yıldır vergiyle uğraşan biri olarak elbette benim de bir fikrim var.

Ancak spekülasyon yaratmamak adına şimdilik bunları ifade etmeyeyim.

Fakat şundan biraz emin gibiyim. Yeni vergi veya vergi artışı geldiğinde aşağı yukarı kulağımızda yankılanacak cümleler şöyle başlayacak.

Jeopolitik gelişmeler...

Bölgemizde yaşanan sorunlar...

Artan enerji maliyetleri...

Küresel belirsizlikler...

Mustafa kardeşim...

Sen yine de pikniğin tadını çıkar.

Çünkü belli ki mangalın kömürü senden, OVP'nin ateşi bizden çıkacak.