“Her duyduğuna inanan doğruya ulaşamaz.”

Kişinin kendisiyle ve çevresiyle barışıklığı yaşam gücünün önde gelen öğesidir. Bireysel ve toplumsal sorunların ağırlığı altında sağlığını korumak güçlüğü zamanımızın gündeminde ön sıralarda yer almaktadır. Ekonomik, siyasal, öbür aile ve kişisel sorunlar yaşam yükünü yoğunlaştırmaktadır. Çağın evrensel sorunları da savaş başta olmak üzere açlık, hastalık ve yayılmacılıkla egemenlik kurma saplantıları değişik biçimlerde yıkımını sürdürmektedir.

Yaşamımızda önemli bir yeri olan gerçekçi davranışın bir türü olan “İçtenlik” sözcüğü, Arapça kökenli “Samimiyet” sözcüğünün özdilimizdeki karşılığıdır. Toplum yaşantısında tutum ve davranış özelliklerinde aranan yaklaşım sıcaklığı için gereken niteliği belirler. Kişisel ilişkilerin sağlıklı ve güvenilir olması için temel koşuldur. Yapaylık, gösteri, aldatma ve avutma amaçlı davranışları dışlayan, yakınlıkları kapsayan ve “gönülden” sözüyle nitelenen bir özverili ilişkidir.Özellikle siyasal alanda seçmenleri kendilerine çekmek ve bağlamak için izlenen yapaylıkların tersine içten gelerek, yürek sıcaklığıyla arkadaşlığın, dostluğun, kardeşliğin, yurttaşlığın mayasıdır.

Çıkar için, bir karşılık bekleyerek ya da geçici olarak gösterilen sözde yakınlıklar bir kişilik ve insanlık kanıtı olan gerçekçi ve içtenlikli tutum ve davranışların karşıtıdır. Günümüzde “Milliyetçiyim.-Özgürlükçüyüm.-Yurtseverim.-“diyen herkese inanmak ne kadar yanlış ise “Atatürkçüyüm” diyen herkesi ciddiye almak ne kadar yanılgı ise; “Hukuktan, adaletten yanayım,yolsuzluğa,kötülüğe,bağnazlığa karşıyım” diyen kimilerine inanıp güvenmek de o kadar yanlıştır.

Anayasa ve kimi yasalarda bulunan görev andlarını içenlerin andlarına bağlı kalmadıkları gözetilirse içtenlikli olmanın, nitelikli kişilik gereği olduğunda duraksanamaz. And ne kadar bağlayıcı ise sözler de o kadar gerçekçi olmalıdır. Birbirlerine çok ağır sözler söyleyen kimi siyasetçilerin şimdi birbirlerine dayanarak ancak ayakta durabilecekleri durumu, tam bir ibret tablosudur.Yalanı-dolanı ustalık saymak tam bir aymazlıktır.

Siyasette kabadayılık sökmüyor. Dış siyasette belki olanaklar ve savaş güçleri yönünden üstün olanların diklenmesi, direnmesi, bastırması bir süre geçerli olabiliyor ama özellikle iç siyasette böyle bir tutum yarar sağlamıyor.

Teknolojinin özel yaşamı tehdit ettiğ bir süreçteyiz. Güvenli olmayan bilgisayar ortamı, ulusal yapılar için tehlikeler taşımaktadır.Çevremizde savaş kıyımları sürerken ülkemizde içbarışı her zaman sağlıklı tutmak zorundayız.Yaşamı kanatmaktan ve karartmaktan kaçınalım.Boş sözleri, inanç sömürüsünü, siyasal abartıları ve aldatmaları kınayalım.