Daha önceki yazılarımda bahsettiğim gibi, Merkür ve Neptün’ün Koç Noktasında kavuşumunu deneyimleyeceğimiz bir haftaya giriyoruz. Neptün Koç noktasında ilerliyor. Merkür’ün Koç burcuna geçmesi 16 Nisan’da olacak. 17 Nisan’da Merkür ve Neptün’ün Koç Noktasındaki kavuşumu gerçekleşecek. Dolayısıyla 16 ve 17 Nisan tarihleri değerlendirebileceğimiz zamanlar olarak dikkat çekecek. Bu kavuşumun astroloji haritasını görmektesiniz.

NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

Zihnimizin ve hayal gücümüzün tetiklenmesine sebep olacak Merkür-Neptün kavuşumunu hayallerimiz ve ideallerimiz üzerinde düşünmek, gelecek projelerimize odaklanmak, zihnimizde canlandırdığımız şeyleri gerçekleştirmek üzere gündelik hayatımıza katmak üzere imgeleme çalışmaları yapmak için kullanabiliriz. Sadece düşüncede kalmayıp, bunları aktifleştirmek üzere başkalarıyla karşılıklı konuşabilir, aklımızdakileri yazabiliriz. Bu konuda detaylı bilgi verdiğim videoyu izleyiniz https://youtu.be/9Krk29UffNo

MARS ASLAN BURCUNA GEÇİYOR!

Uzun bir süredir Yengeç burcunda seyreden aksiyon gezegeni Mars 18 Nisan’da saat 07:20’de Aslan burcuna geçiyor. Özgüvenli adımlar atma zamanlarına varıyoruz. Liderler, yönetici figürleriyle ilgili önemli gelişmeler bekleyebileceğimiz, güç ve ego çekişmelerinin öne çıkacağı bir sürece giriyoruz. Bu geçişle birlikte uluslararası ilişkilerde güç savaşları da devreye girmeye başlayacaktır muhtemelen. Donald Trump, Binyamin Natanyahu, Vladimir Zelinsky, Emmanuel Macrone, Victor Urban bunlardan sadece birkaç tanesi. Ayrıca Çin, Tayvan, İsrail, Sırbistan, Yunanistan, Ürdün gibi bazı ülkelerin de haritalarında Mars Aslan burcunda. Bu liderler ve ülkeler için çok daha aktif, mücadeleli ve agresif bir süreç başlıyor. Bu konuda detaylı bilgi verdiğim videoyu izleyiniz https://youtu.be/9Krk29UffNo

TRUMP-NETANYAHU BİLEŞİK HARİTASI

Astrolojide iki kişi haritasından türeyen bileşik haritalar vardır. Bu haritalar iki kişinin bir arada nasıl olacağını ve başkalarıyla ilişkilerini, yapacakları işlerin mahiyetini anlamamıza yarar. Trump ve Netanyahu’nun Mars 26 derece Aslan burcunda, yani aynı derecede! Tesadüf olabilir mi? Mars’ın bu dereceye varması 11 Haziran 2025 tarihinde olacak. O civarda sert ve agresif ya da kışkırtıcı hareketleri olabilir. Tabii bileşik haritalarında da Mars çok aktif ve Aslan burcunda birçok gezegenle birlikte bir toplaşma içerisinde. Haliyle, Mars’ın Aslan burcuna geçişi ve iki liderin birlikte çok etkili hareketler yapmasına işaret ediyor olabilir. Mars mücadele, kavga ve savaş ile alakalıdır. Anlaşılan o ki 18 Nisan’dan başlayan ve 17 Haziran’a kadar giden süreçte bu ikili birçok agresyona sebep olabilir!

MARS, ASLAN BURCU ve TÜRKLER

Geleneksel Astrolojide Mars gezegeni ve Alan burcu Türklerle ilişkilendirilir. Bizim için “Türkler asker millettir” denilir. Muhtemelen bundandır. Mars savaşmakla, Aslan da cesur yürekli olmakla bağdaştırılır. Biz Türkler cesur yürekli ve mücadeleci bir milletizdir! Mars’ın Aslan burcundan geçişlerinin biz Türkler açısından daha atak ve cesur girişimlerin yapıldığı bazı zamanlarla örtüştüğünü görüyorum. Tabii her zaman böyledir iddiasında değilim, başından söyleyeyim! Ayrıca savaş çıkacak ve biz de içinde yer alacağız gibi bir iddiada bulunmuyorum.

Yukarıda yer alan illüstrasyon Ebu Ma’şer’in Türkleri Mars ve Aslan burcu kapsamında göstermesini sembolize ediyor. Eski astrologlarda bu bir gelenekti. Mesela Satürn Hindistan ve Etiyopya’yı, Jüpiter Persleri, Babil ve Bağdat’ı (Irak), Venüs Arabistan’ı, Merkür Yunanistan’ı ve Başak Atina’yı, Ay ise İspanya, İngiltere, Ermenistan ve Fransa’yı temsil ederdi.

TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?

Mars’ın Aslan burcuna geçişi, Türkiye astroloji haritasının para hanelerini etkiliyor. Dolayısıyla ekonomiye ve para piyasalarına dikkat dedirtiyor! Bu bağlamda Nisan’ın 20’li tarihleri özellikle dikkat çekiyor. 21 Nisan, 27 (28) Nisan özellikle dikkat çeken stresli tarihler olarak göze batıyor. Farkında ve temkinli olalım!

GÜNEŞ BOĞA BURCUNA GEÇİYOR!

19 Nisan Cumartesi günü saat 22:55’te Güneş Boğa burcuna geçiyor. İlkbaharın mevsimsel özelliklerini ziyadesiyle yaşamaya başlayacağımız bir sürece giriyoruz. Maddi ve fiziksel güvenceyi sağlama, sağlam ve kalıcı adımlar atma, güvenli ortamlarda ve bulunma arzumuz artmaya başlıyor.

İDEALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN!

Mars-Neptün üçgeninin etkili olacağı 18 Nisan ve 19 Nisan tarihleri uzun dönemli ideallerimizin peşinden gitmemizin, artık cesaretli adımlar atmamızın vaktinin geldiğini gösteriyor.

SEVDİKLERİNİZE SÜRPRİZ YAPIN!

Venüs ve Uranüs arasındaki uyumlu altmışlık açının etkili olacağı önümüzdeki hafta boyunca, ama en çok da 20 Nisan tarihinde sevdiklerimize güzel sürprizler yapabiliriz. İlişkimizi rutinden kurtaracak, değişiklik yaratacak bazı yenilikler yapabiliriz.

KİŞİSEL BAKIM ZAMANI!

Venüs-Uranüs altmışlığı, bir müddettir beklediğimiz bir fırsatı da beraberinde getiriyor: kişisel bakımla ilgili bazı girişimler yapmak açısından güzel bir fırsat sunuyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftanın Cumartesi ve Pazar günlerini kullanabiliriz.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine bakılırsa 12-14 Nisan arasında etkili güneş aktivitesi ve/veya jeomanyetik fırtına ihtimalinden söz edebiliriz. 20-21 Nisan tarihleri diğer dikkat çeken önemli tarihler olarak görülüyor. Özellikle 21 Nisan civarında para piyasalarına dikkat! Karmaşık ve yanılgıya düşüren bir atmosferde olabiliriz. Yurt dışından ve uak piyasalardan gelecek işaretleri iyi okumak lazım!

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi sabah saatlerinde ödeştirme ve intikam alma güdüsünden uzak durmalı. Öğle öncesindeki saatler gergin gözüküyor. Ama öğleden sonraki saatlerde daha rahat ilerleme kaydedebiliriz.

Salı gününün ikinci yarısında ilişkilerde güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Kişisel bakım, alışverişler, artistik ve sanatsal konular açısından verimli bir gündeyiz. Akşam saatlerinde beklenmedik durum ve yön değişiklikleri, sert ve sarsıcı bir enerji akışı devrede olacak, farkında olalım! Gece saatlerinde daha olgun ve aklı başında kararlar alabiliriz.

Çarşamba günü genelinde uyum ve huzur yakalayabileceğimiz bir zaman diliminde olacağız. Kararlarımız ve konuşmalarımız açısından da daha aktif bir sürece giriyoruz. Geleceğe yönelik ideallerimiz konusunda iletişime geçebilir, önemli hareketler yapabiliriz. Öğle saatleri civarında kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebiliriz.

Perşembe günü boyunca iyimserlik ve umut enerjisi devrede olacak. Geleceğe yönelik ideallerimiz, hayallerimiz üzerine düşünme ve konuşma zamanındayız. Hiçbir şey yapamıyorsak, harekete geçiremiyorsak, bir kenara aklımızda olanları yazabiliriz. Etrafımızdakilerle paylaşabiliriz. Böylelikle söze getirebiliriz.

Cuma günü özgüvenli adımlar atma zamanlarına varıyoruz. Liderler, yönetici figürleriyle ilgili önemli gelişmeler bekleyebileceğimiz, güç ve ego çekişmelerinin öne çıkacağı bir sürece giriyoruz. Sabahın erken saatlerinde ilişkilere dikkat! İlerleyen saatlerinde engellere takılabiliriz. Farkında olalım! Önemli iş ve girişimler için öğle saatleri civarını tercih edebilir, güzel bir ilerleme kulvarı yakalayabiliriz. Akşam saatlerinde iş ve girişimler, finansal konularda yanılgılara açık olacağız, dikkat!

Cumartesi gününü organize etmemiz gereken işlerimiz için kullanabiliriz. İdeallerimiz yönünde cesaretli adımlar atabiliriz. Saat 22:55’te Güneş Boğa burcuna geçiyor. Maddi ve fiziksel güvenceyi sağlama, sağlam ve kalıcı adımlar atma, güvenli ortamlarda ve bulunma arzumuz artmaya başlıyor.

Pazar günü hayallerimiz ve ideallerimiz yönünde aktif olabilir, adımlar atabiliriz. Öğle saatleri sert ve yaralayıcı bir enerji atmosferi var, dikkat! İlişkiler gezegeni Venüs ve sürprizler gezegeni Uranüs arasındaki uyumlu açı gün boyunca etkili olacak. Sevdiklerimize sürprizler yapabiliriz. Kişisel bakım, dekorasyonla, sanatla ilgili konularda girişimler yapabiliriz. Akşam saatlerinde yaşlılarımızı ziyaret edebilir, ihtiyaçlarını giderebiliriz.