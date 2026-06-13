İkizler burcundaki Yeniay, 15 Haziran Pazartesi sabaha karşı 05:54’te gerçekleşiyor. Bu bir süper Yeniay olduğundan etkileri çok daha belirgin olacak. Yeniay haritasına baktığımızda; Ay ve Güneş 24 derece İkizler burcunda kavuşuyor. Bu kavuşumun; hızlı hareket etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve bilgi paylaşımlarını temsil eden Capella ve Phact gibi yıldızlarla gerçekleşmesi, entelektüel bakımdan çok güzel fırsatlara açık olunacağını gösteriyor.



HIZLI HAREKETE GEÇEBİLME



Yeniay Capella isimli yıldızla hizalanıyor. Bu yıldız agresif olmayan bir şekilde özgür olma ve bağımsızlıkla ilişkilidir. Süratli bir şekilde harekete geçebilme kabiliyeti, kuvveti ve kararlılığı verir.



YENİ YOLLAR VE YÖNTEMLER



Yeniay Phact isimli yıldızla da hizalanıyor. Bu yıldız yenilik arayışında olmakla, yeni yollar ve yöntemler denenmesiyle, bilinmeyen suların haritasını çıkartmakla, yeni şeyler keşfedilmesiyle ve maceraya atılmakla, dönüşümle alakalıdır.



ANLAŞMA FIRSATI VEREBİLİR



Yeniay derecesinin Phact yıldızıyla hizalanması anlaşma fırsatı da verebilir. Modern zamanlarda bu yıldız barış güverciniyle ilişkilendirilmiştir. Tabii akla öncelikle ABD-İran arasında bir anlaşma yapılması olasılığı geliyor. Zaten Trump’ın bu yönde bazı açıklamaları vardı. Tabii Hürmüz boğazının açılmasını sağlayacak herhangi bir anlaşma, dünya ticaretini uçurumun kenarından dönmesini sağlayabilir. Piyasaların tekrar yükselmesine, hayli düşmüş olan altın ve gümüş fiyatlarının da tekrar artmasına sebep olabilir.



FIRSATLAR ÇABUK DEĞERLENDİRİLMELİ



Yeniay esnasında fırsatlar gezegeni Jüpiter Procyon isimli bir yıldızla hizalanıyor. Bu yıldız kazanılan şeyleri bir an önce sağlama almak gerekliliğine işaret eder. Her türlü avantaj ya da başarı çabucak değerlendirilmelidir; çünkü fırsatlar uzun ömürlü değildir, şanslar hızlıca kaybolabilir. Anlaşmaları da buna dahil edebiliriz.





SİYASET İYİCE HAREKETLENİYOR!



15 Haziran’da 24 derece İkizler burcunda gerçekleşecek bu yeniay Kemal Kılıçdaroğlu’nun astroloji haritasındaki Güneş-Merkür-Uranüs hizalanmasını tetikliyor. Zıtlaşma ve kutuplaşma enerjisini tetikleyebilir ve Kılıçdaroğlu’nun daha fazla tepki almasına sebep olabilir. Yeniay Özgür Özel’in haritasındaki Güneş derecesine dik açı yapıyor. Otorite ve güç çekişmelerini tetikliyor. Öte yandan, yeniay derecesi Merkür-Uranüs kavuşumuna uyumlu üçgen açı yapıyor. Hızlı bir şekilde çözüm üretme ve yaratıcı yeni fikirlerle, beklenmedik şekilde aksiyon alma kapasitesini olumlu etkiliyor. Zaten hareketli olan iç siyaset, bu yeniay sonrasında daha da hareketleneceğe benzer.



ORTA DOĞU



İkizler burcundaki yeniay, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğum gününden sadece bir gün sonra gerçekleşecek. Muhtemelen Trump’tan, zaten alışık olduğumuz ama belki de artacak şekilde hızlı karar değişiklikleri ve dengesiz çıkışlar göreceğiz. Yeni bir anlaşma planı devreye girebilir. Yeniayın Phact yıldızıyla hizalanması bu fırsatı veriyor. Öte yandan, ABD’de iç güvenlikle ilgili konularda stresler görebiliriz. Zira yeniay derecesi ABD astroloji haritasının Mars derecesini tetikliyor. Yeniayın Mars-Meridyen hattı ABD üzerinden, Başkent Washington’a yakın geçiyor. Dolayısıyla saldırı alması ve şiddetli olaylar yaşanması ya da iç gerginlikler ve olaylar olasılığını yükseltiyor. Yeniay hattı Kızıldeniz üzerinden geçiyor. Dolayısıyla Kızıldeniz daha da hareketlenebilir, Husi’lerle ilgili önemli gelişmeler beklenebilir.



RUSYA-UKRAYNA



Yeniay derecesinin Vladimir Putin’in astroloji haritasının Mars derecesini tetikleyecek olması, daha agresif ve sert kararlar alabileceğini, devam eden savaşta şiddetin yükseleceğini, saldırıların dozunun artabileceğini düşündürüyor.



EĞİTİM-YAYINCILIK-MEDYA



Süper Yeniay esnasında Merkür ve Jüpiter de birbirlerine yakın yerleştikleri için eğitim alanında güzel gelişmelere işaret edebilir. Tabii bu durum, 29 Haziran’daki Merkür gerilemesinden önceki dönem için daha çok geçerlidir.



19 HAZİRANI KULLANIN



Geçtiğimiz haftanın yayınlarında da belirttiğim gibi, önümüzdeki hafta yeniayla başlayan hareketli süreçte eğitim, yayıncılık, medya alanlarında ve seyahatlerle ilgili konularda aksiyon almak açısından 19 Haziran tarihi çok verimli gözüküyor.



KİRON BOĞA BURCUNA GEÇİYOR!



20 Haziran Cumartesi günü Kiron Boğa burcuna geçiyor. Bir müddet bu burçta seyrettikten sonra, 18 Eylül 2026’da tekrar Koç burcuna geriliyor. 14 Nisan 2027’de nihai olarak Boğa burcuna geçiyor. Kiron Boğa burcunda seyrederken, finansal konulardaki çalkantılar neticesinde maddi ve fiziksel güvence ile ilgili konularda endişeler artacaktır. Bir şeyleri sahiplenme, mülkiyetçilik gibi konularda sıkıntılara sebep olacaktır. Herhangi bir mülke sahip olmak giderek zorlaşabilir. Gıda fiyatları artabilir ve bazı şeyleri paramız da olsa bulup alamayabiliriz. Bugün fiziksel olarak bulabildiğimiz bazı şeyler, o vakitlerden itibaren bulamayabiliriz. Fiziki altın ve gümüşü de buna dahil edebiliriz.



İLİŞKİLERE DİKKAT



Bu yeniay esnasında Venüs ve Plüton’un karşıt açıda olması, ilişkiler açısından zorlu etkilere işaret ediyor. İlişkilerde ego ve güç çekişmelerinin artacağı bir zaman dilimine ilerliyoruz. Bu yüzden egomuzu kontrol altında tutmamızda ve kendimizi yoklamamızda fayda var.



SOKAK HAREKETLERİ



Bir müddettir dikkat çektiğimiz üzere insanlar arasında isyankâr tavırların, protestoların ve sokak hareketlerinin artabileceği bir süreçteyiz. Yeniay haritasında Satürn’ün Alpheratz yıldızıyla hizalanması özgürlük arzusunun artması ve baskıya karşı isyan duygusunun vurgu kazanmasına işaret ediyor. Sokak hareketleri, protestolar artabilir.



DÜNYANIN NERESİNDE?



Bölgesel haritalara baktığımızda Mars’ın tepe noktasıyla çakıştığı iz düşümü özellikle Çin civarına denk düştüğünü görüyoruz. Uranüs hatları ise Tayvan’ın da bulunduğu bölgeden geçiyor; bu durum bölgeye yönelik ani, beklenmedik bazı etkileri ve durum değişikliklerini anlatabilir. Ancak bu Yeniay, en çok Japonya üzerinde tepe noktasına denk düşüyor.



Dolayısıyla Japonya Hükümeti’nin alacağı önemli kararları, önemli paylaşımları, bilgi aktarımlarını ve dünyaya kendini ifade kabiliyetini artırıyor. Avustralya üzerinden geçen önemli hatlar da bulunuyor. Afrika üzerinden geçen hatlar ise biraz daha türbülanslı, ortalığın karışacağını düşündüren hatlardır. Burada özellikle Mars ve Plüton’un stresli etkilerini Fransa ile Afrika civarında görüyoruz. Yeniay’ın kutuplaştırıcı etkilerinin de özellikle Avrupa üzerine iz düştüğünü görüyoruz; yani burada çalkantılı, halk hareketlerini beraberinde getiren bir enerji olabilir. Bu hat özellikle Orta Avrupa bölgesini temsil ediyor; Almanya ile Avusturya üzerinden geçip Bulgaristan tarafına doğru geliyor ve Atina üzerinden geçiyor.



BULUNDUĞUMUZ BÖLGE



Bizim bulunduğumuz bölgeye yakın Ege koridorundan geçiyor; dolayısıyla bu bölgelerde bir güç ve denge çekişmeleri olasılığını düşündürüyor. Biraz daha aşağı indiğimizde bu hatlar Kızıldeniz üzerine iniyor; Mısır üzerinden geçip Etiyopya bölgesine, ama özellikle Kızıldeniz’e ulaşıyor. Demek ki burada da bir kutuplaşma, yani Doğu ve Batı menşeli ülkelerin ya da gruplaşmaların kendini en çok göstereceği hatlar; Avrupa, Balkanlara yakın bölge (yani Avusturya, eski Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan), Mısır, Etiyopya ve Sudan gibi ülkelerin bulunduğu hatlar oluyor.





TÜRKİYE



15 Haziran’da 24 derece İkizler burcunda gerçekleşecek olan Yeniay, Türkiye astroloji haritasının 12. evine denk düşüyor. Dolayısıyla hastalıklar, hastaneler ve kapalı yerler gibi alanları anlatan temalar ile bu alanlardaki gelişmeler devreye girecek demektir. Mars’ın Boğa burcundan geçişi, Türkiye astroloji haritasındaki gezegenlerin karşısından olacağı için Meclis’te agresyon, mücadele ve herhangi bir konuda karar almakta zorlanma durumları devrede olabilir. Ekonomik şartların rahat olmadığı ve yönetici figürleri üzerindeki baskının devam ettiği bu süreçte, yöneticiler alanındaki değişimlerin sürekli konuşulacağı bir zaman olacaktır.



TÜRKİYE-İSRAİL



Transit Mars’ın Boğa burcundan geçişi, Türkiye astroloji haritasının Jüpiter derecesini ve İsrail astroloji haritasının Güneş derecesini tetiklemesi halihazırda gergin olan ilişkilerin daha da gerilmesini beraberinde getirebilir. Önümüzdeki hafta bu bakımdan dikkat çekici gözüküyor.



HAFTANIN GÜNLERE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ



15 Haziran Pazartesi sabaha karşı 05:54’te 24 derece İkizler burcunda bir Yeniay gerçekleşiyor. Bu Yeniay ile birlikte iletişim trafiği ciddi bir şekilde hızlanmaya başlıyor. Pazartesi günü boyunca Venüs ve Uranüs arasındaki uyumlu açı aktif olacağından; ilişkilerde sıra dışı, beklenmedik, güzel ve verimli gelişmeler kaydedebiliriz. Artistik ve sanatsal konular açısından da yaratıcı bir enerji akışı var, istifade edebiliriz.



16 Haziran Salı sabah saatlerinde engellenmelere ve gecikmelere açık olabiliriz. Öğle saatleri sonrasını ticari konular, alışverişler ve ilişkiler açısından değerlendirebiliriz. Akşam saatleri, iletişime geçmek için daha uygun olabilir. Spor, yürüyüş için de uygun, enerjik bir zamanda olacağız.



17 Haziran Çarşamba sabah saatlerinde verimli ve güzel bir enerji akışı var; alışverişler, gayrimenkullerle ilgili konular, ailevi temalar ve yerleşimle ilgili hususlar açısından sabah erken saatleri değerlendirebiliriz. Günün ikinci yarısından itibaren Venüs-Plüton arasındaki karşıtlık tetiklendiğinden, ilişkiler, kişisel bakım ve alışverişler açısından da olumlu bir zaman diliminde olmayacağız.



18 Haziran Perşembe gününün ilk yarısında, olgun ve aklı başında kişilerle bir araya gelebilir, olgun kararlar da alabiliriz. Akşam saatlerinde ise agresif bir enerji akışı var, dikkat etmek gerekir. Enerjimizi dengelemek için hafif egzersiz, rahatlama çalışmaları yapabiliriz.



19 Haziran Cuma sabah saatlerinde sert bir enerji akışı var, dikkat! Öğle sonrası etkin konumdaki kişilerle iletişime geçmek ve kendini ifade etmek açısından gayet verimli gözüküyor. Akşam saatleri ise hayli türbülanslı ve kayıp vermeye yatkın bir zaman dilimi. Önemli, beklenmedik açıklamalar durum değişiklikleri yaratabilir ve birtakım çalkantılara sebep olabilir. Sert, sarsıcı etkiler gece saatlerinde devreye girebilir, farkında olalım.



20 Haziran Cumartesi günü Kiron Boğa burcuna geçiyor. Kiron bir asteroiddir ve özellikle sağlık, şifa konularıyla alakalıdır; duygusal ve fiziksel yaralanmaları temsil edip bu alanlardaki problemleri anlatabilir. Bu geçişle beraber, güvenlik konusundaki problemler veya maddi konulardaki yaralanmalar dikkat çekebilir.



21 Haziran Pazar günü saat 11:24’te Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve yaza giriş yapıyoruz. Öğle saatleri civarı önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek için uygun gözüküyor. Günün ikinci yarısı sportif aktiviteler, güç ve efor gerektiren işler için verimli olacak. Akşam saatlerinde ise genişlemeci, güzel ve yeni gelişmelere açık bir zaman dilimine işaret ediyor; şanslı, fırsatlara açık bir zaman diliminde olacağız.