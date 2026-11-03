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Sevgili okurlarım, bizim memleket kabuk değiştiriyor, dünya devi olmakta hızla ilerliyoruz ya!.. Bu durumda bizim iletişim düzeni de ister istemez değişiyor.

İlgili kurumlar kendi alanlarına giren, ama işlerine gelmeyen haberleri büyük bir hızla yalanlama yoluna gidiyor. Bu konuya girmeden önce size küçük bir örnek vereyim. Örnek kısadır ama önemlidir.

Örneğin Recep Tayyip ekibiyle birlikte bir yurt dışı gezisine çıkacaktır.

Büyük rakamlara ulaşan beleşçi ve torpilli gazeteciler (!) ekibi örgütlenir. Katılacak olanlara önceden haber verilir. Onlar artık gezi boyunca beyefendinin özel uçağında yer alacaktır.

Burada gazeteciler önemlidir.

Seçmece yandaşlar uçağa alınır. İlk iş Recep Tayyip’in yanında durup topluca resim çektirmek ve biraz da sohbet etmektir.

Resimler çekilir, sonra sıra gelir beyefendinin dünyaya ve bize verdiği mesajlara! Peki o mesajları uçakta nasıl verir?

Bazıları zanneder ki bizim anlı şanlı yandaş gazeteciler takımı orada cumhurbaşkanına sorular sorar ve o da yanıt verir.

Oysa öyle bir durum yoktur. Soruları ve yanıtları iktidarın propaganda müdürlüğü olan İletişim Başkanlığı önceden hazırlar ve gazetecilerin eline tutuşturur. İşin acı yanı şudur ki, Türkiye’ye anında haber olarak geçilen bu metin aslında gazeteciler değil Saray görevlileri tarafından hazırlanmıştır.

Bu rezalete bir tek gazetecinin bile itiraz etmesi söz konusu olmaz çünkü onların her biri beleş gittikleri ülkenin tatlı heyecanı içindedir!

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Sonra gidilen memlekete varılır, gazeteciler otele yerleştirilir ve hemen ardından tura çıkarılır. Gezi kaç gün sürecekse hepsi dağılır gider. Bol bol alışverişe çıkarlar. Görevlerini nasıl olsa yapmışlar, başkaları tarafından hazırlanan soruları ve yanıtları Türkiye’ye geçmişlerdir!

Recep Tayyip şimdi Güney Kore gezisinde. Dört gün süren bu gezide bizim yandaşlar rahat... Çünkü her dış gezide olduğu gibi bunda da gazetecilik görevlerini uçakta beyefendi ile resim çektirerek yapmışlar! Güzelce geziyorlar.

Emir kulu gazeteci olmanın rahatlığını yaşıyorlar.

Uçakta Recep Tayyip’le çektirdikleri görüntüleri bugünden başlayarak televizyonlarda, gazetelerde ve bütün medyada izleyebilirsiniz!

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Adına İletişim Başkanlığı denilen bu kuruluşun en önemli görevi iktidarın işine gelmeyen haberleri yalanlamaktır.

Başında Burhanettin Duran isimli biri var. Bundan öncekini şutladılar ve yerine bunu getirdiler.

Bizim SÖZCÜ dahil, çok sayıda medya kuruluşlarında bir süre önce bir haber yer almıştı. Bazı ilçeler il yapılacaktı.

Hemen ardından ‘yalanlama’ geldi. Aynen şöyle:

“Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ’25 yeni il kurulacağı’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma yoktur.

Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır.

Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur.”

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Aradan bir süre geçti ve haberin ayrıntılarını önceki gün Devlet Bahçeli resmen açıkladı.

O kadar ki, il olması öngörülen ilçeleri bile öğrenmiş olduk.

İl sayısının 81’den 100’e çıkması gerektiğine değindi.

Eee, şimdi ne oldu bizim İletişim’in yalanlaması?

Demek ki bunlar ya işin gerçeğini bilmiyor, ya da isimleri kamuoyunda geçsin diye bir sürü konuda rastgele yalanlama gönderiyor.

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Bugün size ‘Türkiye’de iletişim’ konusunda iki küçük örnek verdim...

İlki, Recep Tayyip’in uçağına bütün dış gezilerine özel davet edilen o yandaş gazeteciler topluluğu. İletişim Başkanlığı onlar adına sorular ve yanıtlar hazırlıyor ama hiçbirinin sesi çıkmıyor...

Çünkü bunu yapacak yürekleri yok.

Üstelik bunu bilen Recep Tayyip de sesini çıkarmıyor.

İkincisi ise adeta bir Hitler yöntemi! Hoşuna gitmeyen her haberi kafadan yalanlayacaksın, gerekirse mahkemeye verip yazanları ve okuyanları korkutacaksın!

Gazetecilik dediğin böyle olur bizde hünkârım, yeter ki sen emret!