Anlayabilmektir. Görebilmektir. Gördüğünden anlam çıkartabilmektir. Duyabilmektir. Uyanıştır. Demokrasiye sahiplenmektir. İnsan olabilmektir. İmamoğlu davası bunların hepsi olmaya dönüştü.

Güldür.

Güldür.

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Rüşvet parasını otel odasına taşıyor dedikleri bavullardan dolar değil devre kesici çıktı. Özel Kalem Müdürü’nün satın aldığı otomobil lüks Mercedes makam aracı değil ikinci el çıktı. Otomobilin önceki sahibi, yurt dışına gitmiş dönmüş, sebebi Özel Kalem Müdürü’ne soruldu. Belediye’nin İmar İnşaat Şirketi Müdürü; “kayınpederi üzerinden rüşvet almakla” sorgulandı. Kayınpederin 4 yıl önce vefat ettiği ortaya çıktı.

Yani cılkı çıktı!

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Ekrem İmamoğlu 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Kendi kadrosunu belediye yönetimine yerleştirdi. İktidar sözcüleri ilk günden; “sular akmayacak- çöpler toplanmayacak- trafolar patlayacak- metrolar çalışmayacak” beklentisine girdiler. Bekledikleri olmadı. Seçimler yapıldı. Ekrem İmamoğlu daha yüksek oy farkı ile tekrar kazandı.

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Tayyip Erdoğan’ın elinden İstanbul’u alan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna da göz dikti. Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğunu ilan etti. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ve Belediye’ye yerleştirdiği tüm kadro; “örgüt kurdular, belediye parasını yediler, rüşvet aldılar, soygun yaptılar, PKK ile gizli ilişki içindeler” suçlamalarıyla gözaltına alınıp hapse konuldu.

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Bunlar, hırsız, soyguncu, belediye parasını yiyici, rüşvetçi iseler İstanbul halkı, bunu nasıl oldu da görmedi, hissetmedi de; ikinci kez daha yüksek oyla yeniden kenti yönetmek için İmamoğlu’nu seçti. Diyelim ki, çok kurnazlar, yaman algı avcısı, siyaset cambazı bunlar; belediye parasını gizli saklı soyuyorlar, halk da anlamıyor. O zaman açık kaynaklara bakalım.

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Belediyenin, gelirleri, giderleri, harcamaları, hizmetleri, borçlanmaları, neyi kaça mal ettiği, halka kaça sattığı hepsi açık kaynaklarda, herkesin ulaşabildiği belgelerde var. Bilanço okuma uzmanı Aykut Erdoğdu (CHP eski milletvekili) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015’den 2022’ye kadar bütün gelir-gider- harcama- hizmetlerin maliyeti, halka satış fiyatları; ne varsa inceledi. AKP dönemi İBB belediyeciliği ile Ekrem İmamoğlu dönemini kıyasladı.

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Varsa bir hırsızlık.

Bir rezilce soygun.

Bir hayasız rüşvet.

Kıyaslamada çıkar.

Size CHP’li Aykut Erdoğdu’nun herkese açık kaynaklara dayanarak ve parasal rakamları dolara dönüştürerek yaptığı kıyaslamayı aktarıyorum. Biliyorum. Rakamı bol yazı insanın beyninde karıncalanma yaratır ama bu dava önemli. Ülkemizin ve hepimizin geleceği. Karıncalanmaya katlanmaya değer.

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GELİR- GİDER:

AKP dönemi.

(2015-2018)

İMAMOĞLU dönemi.

(2019-2022)

İmamoğlu döneminde AKP dönemine göre 2 milyar 800 milyon dolar dolar daha az gelir, 5 milyar 300 milyon dolar daha az harcama, 2 milyar 400 milyon dolar daha az bütçe açığı verildi.

MERKEZİ HÜKÜMETTEN İSTANBULA AKITILAN PAY:

AKP dönemi:

10 milyar 992 milyon dolar.

İMAMOĞLU dönemi:

9 milyar 562 milyon dolar.

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TEŞEBBÜS GELİRLERİ:

AKP dönemi.

2 milyar 118 milyon dolar.

İMAMOĞLU dönemi.

864 milyon dolar.

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SERMAYE GİDERLERİ:

AKP dönemi.

9 milyar 309 milyon dolar.

İMAMOĞLU dönemi.

4 milyar 662 milyon dolar.

NOT: Girdi fiyatında, döviz kurunda, doların yüzde 3 yıllık enflasyon artışına rağmen İMAMOĞLU Belediyeciliği sermaye giderini yüzde 50 azaltmış. İMAMOĞLU dönemi, AKP döneminin yarısı kadar kaynak kullanarak daha fazla yatırım yapabilmiş.

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MAL ALIMLARI:

AKP dönemi.

4 milyar 558 milyon dolar.

İMAMOĞLU dönemi.

3 milyar 709 milyon dolar.

NOT: Enflasyon yüzünden girdi fiyatlarında ve döviz kurundaki yüksek artışa rağmen İMAMOĞLU Belediyesi, 849 milyon dolar daha az harcayarak çok daha fazla mal ve hizmet alımı yapmış.

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CARİ TRANSFERLER:

AKP dönemi.

1 milyar 99 milyon dolar.

İMAMOĞLU dönemi.

1 milyar 575 milyon dolar.

NOT: İmamoğlu döneminde cari transferlerin 473 milyon dolar daha fazla olmasının temel nedeni; fakir ailelere yapılan sosyal yardımlar, 4 kap 40 TL Kent Lokantaları’nın açılması, kreş ve açılan yurtların çoğalmasıdır.

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FAİZ VE KUR GİDERİ:

AKP dönemi.

191 milyon dolar.

491 milyon dolar.

NOT: İMAMOĞLU dönemi, AKP dönemine göre borcunu azaltmasına rağmen; ekonomik krize borçlu olarak yakalandığı için faiz ve kur giderleri 300 milyon dolar daha yüksek oldu.

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1 METREKÜP İSKİ SU SATIŞ FİYATI:

AKP dönemi.

1.48 dolar.

İMAMOĞLU dönemi.

0.69 dolar.

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İETT TAM BİLET FİYATI:

AKP dönemi.

0.80 dolar.

İMAMOĞLU dönemi.

0.42 dolar.

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Ey okur!

Dikkat isterim.

Bu kıyaslamalardan şu sonuç çıkıyor: İMAMOĞLU yönetimi, AKP yönetimine göre, 4 yıllık dönemde daha az gelirle, daha az harcama, daha az bütçe açığıyla nerdeyse yarısı kadar kaynak kullanarak; 2 katı daha fazla iş ve hizmet üretmiş. Eskisinden daha çok yatırım yaratmış. Yeni hizmet çeşitlendirmiş, halka ulaştırmış. Diyebilirsiniz ki, bu rakamları sana gönderen bir CHP’li bilanço okuma uzmanı… Tamam. Şimdi ben bir AKP’li bilanço okuma uzmanından böyle bir kıyaslama yapması ve eğer varsa bir çarpıtma ortaya çıkıp konuşmasını beklerim. Çünkü Türkiye’de her 100 kişiden 70’i adaletin balta yapılıp İmamoğlu ve kadrosuna siyaseten bel altı vuruş yapıldığına inanıyor.