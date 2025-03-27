Silivri’de cezaevi yerleşkesinde 8 cezaevi bulunuyor. Bu cezaevlerinin ayrı bir bölgesinde “Kapalı ve Kadın Cezaevi” yazıyor. Yani bu cezaevinin numarası yok. Üzerinde yazılı olmasa bile 9 numaralı cezaevi olarak biliniyor. Ziyaretçiler için en zoru bu cezaevinin yerini bulmak. O cezaevinin son konuğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi, İmamoğlu’nun da ziyaretçisi çok olacak, görüş odalarında sıkça karşılaşacaklar.

Ekrem İmamoğlu’nun, cezaevine konulduğu saatlerde adına, cezaevi kantin hesabına para yatırıldı. Bu paradan televizyon, buzdolabı, su ısıtıcı, semaver alınacak, bunun için yapılacak harcamanın dışında İmamoğlu da diğer tutuklu ve hükümlüler gibi haftada en fazla 3 bin 500 liralık kantinden alış-veriş yapabilecekti. Hangi gazeteleri almak istiyorsa o gazetelerin bir aylık parası da hesaptan peşin alınıyor. Gazeteler günlük olarak abonelerin odasına sabah sayımından sonra bırakılıyor.

CAM BARDAK YERİNE

Eğer tutukluluk dönemi uzun sürerse İmamoğlu’na yine kantinde satılan saç - tıraş makinası, saç kurutma makinası da gerekecek. Yazın ise vantilatör satışı da yapılıyor. Bunlar için harcanan elektriğin parası da mahkumun hesabından alınıyor. Cezaevinde berber bulunmuyor. Tek kişilik odada mahkum, saçını kendisi makinayla kesmek zorunda kalıyor.

İmamoğlu, tek kişilik odada kalıyor. Tek kişilik odaya daha çok ağır suçlular, can güvenliği konusunda hassasiyeti olanlar, organize suç örgütü liderleri konuluyor. Yönetim, İmamoğlu’nun tek kişilik odada kalmasını uygun buldu. İleride bu durum belki değişebilir.

Semaver de cezaevinin olmazsa olmazıdır. Çünkü, bazı yemekler semaver içinde yapılıyor. Dışarıdan cezaevine yemek sokulmaz. Cezaevinde yapılan tatlılar bayram döneminde kantinde satılır. Ramazanda bazı günler mahkumlara pide veriliyor. Ama dört kişi için verilen bir pideyle kim doyacak?

Cezaevlerinde yönetmelikte olmasına rağmen cam bardak kullanılmıyor. Daha önce cam su bardağı, cam çay bardağı cezaevlerinde bulunurken, yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle bunlar büyük ölçüde kaldırıldı, yerine sert plastik ya da mika bardak kullanılıyor.

OLMAZSA OLMAZI TELEVİZYON

Cezaevlerinde mahkum için olmazsa olmazların başında televizyon geliyor. Hele siyasetçi tutuklu ve hükümlüler için televizyonun yeri daha farklı oluyor. Ancak hangi televizyon kanallarını izleyebilecekleri konusuna ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Örneğin birçok mahkum, Sözcü TV istemesine rağmen bunlar yerine ya getirilmiyor ya da düzeltilecek diye oyalanıyor. Hangi televizyonların izlenebileceğine “İdari Gözlem Kurulu” karar veriyor.

Cezaevine istediğiniz kadar kıyafet sokmanız da mümkün değil. İki iskarpin, üç spor ayakkabınız olabilir. Odanızda en fazla 30 parça kıyafetiniz bulunabilir. İç çamaşırı sayısında ise bir kısıtlama yok. Kantinden iç çamaşırı edinilebildiği gibi dışarıdan gelen yakınlarınız da iç çamaşırı getirebiliyor. Ancak, bunlar verilmeden önce örneğin dedektör köpeklerin kontrolünden geçiriliyor. Şüpheli durumda içinde emdirilmiş uyuşturucu olmaması için yıkanıyor.

HER ŞEY KANTİNDEN

Tutuklu ya da hükümlü, cuma günleri sayımdan sonra dilekçe yazıp kantinden neler istediğini yazıyor. İstekleri, belirli günlerde bloklarda bulunan mahkumlara teslim ediliyor. Domatesinden biberine, elmasından muzuna kadar hemen her türlü talepler yerine getiriliyor. Bunların kâr oranı yüzde 8 ile 10 arasında değişiyor. Tüm bunların parası, mahkumun kantin hesabından kesiliyor. O hafta içinde harcayacağı para 3 bin 500 lirayı kesinlikle aşmıyor. Talepleri 3 bin 500 lirayı aşıyorsa, ürün için parasının yetecek kadar olan kısmı teslim ediliyor.

Emekli bir infaz koruma memurundan en çok kantinden alınan ürünün ne olduğunu sorduğumda, verdiği cevap karşısında şaşırdım. “En çok bebe bisküvi istenir. Ben de ilk göreve başladığım zaman şaşırmıştım. Bunu el işi yapmak için boncuk siparişi izliyor” dedi.

BAĞLAMA MERAKI VE KUŞLAR

Cezaevinde uzun süre kalan mahkumlar kendilerine “can yoldaşı” olsun diye genelde muhabbet kuşu alır. Onlarla konuşurlar. Cezaevinde kuş beslemenin de kuralları yönetmelikle belirlenmiş. Buna göre tekli ya da üçlü odalara bir kafes, iki kuş alınmasına izin veriliyor. Ancak, koğuşlarda ise kuş alınacağı zaman diğer mahkumların imzalı izinleri gerekiyor. Kuşlar cezaevinde yavruladı. O zaman kuş sayısı ikiyi geçtiği için bunlar cezaevinde kuş isteyenlere hediye olarak veriliyor. Ya da gelen ziyaretçilerinize teslim edilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Cezaevine bağlama aldırmanın da kuralları var. Orada bağlama çalmayı kendi kendine öğrenmeye çalışanlar da oluyor. Cezaevi denilince akla odalardan yükselen bağlama sesine, eşlik eden yanık bir türkü duyarsınız. Bitişik odadakiler de onlara eşlik eder. İçiniz burkulur, gözleriniz dolar... Ve yazıyı da bırakırsınız...

Kemal Anadol’un şiirini noter niçin onaylamadı?

Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan CHP’de uzun yıllar milletvekilliği, TBMM Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulunan Kemal Anadol, son dönemde yaşanan tutuklamaları protesto amacıyla “Bizimdir” başlıklı şiir yazdı.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre Anadol, şiirini onaylatmak amacıyla Karşıyaka 6. Noterine gitti. Noter o gün yerinde yoktu. Noter başkatibine, şiirini onaylattırmak istediğini söyledi. Başkatip şiiri okudu, “Efendim, bu siyasi bir şiirdir. Bunu yaparsak sıkıntıya gireriz” dedi. Anadol, “Suçun hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu” belirtse de değişen bir şey olmadı.

Kemal Anadol bununla yetinmedi. İzmir Noter Odası Başkanı Rahime Mengür’ü aradı. Şiirini okudu. O da siyasi bulmuş olacak ki, “Noteri üzmeyelim” dedi. Anadol, işlem yapılmadığına ilişkin kendisine belge verilmesini istedi. Bu da verilmedi. Noterden ayrılırken, “Hani yasaksız Türkiye’ydi. Kamu görevlisi görevini yapamaz hale gelmiş. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül dönemini yaşamış birisi olarak korku o günlerden daha fazla hale gelmiş. Üniversite öğrencilerimiz korkuyu aşmış. Ancak kamu kesiminde ise korku büyümüş. Bir hukukçu olarak, noterlik belgesi olan bir yurttaş olarak kahroldum” dedi.