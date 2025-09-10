MHP’li Yıldız ile bir araya gelen Hikmet Çetin, “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağının” işaretini aldığını belirtti.

Diyarbakır Liceli Hikmet Çetin ile Yozgat Boğazlıyanlı Feti Yıldız, dün bir araya geldi. CHP’li Hikmet Çetin’in de, MHP’li Feti Yıldız’ın da ortak derdi, ülkedeki gerilimlerin giderilmesi, yargının bağımsız ve tarafsız olarak işletilmesi. Bunun için açıklamalar yapıyorlar. Açıklamaları bazen dinleyenleri de şaşırtıyor.

Yılların CHP’lisi 88 yaşındaki Hikmet Çetin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanına gitmişti. Terör örgütünün silahları bırakması ve örgütü feshetmesi girişiminin öncüsü Devlet Bey’e teşekkür edecekti. Sohbetin sonunda, yargı ile ilgili konuları Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’la konuşmasını önerdi. Bu durumu Feti Beye de söyledi.

ESPRİLİ SOHBET

Çetin ile Yıldız, bir araya geldiğinde ülke gündemiyle ilgili çok şey konuştu. Bazen konuşmalar arasına espriler de girdi. Çetin, öncelikle belediye başkanlarının tutuklanmalarından söz etti. Feti Bey, “Ben başından beri tutuksuz yargılamadan yanayım. Bu konuda beyanatım var” dedi. Hikmet Çetin, kendisine, “Evet, açıklamalarınızı biliyorum. Peki siz bu konuda beyanatın dışında bir adım atacak mısınız?” diye sordu. İşte, o soruya Feti Bey’in cevabı olmadı. Ancak, Çetin, bu soruyu bu kez farklı sordu, “Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları konusunda bir adım atacak mısınız?”

Çetin’in, sorusuna karşılık Feti Yıldız, “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” demekle yetindi.

BİR ADIM ATILACAK

Çetin, konuyu daha çok tutuklu başkanlara getirdi, “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında, tutuksuz yargılanmaları için adım atılacağını” tahmin ediyor. Bu izlenimi MHP’nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız’la sohbetinden çıkarıyor. Yani, bir adım atılacak. Çetin de tutuksuz yargılamalar yapılacağını bekliyor. Sohbet sırasında Yıldız’dan da böyle bir işaret aldığını kaydediyor.

Feti Yıldız: Daha iyi ya, İmamoğlu kaçarsa kurtulmuş olursunuz!

Görüşme sırasında ilginç bir diyalog yaşanıyor. Feti Bey, “Ben tutuksuz yargılamadan yana olduğumu söylüyorum. Efendim serbest bırakılırsa belediye başkanlarının yurt dışına kaçabileceği söyleniyor. Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz” diye espri yapıyor. Bu sözler, Çetin’i de güldürüyor, “Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz. Ülkelerinden ayrılmaz” diye ekliyor.

Yıldız, belediyelere kayyum atanmasını doğru bulmuyor. Çetin de, aynı görüşü paylaşıyor. Söz CHP’nin iptal eden İstanbul İl Kongresi’ne, CHP’nin 38. Kurultayın iptali için açılan davaya geliyor. Hikmet Çetin de, Feti Yıldız da aynı görüşte. Çetin şunları söylüyor: “Feti Yıldız, kayyum konusuna nasıl karşıysa, İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönündeki karara da, kurultayın iptali ile ilgili davaya da karşı.”

Çetin: 100 yıllık sorunu Bahçeli’den başkası çözemezdi

Hikmet Çetin, siyasi ve diplomatik alanda deneyimli bir isim. MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde de ülkemizle ilgili iç ve dış konularda görüşlerini aktardı. Çetin bu sözlerini Feti Yıldız’a da şöyle aktardı:

“Gerek Devlet Bey’e, gerekse Feti Yıldız’a, Türkiye’de olan ilişkilerimi anlattım. Devlet Bey’i tebrik ettiğimi söyledim. Yani Devlet Bahçeli, 100 yıllık bir sorunun çözümü için attığı adımlar çok önemliydi. Bunu başka kimse de çözemezdi zaten. Çünkü, onlara karşı olan bir parti ancak bunu yapabilirdi. Tam uygun olan kişi adımı attı ve önemli mesafeler alındı.”

Feti Yıldız da, Çetin’in sözlerine katılıyor ve aynı görüşte olduğunu belirtiyor.

SUÇA KARIŞMAMIŞA AF

Sohbette, bölücü terör örgütüne katılmış olanlarla ilgili neler yapılması gerektiği konusunda da görüş alış-verişi oldu. Çetin’in önerisi şöyle oldu: “Dağdan inenler, devletin belirlemelerine göre eyleme karışmamış olanlar affedilmeli. Ama eyleme karışmış olanları, lider kadrosunu da affedemezsiniz. Onları yurt dışına göndermeniz lazım. İsveç, Norveç’te, Danimarka gibi. Bu görüşümü Feti Bey’e söyleyince ‘doğru’ olduğunu söyledi.”

‘Ecevit’ten sonra en çok beğendiğim lider Özel’

Hikmet Çetin’i, ilerlemiş yaşına rağmen miting meydanlarında, otobüs üzerinde görüyoruz. Halkı selamlıyor. Ülkenin, partilerinin içinde bulunduğu durumdan çıkarılması için üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. CHP lideri Özgür Özel’i çok beğeniyor:

GERİLİM ARTACAK

“Açık söyleyeyim, ben CHP’de rahmetli Bülent Ecevit’ten sonra, Özgür Özel gibi bir lider görmedim. CHP’lilerin Özgür Özel’in etrafında toplanması gerekir. Özgür Bey, partimizi iktidara götürür. Hem çok çalışkan, hem de cesur.

15 Eylül’de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, CHP’nin 2023 yılının Kasım ayında yapılan kurultayı ile ilgili karar verilmesi bekleniyor. Kamuoyunda bilinen adıyla Mutlak Butlan kararı çıkması halinde çok gerilim olacak. Özgür Özel’in önünde, yanında yer almalıyız. Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da buna ‘Evet’ demesi lazım. der mi bilemiyorum. Eğer, ‘Mutlak Butlan’ çıkarsa yani 38. Kurultay yok hükmünde olduğuna ilişkin karar verilirse Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olarak partiye nasıl gelecek? Nasıl gidecek? Sorunlar çok büyük.”