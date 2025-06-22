Jüpiter gezegeniyle hizalanacak bir yeniaya doğru ilerliyoruz. Yeniaylar başlangıçları anlatır. Jüpiter genişlemeyi, büyümeyi temsil eder. BU yeniayla birlikte mevcut durumlar büyümeye, genişlemeye başlayacak. Koç burcundaki Satürn ve Neptün ile dik açıda gerçekleşeceği için savaş atmosferinin genişleme, yayılma riskinin artacağını düşündürüyor.

LİDERLER TESTTEN GEÇİYOR

Satürn-Neptün kavuşumları kaotik atmosferi, belirsizliğe sürükleyen kargaşalı ortamı ifade eder. Dolayısıyla gerek jeopolitik gerekse ekonomik şartlar açısından ortalık daha da karışacağa benzer. Koç burcundaki bu kavuşum liderlerin yanlış kararlar almaları durumunda büyük kargaşaya sebep olabileceğinin bir işaretçisi. Daha önceki bazı yazılarımızda belirttiğimiz gibi, liderlik becerisinin testten geçtiği bir dönemdeyiz. Aşağıda 25 Haziran’da saat 13:31’de 4 derece Yengeç burcunda gerçekleşecek yeniayın haritasını görmektesiniz.

DENİZLER, BOĞAZLAR

Yeniayın gerçekleşeceği Yengeç burcu denizleri ve deniz aşırı yerleri temsil eder. Deniz yoluyla yapılan sevkiyatları, boğazları da bu kapsama alabiliriz. Satürn-Neptün kavuşumu Koç burcunda ve bu burç da ateşli şeyleri, agresyonu, patlamaları, savaşı temsil ediyor. Haliyle akla ilk getirdikleri şey denizlerde savaş, boğazlarda yaşanan sıkıntılar, nakliye yapan gemilere veya askeri gemilere yönelik yönelik saldırılar oluyor.

PETROL FİYATLARI

Su elementi burçta gerçekleşecek yeniay ve burada yer alan Jüpiter finans dünyası ve ekonomiyle, parayla ilişkilendirilir. Büyümenin göstergesidir. Dik açı yapacağı iki gezegenden biri olan Neptün petrol ile alakalıdır. Özetle, bu açı petrol fiyatlarının daha da büyüyeceğinin bir işaretçisi olarak görülebilir.

DENİZ DEPREMLERİ

Yengeç burcundaki Jüpiter’in klasik astrolojide depremleri ifade eden Satürn ve deniz depremlerini ifade eden Neptün ile dik açılarının etkili olduğu içinde bulunduğumuz dönemde deniz depremleri artabilir. Okyanuslarda da büyük depremlere şahit olabiliriz.

HANGİ BÖLGELER ETKİ ALIYOR?

Coğrafi haritaya baktığımızda, kuzey ülkelerinin olduğu bölgeden başlayarak, Avrupa’dan aşağı inen Yeniay/Meridyen hattının Ege denizi civarından geçmekte olduğunu görüyoruz. Yunanistan bu yeniay esnasında dikkat çeken bölgelerden bir tanesi olarak görülüyor. O bölgede büyük depremler, özellikle de deniz depremleri olasıdır. Türkiye de bu hatlara uzak değil. Hem Türkiye hem de Yunanistan astroloji haritalarında Yengeç yükseldiği için, her koşulda bu iki ülkeyi ilgilendiren konular vurgu kazanacaktır. Koç burcundaki Satürn-Neptün kavuşumunun ufuk düzlemiyle çakışan hattı orta Avrupa’dan aşağı iniyor, İtalya üzerinden Afrika’ya iniyor. İtalya’da etkili volkan aktivitesi riski artabilir.

KUZEY BÖLGELER

Jüpiter kuzey rüzgarlarını temsil eder. Yengeç burcu kuzeyle ilişkilendirilir. Yeniayın meridyen ile çakıştığı bölge kuzey ülkelerinin yer aldığı lokasyonu işaret ediyor. Yani kuzey ülkeleriyle ilgili önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Yengeç bölgesini, ülkesini, ailesini korumakla, savunmakla ilişkilendirilir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar muhtemel saldırı veya bazı benzer tehlikelere karşı daha korumacı bir tavır alabilirler. Bölgeye yönelik Rus tehdidi bunun sebeplerinden biri olabilir.

KUZEY KORE

Jüpiter ve Yengeç kuzey ile alakalıdır demiştik. Tabii akla Kuzey Kore de geliyor. Haritasında Başak burcunda Güneş’i olan Kuzey Kore astroloji haritası Başak burcundan geçiş yapan Mars ile askeri konularda hareket kazanabilir. Kuzey Kore Orta Doğu’daki savaşa müdahil olabilir. Oğlak burcundan olan Kim Jong-un haritasındaki gezegenlere karşıt yapan Yengeç yeniayından ziyade, 10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı Kore liderinin kendini daha fazla gösterme arzusunda olacağı zamanları işaret ediyor.

NÜKLEERLE İLGİLİ RİSKLERİ

Nükleer denince akla ilk gelen göstergelerden biri olan Uranüs’ün Anaretik derecede, Boğa burcunun son derecesinde ilerlediği, kritik günlerden geçiyoruz. Umarım nükleer silah kullanımı konusunda çılgın kararlar alınmaz. Ama nükleerle ilgili konuların giderek daha fazla kriz yaratacağı bir sürece ilerlediğimiz de aşikar. Yaza giriş haritası da nükleer silahlar, saldırılarla ilgili riski gösteriyor. Bu bağlamda 22-23 Haziran civarı

özellikle dikkat çekiyor.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Ülkemiz astroloji haritasının yükselen derecesine yakın iz düşen Jüpiter ile hizalanan yeniay derecesi, bizler için bazı şans ve fırsatların da etrafımızda dolaşacağını gösteriyor. Her koşulda bu ülkemiz ve halkımız için koruyucu, destekleyici bir etkidir. Haritamızın 10.evine iz düşen Satürn-Neptün ikilisiyle dik açıda gerçekleşecek bu dolunay, halkın yönetici figürlerine yönelik bazı tepkilerini de gösteriyor olabilir. Haritamızdaki Mars’ın yeniaydan sert açı alması, askeri konularda ve güvenlikle ilgili konularda dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu yazının devamında görüleceği üzere, Ağustos ayı bizim de için de askeri konular ve çatışmalar bağlamında dikkatli olmamız gereken zamanlar olabilir.

İSRAİL ASTROLOJİ HARİTASI

Yengeç yeniayı İsrail astroloji haritasının 9.evine, 10.burcuna, Venüs’ün bulunduğu dereceye denk düşüyor. Bu da bir taraftan barış ve uzlaşma umudunu beraberinde getirirken, diğer taraftan Satürn-Neptün kavuşumunun Venüs’e dik açılarının da devrede olması, barışı ve uzlaşmayı sabote eden gelişmelerin göstergesi olarak düşünülebilir. Transit Uranüs’ün İsrail haritasının Mars derecesine dik açısının devam ediyor olması, bombardımanın devam edeceğini düşündüren bir diğer faktör. Boğa burcunun son derecesindeki Uranüs transiti, yönetici figürleri açısından da risklerin devam ettiğini gösteriyor.

İRAN ASTROLOJİ HARİTASI

Yengeç yeniayı İran astroloji haritasının güneş derecesine dik açıda gerçekleşiyor. Transit Mars da haritanın Satürn-Venüs karşıtlığını tetikliyor. Bu da barış ve uzlaşma umudunu sabote eden, aynı zamanda ekonomik açıdan sıkışıklıkların tetiklendiği bir geçiş olarak görülebilir. Transit Mars’ın İran haritasındaki Mars derecesine karşıt açıya ilerlemeye başlaması, önümüzdeki günlerde işlerin daha da sıkıntılı hale gelebileceğini gösteriyor. Biraz daha uzun vadeli bakarsak, İran açısından en zorlu zamanlar Temmuz ayının yirmili tarihlerinden başlayacak. Eylül ayındaki güneş ve ay tutulmaları yıkıcı zamanları işaret ediyor.

ABD ASTROLOJİ HARİTASI

Yeniay ABD astroloji haritasının 7.evini, 8.burcunu etkiliyor. Jüpiter Dönüşü yaşamak üzere olan ABD için finansal konular, dış borçlar, ödemeler konusunda önemli gelişmelere işaret ediyor. Transit Mars ABD haritasının Uranüs derecesini tetiklemeye ilerliyor. Bu da askeri konular, uçaklar, saldırılar gibi temaları önümüze getiriyor. 11 Haziran’da gerçekleşen Yay dolunayı ABD’nin savaşa dahil olma olasılığını zaten gösteriyordu. İçinde bulunduğumuz günlerde bu gerçekleşebilir. 20 Haziran bu bağlamda özellikle dikkat çekiyor. Trump’ın milli duygunun daha aktif hale dönüştürülmesi yönündeki çabaları artabilir ve Amerikan halkını bu savaşa dahil olma sebepleri açısından hazırlayan konuşmalar yapabilir. İçerideki olayların ve protestoların üstesinden gelmek için halkın dikkatini İsrail-İran savaşına çekmek isteyebilir. Öte yandan, protestolar, iç kargaşa ve iç hesaplaşmalar devam edecek gibi gözüküyor.

ESKİ SİSTEMLER ÇÖKÜYOR

Yeniay civarındaki günlerde yeni finans sistemi, yeni para sistemi gibi konularda önemli adımlar atılabilir. ABD astroloji haritasının Güneş Dönüşü, yani 4 Temmuz civarı zaten hayli dikkat çekici. Bu tarihte Boğa burcunun son derecesinde kavuşacak Venüs-Uranüs, sembolik olarak eski finansal sistemin sonunu gösteriyor gibi. Eski sistemler artık çöküyor. Elon Musk’ın astroloji haritasının aldığı dönemsel etkiler, Yengeç yeniayı civarında önemli girişimlerinin olacağını düşündürüyor.

BÜYÜK FİNANSAL DEĞİŞİMLER KAPIDA!

Finansal Astroloji denilince dünyada akla gelen ilk isimler arasında yer alan Christeen Skinner ile önümüzdeki günler ve finansal değişimler hakkında konuştuk. Savaşın gidişatı hakkında da bazı öngörülerimiz oldu. İngilizce konuştuk ama Türkçe alt yazı seçimini aktif ederek izleyebilirsiniz https://youtu.be/S6wXo-OSkE0?si=-4bF1p6eRW_bgwlf

YENİ PARA SİSTEMİ

Jüpiter finansın evrensel göstergesidir. Yengeç burcundaki yeniayla birlikte finans sistemiyle ilgili bazı yeni gelişmeler, yeni adımlar görebiliriz. Bu yeniay ABD astroloji haritasıyla çok ilişkili olduğundan, finansal alanda bazı yenilik girişimlerini beraberinde getirebilir. Geçtiğimiz hafta da belirttiğim gibi, Elon Musk’ın astroloji haritası da bu yeniayla tetikleniyor, Musk’ın hareket kazanacağını ve etrafına hareket kazandıracağını gösteriyor. Tabii önümüzdeki günlerde bolsa konuşacağımız gibi, ABD stagflasyona doğru ilerliyor. Belki de bunu bilerek yapıyorlar ya da istiyorlar. Kim bilir? Ama gidişat zaten bu yönde.

GÜMÜŞ FİYATLARI

Daha evvelce de bahsettiğimiz gibi, gümüş astroloji haritasında Güneş Yengeç burcundadır. Jüpiter’in bu burçtan geçişi, gümüş fiyatlarının yükselmesiyle alakalıdır. Son günlere baktığımızda, gümüş fiyatlarında yükseliş görüyoruz. Jüpiter ile kavuşumda gerçekleşecek Yengeç yeniayından sonra artış hızlanabilir. Temmuz ve Ağustos aylarında da yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, gümüş astroloji haritasına dayalı bir öngörüdür.

VİTES BÜYÜTME ZAMANLARI

24 Haziran’da Yengeç burcunda gerçekleşecek Güneş-Jüpiter kavuşumu, yaptığımız işleri büyütme, adeta vites büyütme zamanlarının geldiğini gösteriyor. Doğum haritamızda Yengeç burcunun denk geldiği astrolojik evin konularında büyümeye yönelik adımlar atabiliriz. Hemen arkasından gelen, 25 Haziran’da gerçekleşecek yeniay bu türde adımlar için çok uygun gözüküyor.

YANLIŞ KARARLAR

Güneş ve Neptün arasındaki dik açının etkili olduğu haftanın ilk günlerinde yanılgılara, yanıltan kişilere dikkat! Özellikle 23 Haziran Pazartesi günü ve 25 Haziran Çarşamba günü büyük kararlar almaktan kaçınmakta fayda var.

DİL YARASI

Merkür ve Kiron arasındaki dik açının çok etkili olduğu 24 Haziran Salı sabah saatlerinde sözlerimize dikkat etmemiz isabetli olur. Malum, dil yarası kolay geçmiyor! Mental rahatsızlıklar, baş ağrıları da dikkat çekici halde artabilir.

ELEKTRONİK ALIŞVERİŞİ

İletişim gezegeni Merkür’ün teknolojiyi de temsil eden Uranüs ile altmışlık olumlu açını haftanın ikinci yarısında daha aktif olacak. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini teknolojik ve elektronik aletlerin alım ve satımı, internet üzerinden yapılan işler, dijitalle ilgili konular açısından değerlendirebiliriz.

İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİKLERİ

Venüs’ün Ay Düğümleriyle uyumlu açılarının etkili olduğu haftanın ikinci yarısı ilişkileri geliştirmek ve iş birliklerine girişmek için gayet uygun gözüküyor. Bu bağlamda özellikle 26 Haziran Perşembe gününü kullanabiliriz.

AÇIK VE NET KONUŞMALAR

İletişim gezegeni Merkür 26 Haziran Perşembe gecesi Aslan burcuna geçiyor. Açık ve net bir şekilde kendimizi ifade etme zamanlarına varıyoruz. Merkür’ün Satürn ve Neptün ile uyumlu üçgen açılarının etkili olduğu Cumartesi günü, önemli konuşmalar ve yazışmalar için uygun gözüküyor. Fakat 29 Haziran Pazar günü direkt konuşmalar ve yüzleşmeler bizi sıkıntıya sokabilir, hatta bazı durumlarda başımızı derde de sokabilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi gününün gezegen geometrisi beklenmedik, sarsıcı bazı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Agresif ve saldırgan aksiyonlara, yanlış kararlara ve yanılgılara ya da belirsizliklere çeken kaotik bir atmosfer oluşabilir.

Salı günü konuştuklarımıza ve tavrımıza dikkat etmezsek, kırgınlıklara sebep olabiliriz. Sağlığımız, özellikle de baş ve göz ağrıları açısından da önlem almamızda fayda var. Güneş-Jüpiter kavuşumuyla birlikte büyümeye yönelik yeni bir döngüye giriyoruz.

Çarşamba gününe 13:31’de 4 derece Yengeç burcunda yeniay gerçekleşiyor. Ay’ın ilk açısı Mars ile altmışlık olacağından, dengeli bir şekilde atacağımız cesaretli adımlar bize avantaj sağlayabilir.

Perşembe günü önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak, cesaretli ve dengeli bir şekilde aksiyon almak, iş birlikleri yaratmak açısından uygun gözüküyor. Mücadeleye girişmek için uygun bir gündeyiz. Elektrik ve elektronikle, teknolojiyle ilgili alışverişler yapabiliriz.

Cuma gününü önemli konuşmalar, açıklamalar, ticari iş ve girişimler, alışverişler için kullanabiliriz. Uzlaşma atmosferi yaratabiliriz. Öğle sonrasında ise ortam güç çekişmelerine yönelik türbülanslı bir atmosfere dönüşebilir, dikkat!

Cumartesi günü aklı başında, olgun, tecrübeli kişilerle iletişime geçebilir, görüş alışverişlerinde bulunabiliriz. Öğle sonrasında yapacağımız konuşmalarla başkalarının duygularına dokunabiliriz. Karşılıklı fedakarlık göstererek uzlaşma ve uyum yakalayabiliriz.

Pazar günü sert, sarsıcı, yön değiştirici gelişmelere açık olabiliriz. Planlarımız değişebilir. Esnek olmamızda fayda var. Günün devamında yapacağımız işleri geliştirme ve olumlu sonuçlar elde etme potansiyelimiz yüksek.