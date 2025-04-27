Geçtiğimiz haftanın yazısında bahsettiğimiz üzere Nisan’ın 20’li tarihlerinde sismik aktivitede ve volkan aktivitesinde artış olduğunu görüyoruz. 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi yürekleri ağza getirdi. Allah daha büyüğünü yaşatmasın, bununla geçmiş olsun diyelim.

DEPREMİN ASTROLOJİ HARİTASI

Geçtiğimiz haftanın yazısı ve videosunda sıça bahsettiğim gibi, 21 Nisan’da hayli stresli bir gökyüzü vardı. Bu stres, Sirius Astroloji Programından çıkartılmış grafiğe de yansımış, 21 Nisan pik noktası olarak gösterilmişti. 23 Nisan’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında Boğa burcundaki Güneş, Aslan burcundaki Mars ve Kova burcundaki Plüton arasında sabit burçlarda bir T-kare açı formu oluşuyordu. Sabit burçlarda oluşan bu türde gezegen geometrisi bazı büyük depremlerle bağlantılı gözükmektedir. İlaveten Ay da Balık burcunda seyretmekte ve bu burçta yakın seyreden Venüs ve Satürn’ün arasından geçmeye hazırlanıyordu. Aynı yere izdüşen Kuzey Ay Düğümü, astrolojide arttırıcı, yükseltici etkisiyle bilinir.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ HARİTASI

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız güneşmerkezli astroloji haritasından yola çıkarak bahsettiğimiz üzere 21 Nisan tarihinden itibaren doğal afetlerde artış görmeye başladık. Haftaya Bakış ve Sözcü Gazetesi köşe yazımda 25 Nisan tarihini de dikkat çeken bir tarih olarak belirtim. İlaveten 26 Nisan’daki Merkür-Uranüs 135’lik açısını da dikkat çekici ve riskli bulduğumu belirtmek isterim.

DEV KORONAL DELİK DÜNYA YÖNÜNDEYDİ

6.2 İstanbul depremini yaşadığımızda, daha evvelce hem köşemizde hem de videolarımızda bahsettiğimiz ve risk taşıdığı uyarısını yaptığımız dev koronal delik Dünya yönündeydi. Bu koronal delikten püsküren güneş rüzgarlarının 22 Nisan’da yer manyetik alanını vuracağı ve jeomanyetik fırtınaya sebep olacağı bildirilişti. 22 Nisan tarihinden başlayarak sismik aktivite orta seviyeden yüksek seviyeye vardı. 22 Nisan’da 1 tane 6.0 üzeri, 6 tane 5.0 üzeri deprem meydana geldi. 23 Nisan tarihinde 6.2 İstanbul depreminin ve bu depremin artçılarının yanı sıra 5.0 üzerinde 4 tane, 4.0 üzerinde 40 tane deprem meydana geldi. Ülkemiz açısından ele aldığımızda, artçı depremler devam ediyor. Depremle ilişkili gördüğüm Koronal Delik Dünya’nın menzilinden uzaklaşmaya başlıyor, ama bir başka Koronal Delik Dünya yönüne dönmeye başlayacak.

BİRÇOK BÖLGEDE VOLKANİK HAREKETLENME

Yermerkezli ve güneşmerkezli gezegen açılarının tetiklemesi ve Koronal Deliğin Dünya yönünde güneş rüzgarları göndermesinin ardından ayrı noktada birkaç volkanik hareket oldu. 23 Nis 2025 tarihinde dünya çapında volkanik aktivite şöyleydi: Etna yanardağı, Semeru, Ibu, Reventador, Poas, Kilauea, Sanga ... Bunlardan Etna (Sicilya, İtalya): (23 Nis) Dün geceki son patlama sona erdi. Patlamadan etkileyici görüntüler ektedir. Semeru (Doğu Cava, Endonezya): Patlayıcı aktivite devam ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER…

27 Nisan’da gerçekleşecek yeniay aynı zamanda bir SüperAy demiştik. Deprem haritasındaki Mars-Plüton karşıtlığını tetikleyeceği için risk içeriyor. Bu bağlamda 26 Nisan’dan itibaren daha da temkinli olmamız gerektiğini anlıyoruz. Yeniay haritasını ve iz düşümlerini geçtiğimiz haftanın yazısında paylaşmıştım. Yeniaydan sonra 28 Nisan ve 29 Nisan tarihlerinde Ay’ın Uranüs ile hizalanması sismik aktiviteyi tetikleyebilir. Bu tarihlerde temkinli olmakta fayda var. Ay-Jüpiter kavuşumunun kesinleşeceği 30 Nisan tarihi de yine tetikleyici bir tarih olabilir.

TOPRAK KAYMALARI

Mars-Plüton karşıtlığının etkilerinden bahsederek maden kazası, toprak kayması gibi risklere de atıfta bulunmuştuk. Bazı uzmanlar İstanbul’un yumuşak zeminli bazı bölgelerinde kaymalar yaşanabileceğini belirtiyor. 27 Nisan’da kesinleşecek Mars-Plüton karşıtlığının aynı akşam gerçekleşecek yeniay ile tetikleneceğini de hatırlatmakta ve dikkatli olunmasında fayda görüyorum.

MAYIS AYI İÇİN DEPREM TAHMİN GRAFİĞİ

Astrolog Fei Cochrane’in danışmanlığını yaptığım Sirius Astroloji Programından çıkartıp bana gönderdiği Mayıs ayı grafiğine de bir göz atarak devam edelim. Bu grafikte 1 Mayıs ve 2 Mayıs civarı deprem açısından halen riskli gözüküyor. Diğer dikkat çeken tarihler 9-11 Mayıs aralığı (12 Mayıs’ta Uranüs ile dizilimde önemli bir dolunay var!), 15-16 Mayıs civarı (Güneş-Uranüs kavuşumu var!) ve 28-29 Mayıs olarak görülmekte. Önümüzdeki günlere dair önemli tarihleri ve bazı öngörülerimi paylaştığım videoyu linkten izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=2Jvm-kk2vVU&t=290s&ab_channel=AstrolojiTelevizyonu

GÜNEŞMERKEZLİ GEZEGEN GEOMETRİSİ

Mayıs ayı başından başlayarak, ama özellikle Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren güneşmerkezli gezegen açıları tekrar stresli hale gelmeye başlıyor. 7 Mayıs civarında dikkat çekici güneşmerkezli gezegen geometrisi oluşmaya başlıyor. 10 Mayıs-17 Mayıs arasında çok önemli gezegen geometrisi oluşuyor. Biraz daha daraltarak gidersek, 15-17 Mayıs arası en dikkat çekici ve riski yüksek gezegen geometrisi oluşuyor. Bu dönemler için büyük deprem ve volkan aktivitesi ihtimalini yüksek görüyorum. Kanada merkezli bir astroloji grubuna yaptığım İngilizce sunuda en dikkat çektiğim Mayıs ayı ve özellikle Mayıs ortası olmuştu. O dönemde etkili güneş aktivitesi ve jeomanyetik fırtına olursa, bahsettiğimiz riskler daha da artar.

İLİŞKİLER ACELEYE GELMEZ!

30 Nisan Çarşamba günü ilişkiler gezegeni Venüs Koç burcuna geçiyor. Astrolojik açıdan Venüs bu burçta rahat etmez. Koç burcunun aceleciliğe sevk eden ateşli ve öncü doğası Venüs gibi karşı tarafı düşünmeyi ve orta yolu bulmak üzere iletişime geçmeyi temsil eden bir gezegen için pek de uygun bir Zodyak konumu değildir. Hepimizin malumu olduğu üzere ilişkiler aceleye gelmez. Sabır ve anlayış gerektirir. Koç “ilkönce ben” temasını anlatır ve ilişkiyi yönlendiren taraf olmakla ilişkilendirilir. İlişkileri yönlendirmek kötü bir şey değildir, ama hep bana der ve sadece kendi tarafımızdan bakarsak ilişkilerimize zarar verebiliriz.

KARŞILIKLI FEDAKARLIK VE ANLAYIŞ

Venüs ve Neptün’ün Koç burcundaki ilk kavuşumunu deneyimleyeceğimiz haftanın özellikle ikinci yarısı karşılıklı anlayış ve özveri istiyor. Hızlı hareket etmekle aceleyi birbirine karıştırmadan, şartları gereğinden fazla zorlamadan, sadece kendi cephemizden değil de karşımızdakilerin cephesinden de bakarsak ilişkilerimizi dengeleyebiliriz.

ESTETİK VE KİŞİSEL BAKIM

Venüs estetik ve kişisel bakımla ilişkilidir. İlerlemeye başlayacağı Koç burcu kafa ve yüz bölgesini temsil eder. Koç burcunda ilerleyen Neptün ise hissiyatı izlemeyi ve peşinden gittiğimiz idealleri temsil ederken, kararlılıktan ziyade kararsızlık ve yanılgı ile alakalı bir özelliğe sahiptir. Bu sıralar özellikle estetik ve kişisel bakımla ilgili bir şeylere girişim yapmak isteyenlerin öncelikle iyi araştırma yapmalarını, acele etmemelerini tavsiye ederim.

UZUN DÖNEMLİ PROJELER GECİKEBİLİR!

Yeniden yapılandırmayı temsil eden Plüton 4 Mayıs Pazar günü Kova burcunda geri harekete başlıyor. Dolayısıyla bir müddet için uzun vadeli işleri yapılandırma veya yeniden yapılandırılması gereken işler konusunda zorlanma yaşayabiliriz. Plüton gerilemesi yaklaşık 5 ay sürecek.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi gününün ikinci yarısından itibaren Ay-Uranüs kavuşumunun etkileri devreye girmeye başlayacak. Bu kavuşum, gün genelinde sert ve sarsıcı, yön değiştirici, güven vermeyen durum ve gelişmeleri işaret ediyor olabilir.

Salı sabaha karşı saatlerde sert ve sarsıcı, yön değiştirici etkilere açık olacağız. Öğle sonrasında uyum ve iş birliği şansını arttıran etkiler devrede olacak. Gün geneli güç ve efor gerektiren işler, dozunda cesaret ortaya koymak açısından uygun gözüküyor.

Çarşamba gününü önemli konuşma, yazışma, anlaşmalar ve ticari konular, seyahatler için kullanabiliriz. Yaptığımız işleri daha geniş alana yayabilir, duyurabilir, tanıtabiliriz. İlişkilerde girişimci vasfımız öne çıkmaya başlıyor. Kaçınmamız gereken şey ise acelecilik ve önce benci davranışlar olmalı.

Perşembe günü genelinde ulusal, ailevi ve duygusal temalar öne çıkmaya başlıyor. İlişkiler açısından yanıltıcı bir atmosferde olabiliriz. Kişisel bakım, estetik, dekorasyon, para işlerinde de yanılgılara açık olabiliriz, dikkat!

Cuma günü iletişim stresli akıyor olacak. Ticaret, alışverişler, önemli konuşma ve yazışmalar açısından uygun bir zaman diliminde olmayacağız. Hızlı hareket etmekle aceleyi birbirine karıştırmadan, şartları gereğinden fazla zorlamadan, sadece kendi cephemizden değil de karşımızdakilerin cephesinden de bakarsak ilişkilerimizi dengeleyebiliriz.

Cumartesi günü ilişkiler, kişisel bakım, dekorasyon, sanatsal konular, alışverişler açısından verimli gözüküyor. Gece saatlerinde ise güç ve ego çekişmelerine, stres ve gerginliklere, risklere açık olacağız, dikkat!

Pazar sabah saatlerinde ateşli, aktif ve agresif bir atmosferde olabiliriz. Yangınlara dikkat! Doğal afetler açısından da dikkat çekici bir zaman dilimindeyiz. Anlaşmazlıklar, otorite ve güç çekişmeleri devrede olacak. Farkında ve temkinli olalım!