Kadıköy’de tıklım tıklım dolu tribünler önünde sahaya çıkıyorsun. Üç puanı alınca Galatasaray ile puanları eşitleyeceksin. Öyle bir coşku ve istek göstermelisin ki hemen goller gelsin. Ama sadece 2 isabetli şut ve bir tane net pozisyon ile koca 45 dakikayı çöpe attı Fenerbahçe.

Çağlar ve Oosterwolde’nin sakatlanıp oyundan çıkması, erken değişikliklere yöneltmişti Tedesco’yu. Nene enteresan şekilde top daha ayağına gelirken, kendini yere bırakma planları yapıyor. Genç oyuncunun hocası tarafından mutlaka uyarılması şart. İlk yarıda lideri yakalama heyecanı değil, donuk bir görüntü vardı Fenerbahçe’de.

Musaba, Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana en kötü maçını oynadı. Kanat forvet olarak çok fazla top kaybı ve pas hatası gördük kendisinde.

Kasımpaşa ikinci yarı iyice geriye yaslanınca rakip yarı sahada tek taraflı bir maç izlemeye başladık. Görüntü böyleydi ama Fenerbahçe’nin pozisyon zenginliği yine azdı. Guendouzi ve Asensio dışında ön plana çıkan oyuncu sayısı fazla değildi. Topu sağ kanat veya sol kanada verip ceza sahasına orta yapmak Fenerbahçe'nin tek hücum projesi olmamalı!

"Galibiyet gitti" denirken bir umut bir ışığı beklersiniz. Bunu sağlayan isim Asensio olmuştu ama son düdük henüz çalmamıştı. Acı gerçek şuydu Fenerbahçe adına... Savunma uyursa golü yersin. Allevinah, attığı golle maçı berabere bitirirken, Kadıköy üzüntüden yıkılmıştı.