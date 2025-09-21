SÖZCÜ Yazarı Saygı Öztürk, eylemdeki gazilerle gece ve gündüz birlikteydi.

Aile Bakanlığı önünde özlük hakları için süresiz eyleme başlayan er gazilere kulak verin: “Vatan için kolumuzu bacağımızı verdik, diğer gazilerden ayrı tutulmamız büyük haksızlık.

Gaziler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önünde toplandılar. Şehit aileleri ve gazilerle ilgili çalışmalar bu bakanlık tarafından yürütülüyor. Güneydoğu gazisi İzzet Ertunç, yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkum. İzzet, er gazilerin bakanlık önünde hak arayışı mücadelesi başlattıklarını, gece-gündüz sürdüreceklerini söyledi. Dahası, perşembe gecesi çimenlerin üzerine uzandıklarında birden fıskiyelerin çalıştırıldığını ve herkesin ıslandığını anlattı, “Bu da yapılır mı?” dedi.

Fıskiyelerin otomatik ayarı olduğu için çalıştığını öğrendim. Onlar bakanlık binası önünde, Ankara’nın soğuk gecelerinde oturuyor, uzanıyor. Bakanlıktan bir Allah’ın kulu da, “Gazi kardeşlerimiz size çay getirelim, su verelim” demiyor. Bakıyorum protezleriyle, tekerlekli sandalyeleriyle, geceler boyu birbirlerine askerlik anılarını, nasıl gazi olduklarını, neler çektiklerini anlatıyorlar.

Saygı Öztürk gece gazileri dinledi.

EMSAL MAAŞ HAKKI İSTİYORLAR

Şehit ailelerine, gazilere karşı büyük saygım, sevgim var. Güneydoğu’da operasyonları izlemeye gittiğimde mayının nasıl patladığını, Mehmetçiğin ayağının nasıl koptuğunu da görmüştüm. O hain tuzaklar bir ömür boyu o gençleri tekerlekli sandalyeye bağımlı kılmıştı. Rehabilitasyon merkezinde birçok gazinin operasyon anılarını dinlemiştim. Gaziler bakanlık önünde toplanmış, dertlerini anlatmak istiyor, dahası gecenin o soğuğunda fıskiyeler çalıştırıldığı için ıslanmış gazilerin yanında olmak istedim.

Siirtli gazi Şakir Gülmez, er gazilerin özlük hakları için üç-dört gaziyle 8 Temmuz 2023’de sosyal medyada hak arayışı başlatmıştı. Sayıları arttı. Şu anda gazi er sayısı 3 bin 800 kişi. Emsal maaş hakları yok. 22 bin ile 40 bin lira arasında maaşları değişiyor. Bir gazi, “Ben 25 yıl önce gazi oldum. Şu anda aldığım maaş 36 bin 200 lira” diyor. Onlar da, emsal maaş hakkı elde etmek, gelir adaletsizliğinin giderilmesi için uğraşıyor.

GECE YANLARINDAYDIM

Gazilerle cuma gecesi saat 22.00 civarında bazen çimlerin üzerinde, bazen bankların üzerinde oturup sohbet ettik. Değişik illerden gelen gaziler öylesine kararlı ki bakanlık önünden ayrılmaya niyetleri yok. Hafta sonu nedeniyle bakanlıkta kimse olmamasına rağmen, gaziler nöbet yerindeydi.

Geceleri nöbet tutuyorlar. Soğuk nedeniyle bazen otomobillere binip dinleniyorlar, bazen nöbet değişimine geliyorlar “Askerdeki gibi nöbetimizi tutuyoruz” diyorlar. Perşembe akşamı fıskiyeyle ıslatılan gazilere, ziyaretine gelen vali yardımcısı, bunda bir kasıt olmadığını anlattı. Eylemlerini bitirmelerini istedi. Ancak, sonuç alana kadar kalacaklarını söylediler.

Öztürk sabah yine gazilerle birlikteydi.

GÜNDÜZ DE YANLARINA UĞRADIM

Gece geç bir saatte yanlarından ayrıldığımda hayli üşümüştüm. “Acaba sabaha kadar nasıl dayanacaklar?” diye merak ettim. Sabah 06.30 civarında uyandığımda, hava sıcaklığına baktım, 7 dereceydi.

Yanlarına gittiğimde saat 10.00’a geliyordu. Geceyi nasıl geçirdiklerini sordum. “İnanın 7 derece bize 17 gibi geldi. Yılgınlık yok” dediler. Gece fıskiyelerin çalıştırılmamasından memnun olduklarını belirttiler. Tekerlekli sandalyede oturan gazi, simit, çay ikram etti. Birlikte simit yedik, çay içtik. Sıcak çay içlerini ısıtmıştı. Akşam sandalyelerini yan yana dizip battaniyeyi dizlerine çekmiş dört gazi görmüştüm. Aynen geceki gibi oturuyorlardı. Kocaeli’den gelen gaziler Yener Taşkın, Nihat Özcan, Erol Çiçek ve İsmail Pehlivanoğlu yine sırtlarını beton bloğa vermişti. Gece gaziler için tabii ki zor geçiyordur.

Oturma eylemi neden başladı

Geçen Pazartesi günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 22 gaziyi makamında kabul etti. Ancak, bakanla gaziler arasındaki görüşmede, bakanın üst perdeden konuşması gazileri üzdü. Dernek Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Siz çocuk mu azarlıyorsunuz?” dedi. Eylem yapacaklarını söyleyince de bakan Mahinur Özdemir Göktaş ‘Yapabilirsiniz’ karşılığını verdi. Onlarda Perşembe günü bakanlık önünde gece-gündüz oturma eylemi başlattı.

Gazilerin fiskiyeyle ıslatılması dün SÖZCÜ’de böyle yer almıştı

Bu kardeşleri de görün!

Lüleburgaz Orduevi’ne sarıklı, yeşil cübbeli, terlikli olarak girişe izin verilirken, bir de gazilerimizin durumuna bakalım. Bir gazi, “Orduevinde bir gazi olarak bırakın bir bardak çay içmeyi, tuvaletini bile bize kullandırmıyorlar” diyor, konuşmayı dinleyenler, “Evet, aynen böyledir. Sahipsiziz. Milli Savunma Bakanlığı bizi ortada bırakmış durumda” diye yakınıyorlar.

Er dışındaki gaziler, emsallerine göre maaş alıyor. Örneğin bir gazi asteğmenin maaşı albay maaşına kadar yükseliyor. Bunun tek mağduru yani emsali olmayanı erler. Evet sayıları da 3 bin 800 kişi. Acaba bu ülke için uzuvlarını kaybetmiş ama yürekleri vatan sevgisiyle çarpan, çoğu gariban bu ülkenin insanına sahip çıkılması için daha ne bekleniyor?

Bir ara aralarında öfkelenenler oldu, “Bakın hep gariban ailelerin çocukları şehit, gazi oluyor. Neden?” diyorlar. Onları yatıştırmaya çalışıyorum ama onlar Ankara’nın soğuğunda beklemek zorunda bırakılmaları, Aile Bakanlığı’ndan hiçbir yetkilinin yanlarına gelmemesinden, Milli Savunma Bakanlığı’nın ise kendilerini unutmasından dolayı üzüntülerini de aktardılar.

Devlet sorunlarını çözer, çözmez bilemem ama hepimiz onlara minnet borçluyuz... Kitaplarımda onların öykülerini yazarken çok göz yaşı dökmüşümdür. “Kardeşlik” diyenler, bu kardeşleri de görsün...

‘Masada kaybetmeyelim’

Vatan için kolunu, bacağını, gözünü vermiş gazilerin yanında olmayı görev bildim. Onlar mayında, çatışmada, hain tuzaklarda uzuvlarını kaybetmişti. “Terörsüz Türkiye” komisyonu çalışmalarına da değiniyorlar. Tekerlekli sandalyedeki Serdar Çelensu öfkeli öfkeli şunları söyledi:

“Bizler sahada görev yaptık ve mücadeleyi kazandık. Terörü bitirdik. Devletimizden de bu kazanımlarımızı masada kaybetmemesini, bizi korumasını bekliyoruz. Terörle müzakere değil, mücadele olur. Abdullah Öcalan’a brifing veriliyor, bizimle görüşülmüyor. Hainle, kahramanı Türk halkı ayırır.”

Şırnak’ta 1995’de gazi olan Ümit Tepe araya giriyor, “Çekip gitmek istiyorum. Çocuklarım, ‘Baba, sen ülkemiz için kanını verdin, sayısız ameliyatla kurtarıldın. Bu ülkeden gidilecekse siz gaziler değil, başkaları gitmesi gerekir. Bedel ödeyerek vatanı savundunuz. Sizin bıraktığınız yerden biz devam edeceğiz’ diyor. Bu sözler belimi kırıyor. Ben vatanım için canımı da vermeye hazırım.”