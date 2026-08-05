Ülkemizde kapanmayan bir yaradır gericilik... Yüz yılı aşan bir süredir hızlanarak devam ediyor. “Gericilik” olarak tanımlanan üzücü olaylara tanık olunca hep “Büyük din bilgini Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk” aklımıza geliyor. Onu rahmetle anıyoruz. Ülkelerin “gerici zihniyet” ile bir milimetre bile ileri gittikleri görülmemiştir. Tam tersine, sadece geri vitesi olan bir araç gibi hep geriye giderler. 10 yıl önce kaybettiğimiz Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, halkın dinle aldatılmasına şiddetle karşı çıkan aydın ve gerçek bir din adamıydı. 80’e yakın eseri olan Yaşar Nuri Öztürk’ün özellikle iki kitabı tüm topluma ders olacak niteliktedir. 1) “İslâm Nasıl Yozlaştırıldı?” 2) “Allah ile Aldatmak” Yaşar Nuri Hoca bu kitaplarında “Toplumumuz karanlık bir gericilik çarkında fır fır dönüyor. İnsanları Allah ile aldatıyorlar. İslâm’la zerre kadar ilişiği olmayanlar, dini kullanıp din duygusu sömürüsü ile halkı soyuyor” diye “din ticareti” yapan herkesi eleştiriyordu. Yaşar Nuri Öztürk’ün sert sözlerle kınadığı “Tarikat ve cemaatler” şimdi Millî Eğitim Siste mize girmiş durumda. Okullarda programlar yapıyor, “Biz onlara sivil toplum örgütleri diyoruz” diyerek tarikatları övüyorlar. ★★★ Kadın Millî Voleybol Takımımız Dünya Milletler Ligi Şampiyonu” oluyor. Muhteşem bir başarı. Başka hiçbir alanda takım olarak dünya birinciliği elde edemiyoruz. Ulusça kızlarımızla gurur duyuyoruz ama gerici kafalar kadın voleybolcularımıza kızıyor “Şortları kısaydı, bacakları görünüyordu. Bu dinen günahtır. Dünya âlem onların bacaklarını seyretti” diye yaygara koparıyor. Bunların kafaları böyle işte! Maçı değil, bacakları seyrediyorlar demek ki! ★★★ Birçok okulun tuvaletlerinde sabun yok, tuvalet kâğıdı yok... Okul kapılanda güvenlik yok. Her şeye para var, temizliğe para yok! Öğretmen açığı da kapatılamıyor. Fakat... Valilik, kaymakamlıklara ve okullara yazılar göndererek, çocukların “İbadet ihtiyaçlarının karşılanması” gerekçesiyle “Mescit” ve “Mescit alanları” açılması talimatı verdi. “Mescit” de yapılabilir ama önce temizlik, hijyen, sabun ve tuvalet kâğıdı temin edilmeli, okul kapılarında güvenlik sağlanmalı, öğretmen açığı kapatılıp sınıflar öğretmensiz bırakılmamalı! Ne yazık ki çocuklarımız için bunlar yapılmıyor, sadece “Mescit” isteniyor. Ötesini ne siz sorun, ne ben söyleyeyim! “Yazıklar olsun!” YENİ Parti kuruldu, milletin umudu oldu. Bugün 91 milletvekili ile Meclis’te ikinci, parti. Fakat YENİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’nda temsilci bulundurmasına izin verilmedi! Oysa bu anasının ak sütü kadar YENİ Parti’nin hakkı. Önleyen kimler? İktidar Partisi AKP ve Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP. Özgür Özel “Yüksek Seçim Kurulu’nda temsilci bulundurmalarına MHP ile DEM Parti’nin destek verdiğini ama iktidar Partisi AKP ile Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP’nin karşı çıktığını” açıkladı. Bu da gösteriyor ki, Kılıçdaroğlu artık AKP ile resmen olmasa bile fiilen ortaklık yapıyor, iktidarın değirmenine su taşıyor. Ülkede seçim güvenliği böyle mi sağlanacak? Okurlarımdan mesajlar geldi. Hepsi de “Yazıklar olsun!” diyor. Kime diyorlar? Kime söyledikleri belli değil mi? Tebessüm Kim daha iyi kıvırıyor? Ünlü bir futbolcu büyük paralarla transfer edilir. Televizyonda kendisiyle bir röportaj yapan muhabir: “Edindiğim bilgilerden anladığıma göre siz siyasetçilerden çok daha fazla para kazanıyorsunuz, öyle değil mi?” diye sorar. Futbolcu tebessüm ederek: “Tabii kazanacağım” der “Ben onlardan daha iyi kıvırıyorum!” GÜNÜN SÖZÜ Aç gözlü siyasetçiler pişman olsalar bile, dile düşmekten kurtulamaz!