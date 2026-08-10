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Bir yandan artan fiyatlar, bir yandan da vergiler ve cezalar, insanlarımızı bıktırdı!

Ülke yangın yeri gibi... Pahalılık her yanı sarmış durumda... Millet “İllallah” diyor... Fakat...

Karadeniz, kıskanılacak şekilde ucuzmuş... Bunu can arkadaşım Can Pulak’tan öğrendim.

Yaz aylarında Bodrum’da yaşıyorum. Can Pulak yaz-kış devamlı Bodrum’da yaşıyor. Aynı yerde olmamıza rağmen uzun süre göremediğim arkadaşımla karşılaşınca:

“Nerelerdeydin?” diye sordum.

“Cennetteydim” dedi.

“Hayrola, Maldivlere filan mı gittin?”

Arkadaşım gülerek:

“Hayır” dedi, “Karadeniz’e gittim... Türkiye’nin cenneti orası... Maldivler de neymiş ki?”

Can Pulak, zarif eşi Şeyda Hanım’la birlikte bir Karadeniz gezisi yapmış. Anlattı:

“Trabzon, Rize ve diğer Karadeniz illeri birer harika... Türkiye pahalılık kıskacında kıvranırken Karadeniz bana cennet gibi geldi. Gerçekten çok ucuz. Mesela Bodrum’da yediğiniz bir yemeği Trabzon’da yarısından daha az bir fiyata yiyebiliyorsunuz. Lokantalarda ödediğin hesapların ucuzluğu beni şaşırttı.”

“Desene Avrupa bizi kıskanacak!”

“Avrupa bizi kıskanmaz ama yeşiliyle övünen İsviçrelilerin Karadeniz bölgesini gördükten sonra kıskanacağına kalıbımı basarım. O nasıl bir yeşil öyle? Bu rengin her tonuna her yerde rastlamak mümkün. Git git bitmiyor. Dağıyla taşıyla yemyeşil Karadeniz... Bir de fiyatların ucuzluğu... Gel de kıskanma...”

“Orası bir başka Türkiye demek ki? Doğrusu çok merak ettim...” dedim. O devam etti:

“Nasıl anlatayım bilmem ki... Belki inanmayacaksın ama iki kişi, döner, çeşitli ve çok lezzetli yemekler yiyip, Marmara, Ege ve Akdeniz’de ödediğiniz hesabın dörtte birini veriyorsunuz. Şaka gibi bir şey! Karadeniz gerçekten çok ucuz. Çarşısıyla, pazarıyla, giyimiyle inceledim. Her şey en az yarı yarıya ucuz. Karadeniz’de bir emekli ve asgari ücret alan bir işçi, eğer ev sahibiyse ki (burada çoğunun yaylada veya şehirde evi var) büyük şehirlerdeki gibi geçim sıkıntısı çekmez. İktidar galiba Karadeniz’i örnek alarak ülke genelinde emekli ve çalışan kesime verileni uygun görüyor (!)”

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Karadeniz’de hayatın çok renkli ve rahat olduğunu söyleyen Can Pulak “Bir de öyle cana yakın insanlar ki... Konukseverliği ve nüktedan yapısıyla, mertliği ve sertliğiyle harika bir yer Karadeniz.” dedi.

Son olarak 20 yıl kadar önce gitmiştim Karadeniz’e... Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun, Rize... Çok değişmiş ve gelişmiş demek ki... İlk fırsatta tekrar gitmek, cennet Karadeniz’i tekrar görmek lâzım diye düşünüyorum.

Barış böyle sağlanmaz!

“Terörsüz Türkiye” sloganıyla hazırlanan yasa ülkede beklenen huzuru ve kalıcı barışı sağlayacak mı?

Bu, çok tartışmalı bir konu!

Mansur Yavaş, hukukun üstünlüğünün ve toplumsal mutabakatın önemine dikkat çekerek yaptığı açıklamada diyor ki:

“Barışa kim karşı çıkabilir? Kardeşliğe, huzura, özgürlüğe kim itiraz edebilir? Ancak gerçek barış yalnızca bir kanun çıkartmakla kurulmaz. Barışın temeli adalettir, hukuktur, güvendir ve toplumsal mutabakattır.

*Demokrasi herkes içindir ya da demokrasi yoktur.

*Hukuk herkes içindir ya da yoktur.

*Özgürlük herkes içindir ya da yoktur.

Millet bilmeden, toplum tartışmadan, farklı kesimlerin kaygıları giderilmeden yapılan siyasi mutabakatlar, toplumsal mutabakatın yerine geçmez!

Millet bu ülkenin sahibidir. Bu nedenle yapılması gereken bellidir.

Anayasa ve mahkeme kararlarını eksiksiz uygulamak, yargının bağımsızlığına ilişkin toplumdaki şüpheleri ortadan kaldırmak... Türkiye’nin Kürt meselesi dahil, hiçbir meselesi çözümsüz değildir.”

Mansur Yavaş haklıdır. Sadece iktidarda kalmak için oy kaygılarıyla yapılan yasal düzenlemelerle barış ve huzur sağlanamaz. Toplumsal mutabakat şarttır!

GÜNÜN SÖZÜ

Kendilerini yiyecek aç kurda âşık olan saf kuzular az değildir!