Karma denilince akla gelen Ay Düğümlerinin Mars ile hizalandığı bir süreçten geçmekteyiz. 21 Temmuz’da gerçekleşecek tam hizalanma, geçmişin ödeşmelerinin, geçmişte yapılan adaletsiz veya hesapsız aksiyonların geri yansımalarının, olumsuz sonuçlarının görüleceği bir zaman dilimine ilerlemekte olduğumuzu gösteriyor. 24 Temmuz’da Aslan burcunda gerçekleşecek yeniay Plüton ile hizalanacak. Aslan burcunda yeniaylar kendini güçlü ifade etme zamanlarıdır. Karşıt açıda olacağı Plüton ile güçlü bir çekişmenin işaretçisi!

21 TEMMUZA DİKKAT!

Mars’ın Ay Düğümleriyle hizalanmasının etkileri giderek artıyor. Tam hizalanma 21 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek. Klasik Astroloji türünde Güney Ay Düğümünün Mars ve Satürn karakterinde, zorlu etkiler taşıyan bir gösterge olduğu belirtilir. Cadı kazanı gibi kaynayan, adeta bir girdaba çeken, arkadan vurmaya meylettiren, agresyonu tetikleyici, tuzaklarla dolu durumlarla ilişkilendirilir. Bu yüzden, önümüzdeki günlerde alaşağı etmeye ve diskalifiye etmeye yönelik girişimlere karşı dikkatli ve uyanık olmak isabetli olur.

GEÇMİŞ EYLEMLERİN SONUÇLARI

Geçmiş eylemlerimizin bazı sonuçlarıyla karşılaşabileceğimiz günlerden geçmekteyiz. Böylesi dönemde Karma ile ilişkilendirilen Güney Ay Düğümünün, harekete geçmeyi, atılganlığı, cesareti, kahramanlığı, düşmanlığı, agresyonu, mücadeleyi, kavgayı, gözü karalığı, savaşı temsil eden Mars ile kavuşumunun etkileri şunlar olabilir:

- Karmik enerjilerin serbest kalması, ödeştirme arzusunun artması.

- Geçmişte yaşanılan şeylere tepki verme, geçmişin hesaplaşması.

- Dışarı vuramayan kin ve garez ya da haset duygusunun tetiklenmesi.

- Aldatıcı davranışlara ya da şiddete maruz kalmış kişilerin tepkileri.

- Düşünmeden hareket etme, sonucunda zarar görme riski.

- Enerjinin yanlış kullanımı, öfkenin saldırgan bir şekilde dışa vurumu.

- Eski kavgaların veya savaşların tekrar alevlenmesi.

- Dikkatsizlik veya kararsızlık yüzünden kazaların ve sakarlıkların artması.

- Huzuru bozan kişilerin ortaya çıkması, kaos ve kargaşa yaratması.

- Sabotajlar, suikastlar, kasten yapılan zarar verici eylemler.

- Yangınlar, sıcakla veya sıcaklıkla ilgili durumlar yüzünden oluşan zararlar.

- Virüs bulaşması nedenli vakalar, bağırsak bölgesiyle ilgili sorunların artması.

- Tahıllar, toprak ürünleri, bunların saklandığı yerlerin zarar görmesi riski.

- Küçükbaş hayvanlar, evcimen hayvanlarla ilgili olumsuz eylemler, tartışmalar.

- Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan olumsuz eylemlerin geri yansıması.

- Sağlık kuruluşlarıyla, hizmet sektörleriyle ve çalışanlarıyla ilgili sıkıntılar, agresyon

BU KONULARDA SORUNLAR YAŞANABİLİR

- Mars-Venüs-Ay Düğümleri karesinin olumsuz yansımaları

- Cinsel sorunlar yüzünden çatışmalar, cinsel zorbalık, cinselliğin yanlış kullanımı.

- Aşk ve özel ilişkilerde stresler, gereksiz rekabet ve kıskançlık.

- Kişisel bakım ve estetik konusunda uygulama ve operasyonlarda sıkıntılar.

- Huzuru, barış ortamını bozan gelişmeler, toplumsal ilişkilerde stresler.

- İlişkilerde kopma riski, ayrılıkların artması.

- Parasal konularda sıkıntılar, harcamaların artması.

- Parasal sıkıntıların ilişkilere, birlikteliklere olumsuz yansıması.

NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ?

Bahsettiğimiz bu zorluklarla başa çıkmak için neler yapabiliriz? İşte bazı öneriler:

- Geçmiş eylemleriniz üzerine düşünün, hatalarınızı yakalayın ve kabullenin. Bunlarda daha fazla ısrar etmemeye çalışın.

- Enerjinizi dengeleyin ve gereksiz çıkışlar yapmamaya özen gösterin.

- Atalarımızın “Keskin sirke küpüne zarar” ve “Öfkeyle kalkan zararla oturur” sözlerini hatırlayın ve hatırlatın.

- Eleştirilerinizin dozunu iyi ayarlayın, yargılamayın, ayıplamayın.

- Konuşmalarınızı dengeleyin, unutmayın, çok konuşan çok hata yapar! Atalarımızın dediği gibi “Bir çuval inciri berbat etmemek” için dikkatli özenli hareket edin.

- Arkadan vurmaktan ve başkalarını alaşağı etmeye çalışmaktan uzak durun. Ne yaparsanız, size de yaparlar. Unutmayın, yaptıklarınız size dönecektir.

- Hırsınızı dengeleyin. Hırsınızın kendinize ve başkalarına zarar verecek kadar öne çıkmasını engelleyin. Kıskançlıktan ve hasetten uzak durun!

- Motivasyonunuzu bozmayın, başkalarının motivasyonunuzu bozmasına müsaade etmeyin. Bütünlüğünüzü ve iyimserliğinizi koruyun.

- Hedeflerinizden uzaklaşmayın. Hedefsizlik ve amaçsızlık insanı aşağı çeker. Hedefleriniz doğrultusunda kararlılığınızı koruyun!

- Sağlığınıza özen gösterin, yeme içmenize dikkat edin, bağırsaklarınızı kollayın.

- Eğer bağışıklığınızın ya da vücudunuzun direncinin düştüğünü hissediyorsanız vitamin takviyesi yapabilirsiniz. Bu konuda hekiminize danışın.

YENİ ADIMLAR İÇİN 24 TEMMUZ SONRASI

2 derece Aslan burcunda gerçekleşecek yeniay 24 Temmuz Perşembe gecesi 22:10’dan itibaren daha iddialı, özgüvenli, iradeyi ortaya koyan, kararlılık kazanmaya başlayacağımız bir sürece girmekte olacağımızı gösteriyor. Alanınızda iddialı iseniz ve kendinize güveniyorsanız, yeni adımlar atmaya hazır olun! Ama tabii Aslan burcunda gerilemekte olan Merkür’ü dikkate alarak. Yani atılacak adımları iyi hesaplayarak, konuşma ve yazışmalara daha iyi odaklanarak, hatalara ve yanlış anlaşılmalara karşı önlem alarak...

İDDİALI GİRİŞİMLER

Aslan burcunda yeniay dönemlerinde kendine güven artar. Büyük işlere girişme arzusu tetiklenir. Yapılan girişimler etkili ve iddialıdır. Yapılan ve girişilen işlerde önde olmak, lider olmak, merkez olmak gibi kavramlar zihnimizde daha fazla yer bulur. Tabii, yeniayın açılarına bakılarak bu iddialı girişimlerin ne denli rahat ilerleyeceği, hangi türde engellerle karşılaşabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir.

FARK YARATIN!

Güneş’in 22 Temmuz’da 16:29’da Aslan burcuna geçişinin ardından Uranüs, Satürn ve Neptün ile uyumlu açılarının kendimizi ifade etme konusunda destekleyici etkisi başlıyor. Bu olumlu açılar farkımızı ortaya koyma ve özgün işlerimizle dikkat çekme fırsatı sunuyor.

OTORİTE FİGÜRLERİYLE SORUNLAR

Yeniay esnasında etkili olacak ve 25 Temmuz’da kesinleşecek Güneş’in Plüton ile karşıt açısı ise, iddiamızı ortaya koyarken bazı karşı duruşlarla karşılaşacağımızı, bunları aşmak için mücadele vermemiz gerekeceğini gösteriyor. Devletle, otorite figürleriyle, bizim girişim yapacağımız alanda iş yapan, iddialı ve lider pozisyonu tutan kişilerle rekabete veya mücadeleye girişmemiz gerekebilir.

LİDERLER ARASI GÜÇ ÇEKİŞMELERİ

Plüton ile hizalanacak Aslan yeniayı, dünyanın önde gelen liderleri, partilerin ve kurumların yöneticileri, alanında tanınmış ve öne çıkan kişiler arasında güç çekişmelerini de tetikleyecektir. Dünyanın öne çıkan liderleri arasında yer alan Donald Trump, Vladimir Putin, Şi Cinping gibi isimlerin, Binyamin Netenyahu, Vlodimir Zelinsky gibi isimlerin haritalarında Aslan burcuna denk düşen önemli göstergeler 24 Temmuz’daki Aslan yeniayı yeniay ve iki hafta gerçekleşecek 9 Ağustos’taki Kova dolunayı ile tetiklenecek. Dolayısıyla agresif, savaş ateşini yeniden yelleyecek, ülkeler arasında agresyonu tetikleyebilecek bir sürece giriyoruz.

DÜNYANIN NERESİNDE?

Aslan yeniayı iz düşümlerinin Amerika’da Tepe Noktasına iz düştüğünü görüyoruz. Haliyle, ABD yönetiminin önemli aksiyonları yakındır. Donald Trump’ın astroloji haritası bu yeniayla hareketlenmeye başlayacak. 9 Ağustos’taki dolunay sonrasında Trump, çok daha aktif bir sürece giriyor olacak.

BÖLGEMİZ NASIL ETKİLENİYOR?

İçinde bulunduğumuz bölgede nasıl etkileri olacağı hakkında fikir edinmek için haritayı düzenlediğimizde, hattın Avrupa ülkeleri ve Rusya üzerinden geçtiğini görüyoruz. Bu da bize yeniay civarından itibaren Rusya’nın Ukrayna üzerinde ve Avrupa ülkeleri üzerinde daha aktif ve baskın açıklamalarını veya girişimlerini düşündürüyor.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Aslan burcunda gerçekleşecek olan yeniay Türkiye astroloji haritasının 2.evine denk düşüyor. Dünya Astrolojisi türünde 2.ev parayla, halkın maddi kaynaklarıyla alakalıdır. 2.evde yeniay olduğunda finansal konularda önemli adımlar atılması muhtemeldir. Tabii bu yeniay 8.evimize denk düşen Plüton karşıtlığında olacağı için, ekonomi alanında streslerin artabileceğini düşündürüyor. Plüton’un denk düştüğü 8.ev halkın borçları, ödemeleri, krediler, dış borçlarla alakalıdır. Plüton’un bu yeniayla tetiklenmesi, cari açığın büyümesi riskini de beraberinde getirebilir. Halkın borçlarını ödemesinde sorunlar, kredi borçları yüzünden sıkıntılar artabilir. 8.ev bankalarla da ilişkilidir ve bu alanda da dijitale dönüşüm baskısı artabilir.

HAFTA SONUNU TERCİH EDİN

İlişkiler gezegeni Venüs’ün Ay Düğümleri ve Mars ile dik açılarının etkili olacağı hafta genelinde ilişkiler konusunda sıkıntılar, agresyon ve kopuşlar yaşanması olasıdır. 22 Temmuz ve 23 Temmuz tarihleri en stresli günler olarak dikkat çekiyor. 26 Temmuz sonrası ilişkiler açısından daha verimli gözüküyor. Dolayısıyla, ilişkiler açısından önemli girişimler için önümüzdeki hafta sonunu tercih edebilirsiniz.

KİŞİSEL BAKIM

Venüs’ün stresli açılarının etkili olduğu hafta genelinde kişisel bakım, estetikle ilgili cerrahi girişimlerde dikkatli olunması isabetli olur. Bu bağlamda 22 Temmuz ve 23 Temmuz tarihlerde stresler özellikle dikkat çekiyor. 26 Temmuz sonrası estetik ve kişisel bakımla ilgili girişimler açısından daha verimli gözüküyor. Ama tabii Merkür gerilemesini dikkate almak, yapılacak işlemler konusunda daha dikkatli olmak gerekiyor.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi günü sabah saatlerinde karma yaratmaktan, olumsuz aksiyonlardan uzak duralım! Öğle saatleri ve sonrası önemli konuşma ve yazışmalar için uygun gözüküyor. Akşam saatleri ve sonrasında ilişkilerde stresler artabilir. Agresif, saldırgan enerjilerin devrede olacağı gün genelinde temkinli olmamızda fayda var!

Salı günü genelinde ilişkilere, alışverişlere, kişisel bakımla ilgili konulara dikkat! Stresli bir gündeyiz. Hayal kırıklıklarına, yanılgılara, engellenmeye, dağılmaya açık olacağız. Farkında ve temkinli olalım!

Çarşamba sabah saatleri pek çok açıdan verimli, değerlendirebiliriz. Gün genelinde yaratıcı yönlerimizi, farkımızı ortaya koyabiliriz. Yeni fikirler ve teorilerle dikkat çekebiliriz. Özel ilişkiler açısından ise çok sıkıntılı bir zaman diliminde olacağız, dikkat!

Perşembe sabah saatlerinde sakarlıklara, sağlık sorunlarına açık olabiliriz, dikkat! Gün genelinde otorite figürleriyle bir araya gelebilir, talep ve başvuruda bulunabiliriz. Başkalarıyla yapacağımız iş ve görüşmelerde uyumu ve dengeyi sağlayabiliriz. Gece 22.10’da Aslan burcunda yeniay gerçekleşiyor. Yeni bir Ay döngüsüne giriyoruz.

Cuma günü boyunca hayli iddialı, kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz bir enerji atmosferinde olacağız. Manipülatif ve baskın enerji devrede, ama giderek azalıyor. Öğle saatleri ve sonrası, önemli konuşma ve görüşmeler, iş ve girişimler açısından uygun gözüküyor. Genel olarak ise, ticari piyasalara ve para piyasalarına dikkat diyorum.

Cumartesi günü ilişkiler açısından gayet verimli bir enerji atmosferi oluşuyor. Kişisel bakım, alışverişler için de bugünü kullanabiliriz. Ama önemli iş ve girişimler için öğle sonrasına kalırsak, işlerimiz boşlukta ve kararsız kalabilir.

Pazar sabah saatlerinde beklenmedik gelişmelere açık olabiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde bu stresli enerji dağılmaya başlıyor. Günün ikinci yarısı boyunca girişeceğimiz işlerde daha rahat bir akış yakalayabiliriz. Sosyalleşmek, sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek, seyahat etmek açısından da verimli bir zaman dilimindeyiz. Değerlendirebiliriz.