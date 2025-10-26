Beşiktaş bir anda kırılıyor. Her şey iyi başlamıştı oysa ki. Daha maçın hemen başında Cengiz golü atmıştı. Sonra ne oldu? Kasımpaşa yüklendi, Beşiktaş kontra aramaya başladı. Cerny, gol ve penaltı olurken başroldeydi. Abraham penaltıyı atamadı, top döndü, Kasımpaşalı Winck golü attı. Beşiktaş daha ne olduğunu anlamadan VAR’dan dönen penaltı olayı yaşandı. Aynı Gençlerbirliği maçı gibiydi yaşananlar...

Bu, ‘Oyun içi problem’ olarak adlandırılabilir. Oyundan bir dakika bile uzak kalmayacaksın! Sergen Yalçın’ın konuyu acilen çözmesi gerekiyor. Topa sahip olma başka, sahip olduğun topla tehlike yaratabilmek başka...…

Bir de hangi rakip olursa olsun, Beşiktaş’ın üstüne geldiği anda pozisyon buluyor. Rakip yarı sahada oyun üstünlüğü kuramayan bir takım izliyoruz. Toure net olarak sol kanat değil, bunu bir kez daha gördük. Takımda yine tek kanat yok.

Orkun orta alanda çabalıyor, uğraşıyor ama etkinliği üst seviyede değil. Beşiktaş yavaş oynuyor, bu yüzden gol pozisyonu bulma şansı çok düşük kalıyor. Atağa çıktığında veya rakip yarı sahada duran top kullandığında topu kaptırırsa çok kolay atak yiyor. Bir de yıllardır Kasımpaşa’yı yenememek resmen psikolojik problem olmuş gibi... Yine sezon başı ve zirveden erkenden kopan bir takım izliyoruz.