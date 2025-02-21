Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, bir milletvekili, “Kemalizm zehirdir.

Bu zehri yutmayacağız” diyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mareşal Atatürk’e açıkça hakaret ediyor.

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Aynı milletvekili, Meclis’te göreve başlarken şu yemini ediyor:

“Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma”,

“Demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma”,

“Namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

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Eee, “namus ve şeref üzerine”, “Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma” yeminine ne oldu?

Uçtu...

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8 Temmuz 1920...

Yunan ordusu Bursa’yı işgal eder.

35 Osmanlı padişahının türbeleri, işgal altındaki İstanbul ve Bursa’da...

Padişah türbeleri, işgalcilerin her türlü hakaretine maruz kalır.

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Yunan komutanlar, Osman Gazi’nin mezarına gelirler.

Sofoklis, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin sandukasını tekmelemeye başlar.

Fotoğraf çeken gazetecilerin önünde, yüksek sesle:

“Kalk da milletini kurtar”, diye haykırır.

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Gazeteler, Yunan Başbakanı’nın oğlu Sofoklis’in bu tarihi haykırışını süslendirerek yazarlar.

Osman Gazi türbesine, Kral Konstantin’in resmini asarlar.

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Yunan askerleri, Müslüman mezarlarını ve evliya yatırlarını tuvalet olarak kullanırlar.

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Osman Gazi, 595 yıl önce 1326’da vefat etmişti.

Elbette cevap veremezdi.

Padişah Vahdettin de işgalcilerle işbirliği yapıyordu.

Cevabı, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa verdi.

Hem de çok ağır bir şekilde...

Cevap, Yunan tarihine bir utanç belgesi olarak geçti.

Ve, türbeleri tekmeleyen Yunan komutanlar, tarihin en büyük felaketini yaşadılar.

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Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, atalarının hatırasını kurtardı.

Vatanın ve milletin namusunu korudu.

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İşgal döneminde, İngilizler, Mustafa Kemal’le birlikte, vatanın namusu için can verenlere “KEMALİST” derlerdi.

KEMALİST demek, vatandan başka sevgili tanımayan kahraman demektir.

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İşgalciler, vatanı kurtarmak için savaşan Türkleri yakaladıklarında kurşuna dizerlerdi.

Kurşuna dizme anı, gazetelerde yayımlanırdı.

Fotoğrafın altına, “Kemalist bir Türk’ün idamı”, yazılırdı.

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Yıl 2025...

Kemalist’e laf söylüyor, küçümsüyor...

“Kemalizm zehirdir. Bu zehri yutmayacağız”, diyor.

Atatürk’e hakaret ediyor.

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Eğer, hakaret ettikleri bu Kemalistler olmasaydı...

Camide ezan okunmayacak, şanlı bayrak dalgalanmayacaktı.

Hakaret edenlerin hiçbiri, bu topraklarda yaşamayacaktı.

Çünkü, bu vatanda işgalcilerin bayrağı havalanacaktı.

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Bunlar tarihi gerçekler...

Ama, asıl soruyu...

Atatürk’ü, Kemalist’i kim sevmez diye sorarsanız?..

Cevap çok açık...

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Emperyalistler sevmezler, Sevr’i yırtıp çöpe attığı için,

PKK terör örgütü ve Şeyh Said yandaşları sevmez, Türkiye’yi parçalayacak projeyi engellediği için,

İşgal döneminde işgalci devletlerle işbirliği yapanlar sevmez, köle olmalarını önlediği için,

FETÖ sevmez, Türkiye’yi emperyalistlere teslim etmediği için,

Afganistan ve benzeri ülkelere özenenler sevmez, bağımsız, çağdaş ve özgür bir devlet kurduğu için...

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Özetle...

Atatürk’ü ve Kemalist’i, Türkiye düşmanları sevmez, vatanın ve milletin namusunu koruduğu için.

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Nankörlük ve kul hakkı yemek günahtır, günah!..

Vefa imandandır!..

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İnsan bu vatanda yaşar da, Atatürk’ü sevmez mi?..

Kanlarıyla bu vatanı yeşertenlere vefa duymaz mı?..

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1980’ler...

ABD Başkanı Danışmanı Brzezinski, Başkan Carter’a Türk ordusu hakkında bilgi verirken şu vurguyu yapar:

“Genç Türkiye’nin bir numaralı kurucu unsuru olan Türk ordusu, kökenleri itibariyle Kemalist, bir başka deyişle anti emperyalist...

Kısa ve orta vadede değilse bile, uzun vadede. Kemalizm’in izlerini, Türk ordusundan silmemiz lazım.”

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Yıl 1990...

ABD Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) Ortadoğu Direktörü Graham Fuller, şunları söyler:

“Kemalizm bitti... Bu nedenle, kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam’ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir.”

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Her şey, bu kadar açıkken...

Atatürk’e, Kemalizm’e, Kahraman Türk ordusuna yapılan saldırıların ne anlama geldiğini...

Hala anlayamadıysanız?..

Durum, gerçekten çok vahim...