21 Aralık saat 18.02 itibarıyla kışa merhaba diyoruz. Eski astrologlar üç aylık mevsim haritalarından takip eden dönem hakkında öngörülerde bulunurlardı. Ben de bu yolu izleyeceğim ve kış giriş haritasından ilkbahara kadarki önümüzdeki üç aylık dönemde bizi nelerin beklediğini özetleyeceğim.

Saat 18.02 Ankara’ya göre çıkartılmış 21 Aralık haritasında Yengeç burcu yükseliyor ve Jüpiter de Yengeç burcunda yer alıyor. Haritada aynı zamanda Satürn ve Neptün Balık burcundalar. Bunlar ve aralarındaki uyumlu açılar bu kış aylarının yağışlı geçeceğini düşündürüyor. Ve aynı zamanda denizlerle ilgili konuların önemli olacağını gösteriyor.

GEMİ SALDIRILARI

Haritada Jüpiter’in Yengeç burcundaki yerleşimi ve karşıt pozisyonda olan Ay, son dönemlerde yaşadığımız gemilerle ilgili sıkıntıların, gemi saldırısı gibi risklerin bu üç aylık kış sezonu içerisinde de devam edebileceğini düşündürüyor. Bu haritada Güneş ve Mars kavuşumdalar. Böyle olduğunda Mars doğasında, yani askeri ve polisiye konuların ön plana çıkacağını düşünebiliriz.

HANGİ BÖLGELER?

Bölgesel olarak baktığımızda, Güneş, Mars ve Ay hattının ufuk düzlemiyle çakıştığı hatlar bizim bulunduğumuz bölgeye de dikkat çekiyor. Özellikle Orta Avrupa üzerinden geçen hatlar, bilhassa biraz daha Balkanlar üzerinden geçen hatlar ve bulunduğumuz bölgeden aslında ülkemizin de üzerinden aşağı inen hatlar; Mısır, Beyrut, İsrail’in de olduğu bölgeyi gösteriyor ve Kızıldeniz üzerinden de geçiyor. Dolayısıyla bu bölgelerde askeri anlamda hareketlilik, saldırgan bir atmosfer de olasıdır.

AVRUPA’DAN RİSKLİ HATLAR GEÇİYOR!

Bu hatları biraz daha Avrupa’nın batı bölgelerinden aldığımızda İngiltere üzerinden başlayan ve özellikle Hollanda üzerinden geçen, aynı zamanda Almanya üzerinden de geçen hatlar; Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan gibi bölgelerden ve Atina’dan da geçiyor ve bulunduğumuz bölgeye çok yakın geçtiği için Türkiye’yi de içerisine alıyor.

EGE KORİDORU

Ege koridorundan da geçtiği için özellikle Ege’de yine tansiyonun yükselebileceğini, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde bazı sıkıntılar oluşabileceğini gösteriyor. Bu bağlamda, Mars’ın Kova burcuna geçiş yapacağı 24 Ocak sonrası daha da haraketli olabilir.

SİSMİK AKTİVİTE

Güneş’in Mars’la kavuşum hattının yanı sıra ayın da ufuk düzlemiyle çakıştığı eksen, Türkiye’nin İç Anadolu bölgesini ve Güneydoğu Anadolu bölgesini gösteriyor.

Satürn ve Neptün hattıyla kesişime baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu bölgesinde sismik aktivitenin de artacağını düşündüren birtakım işaretler görüyoruz.

SINIR BÖLGESİ VE KOMŞULAR

Öte yandan, askeri konular bağlamında Irak üzerinden de geçen bu stresli hatlar, o bölgede de özellikle çatışmacı bir enerjinin devam edebileceğini düşündürüyor ve Türkiye’nin güneydoğu hatları, sınır bölgeleri üzerinden de geçtiği için içinde bulunduğumuz bölge için de yine tansiyon içeriyor.

GRÖNLAND

Dünya üzerindeki izdüşümlere baktığımızda en çok dikkatimizi çeken Grönland oluyor. Yani önümüzdeki üç aylık dönemde Donald Trump’ın Grönland üzerindeki bazı idealleri, düşünceleri yönünde hareketler yapabileceğini anlıyoruz buradan.

AMERİKA GERGİN

Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri üzerinden geçen ve doğu ufkuyla çakışan hatlar Amerika’da iç gerginliklerin çok yoğun olacağını düşündürüyor. Yine Güney Amerika üzerinden de geçen bu hatlar Venezuela’nın bulunduğu bölge ama aynı zamanda Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde de bazı iç karışıklıkların devam edebileceğini ya da artabileceğini düşündürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco, Los Angeles gibi kıyı şeridinde olan bölgelerine de izdüşümlere baktığımız zaman buralarda da sismik aktivitenin artabileceğini düşündüren göstergeleri görüyoruz.

YENİ ADIMLAR ATILACAK

Tekrar kışa giriş haritasına dönersek burada ayın büyüme fazında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni birtakım gelişmelerin, yeni birtakım adımların devreye gireceği bir zaman diliminde olacağımızı anlıyoruz.

Oğlak burcunda gezegen yoğunluğu olduğundan, yeni dünya düzenine geçişin önemli adımlarını görebiliriz. 20 Şubat’ta Satürn ve Neptün’ün Koç burcundaki kavuşumu, düzen değişiminin önemli bir göstergesi olarak önümüzde duruyor.

BALKANLARDA AGRESYON

Kadim astrologlara göre Mars’ın mevsim haritasında bulunduğu burcun kapsamına giren bölgelerde agresyon beklenir. Kış haritasında Mars Oğlak burcunda ve Ay da Oğlak burcunda olduğu için Oğlak burcuyla temsil edilen bölgelerde agresyon daha da artabilir.

Oğlak burcuna denk düşen ülkeler arasında örneğin Hindistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna, Makedonya yer alıyor. Mars’ın Kova burcuna geçeceği 24 Ocak sonrasındaki dönem için Sırbistan’ı da sayabiliriz. Yani, balkanlar bölgesinde askeri anlamda bir hareketlilik, agresyon olasıdır.

KUZEY ÜLKELERİ

Oğlak burcu kapsamına giren ülkeler arasında Finlandiya, İzlanda gibi kuzey ülkeleri de var. Yurdumuzun da özellikle Trakya bölgesi yine Oğlak burcu kapsamına giriyor. İran’ın belli bölgeleri, Afganistan, Meksika var, İtalya’da bazı bölgeler de Oğlak burcu kapsamına giriyor.

Bu bölgelerde tansiyon askeri ve polisiye anlamda da yükselebilir. Güneş-Mars kavuşumuyla girdiğimiz için, 21 Mart’a kadar devam edecek olan kış aylarında askeri açıdan hayli gergin bir süreçte olacağımız anlaşılıyor.

NASIL ETKİLER ALIYORUZ?

Türkiye için çizdirilmiş kış haritasında Güneş-Mars kavuşumunun diğer ülkelerle ikili ilişkiler hanesine iz düşüyor olması; Mars doğasında yani mücadeleli, rekabete dayalı ve askeri konuların da ön planda olacağı bir üç aylık döneme giriş yapacağımızı gösteriyor.

Bu genel olarak aslında savaş atmosferinin çok gerileceği bir üç aylık dönem, önümüzdeki üç aylık dönem.

KORUMA ALTINDAYIZ

Haritanın birinci evinde Jüpiter’in olması ve Türkiye astroloji haritasını yine de birinci evinden geçiş yapıyor olması Jüpiter’in koruyucu etkisini devreye sokuyor. Yani ülkemizin bu stresli atmosferde olmamıza rağmen yine de korunma altında olduğunu ya da birtakım zorlukların üstesinden gelme potansiyelinin yüksek olduğunu işaret ediyor. Ve aynı zamanda bazı şans ve fırsatlara da açık olabileceğimizi özellikle yabancı ülkelerden gelen, dış ülkelerle iş birliği bağlantılı, belki daha ziyade Türk devletleri yönünde gelişmeyi de işaret eden bazı olumlu gelişmeler de bekleyebiliriz; yani zorlukların üstesinden gelmek veya problemleri aşabilmek manasında.

BAZI BELİRSİZLİKLER

Öte yandan haritanın onuncu evine denk düşen Satürn-Neptün kavuşumu geleceğe yönelik bazı projelerde, özellikle liderlik pozisyonu tutan kişilerle ilgili olarak belirsizliklerin devam etmekte olacağını anlatıyor. Yani önümüzde özellikle AK Parti’nin geleceğe yönelik planları açısından, özellikle biraz daha ileride kimin liderlik pozisyonu tutacağı yönünde henüz netleşmeyen bazı durumları da anlatıyor.

ŞARTLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Haritanın altıncı evinde Merkür ve Venüs’ün de olması çalışanların şartlarının iyileştirilmesi yönünde bazı gelişmeleri işaret edebilir ve umarım özellikle hayvan hakları konusunda da bazı olumlu gelişmeleri gösteriyordur.

SANAT DÜNYASI

Sanatsal aktivite ile ilişkilendirilen Venüs’ün stresli açılar aldığı günlerdeyiz. Bu yazıyı yazarken Venüs-Satürn karesinin etkileri altındayız ki sanat camiasına yönelik operasyonları, göz altıları, tutuklamaları açıklıyor.

Venüs-Neptün karesinin etkilerinin devam edeceği önümüzdeki günlerde de yine madde kullanımı ile bağlantılı olarak göz altı ve tutuklamalar devam edebilir. Skandal gelişmeler olabilir.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine bakarsak, 22 Aralık civarından itibaren etkili güneş aktivitesi görebiliriz. Ay sonunda, 28-31 Aralık arasındaki tarihlerde güneş çok daha aktif olacak gibi gözüküyor. Deprem tahmin grafiğimiz Aralık’ın 20’li tarihlerinden itibaren sismik aktivitede artış ihtimalinin güçlü olduğunu gösteriyor.

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

22 Aralık Pazartesi günü Birtakım şeyleri düzenlememiz için uygun. Sabah saatlerinde sağlık ve şifa konuları ve bu konuda yapılacak girişimler açısından dikkatli olmakta fayda var. İşlerimizi yerli yerine oturtmak için sabahın ilerleyen saatlerinden itibaren harekete geçebiliriz. Akşam saatlerinde hayatımızı yeniden yapılandırma yönünde önemli konuşmalar yapabiliriz, bilgi alışverişleri içerisine girebiliriz.

23 Aralık Salı gününün ikinci yarısından itibaren entelektüel ve zihinsel faaliyetler açısından gayet uygun bir zaman diliminde olacağız. Bugünü bilgi paylaşımları ve duyuruları yapmak, bazı konularda daha detaylara girmek ve açıklamalar yapmak, zihnimizi odaklamak ve çalışmak için kullanabiliriz.

24 Aralık Çarşamba günü ilişkilerde yanılgılara açık gözüküyor. Artistik ve sanatsal konularla ilgili büyük kararlar almamalı, estetik ve kişisel bakımla ilgili işlere girişmemeli. Sanat camiasıyla ilgili bazı skandal gelişmelerin de tekrar kendini göstermesi riski gün boyunca var.

25 Aralık Perşembe sabah saatlerini ilişkiler açısından çok verimli, değerlendirebiliriz. Öğleye doğru olan zaman diliminde önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelebiliriz, otorite figürleriyle görüşmeler yapabiliriz, talep ve başvurularda bulunabiliriz. Akşam saatlerini sportif aktiviteler, yürüyüşler, güç ve efor gerektiren işler için gayet uygun kullanabiliriz. Haftanın en verimli günlerinden bir tanesindeyiz.

26 Aralık Cuma gününün ilk yarısında ticari anlamda stresli zaman diliminde olacağız. Uzlaşmazlıklar devrede olabilir. Piyasalar veya ticari konular açısından riskler daha fazla devrede olacak. Yani çalkantılı, düşükte olan bir borsa ve piyasa görebiliriz. Gece saatlerinde sosyalleşmek açısından daha uygun bir atmosferde olacağız.

27 Aralık Cumartesi sabah erken saatlerde biraz içsel olarak sıkıntı hissedebiliriz. Mistik konularla ilgilenerek, ruhsal çalışmalar yaparak aşabiliriz. Akşam saatlerinde ilişkilere dikkat. Gergin bir atmosferde olacağız, uzlaşmayı yakalamakta zorlanabiliriz.

28 Aralık Pazar sabah saatlerinde henüz gergin bir atmosferde olabiliriz. Sakarlıklara, kazalara dikkat. Gün genelinde etkili olan Merkür-Kiron üçgeni sözlerle şifa verme şansımızı arttırıyor. Yani etrafımızdaki insanlara moral verebiliriz, psikolojilerini düzeltmelerine yardımcı olabiliriz, sözlerimizle onlara güzel bazı şeyleri gösterebiliriz, belki göremediği konuları göstererek onlara yardımcı olabiliriz.