Son 25 yıl içinde iyice su yüzüne çıkan “yiye yiye, şişe şişe siyaset modeli” sonunda geldi “fırdöndü belediyecilik kalıbını” yarattı. Çoğu gizleniyor. Azı anlatılıyor. Efe duruşlu Belediye Başkanı Hanım, kendisi “zemzem suyunda ak kaşık” tertemiz, zerre yolsuzluğu, hırsızlığı, belediye parasını yemişliği yok ama o kocası var ya o kocası! ★★★ Kocasının kurbanı oldu. İktidar, savcıyı, yargıcı, adaleti, muhtemelen her tür aracı da kullanıp CHP’den seçilmiş Belediye Başkanı Hanım’ı kocasıyla beraber hapse gönderecek kanıtlar buldu. Hanım’ın önüne koydular. Kocasını boşamadı. Partisini lekeledi. İktidar partisine geçti. Ve iktidar partisi balkonundan eski partisine, eski liderine ağır sözler yağdırarak siyasette var olma yolunu seçti. İşte: Fırdöndü Belediyeciliği. ★★★ Halk muhalefet partisini “umut olarak” görüp yönelince ve iktidar partisini terk edince; “Fırdöndü Belediyecilik Kalıbı” bulundu. Seçimlerden bu yana 17 CHP Belediye başkanı fırdöndü oldu. Dün çok ağır sözlerle eleştirip, yerden yere vurduğu iktidar partisi başkanının elinden yakasına rozet taktırıp iktidar saflarına geçti. ★★★ Fırdöndü belediyecilik modelinde hafta başında yeni bir örnek daha çıktı. Kocatepe’den Afyon ovasına süzülen kartal bakışlı Belediye Başkanı Hanım da “süt bardağında ak kaşık” gibi tertemiz, lekesiz, kendini Afyon halkının mutluluğuna adamış, Afyon’u tüm Avrupa’da parmakla gösterilecek yeni bir kentleşeme örneğine vidalamış bir siyaset insanıydı (!) Ama kocası yok mu, o kocası! Pide salonunda çanta içinde rüşvet alırken görüntülendi. Gözaltı kararı çıktı, çıkacaktı. Belediye Başkanı Hanım, iktidar partisi başkanına koştu. Çok ağır cümlelerle sövüp saydığı İktidar partisi başkanının elinden yakasına rozet taktırıp; “Ailenin kutsallığına inanlarla aynı yolda yürüyeceğim” diyerek fırdöndü oldu. ★★★ “Gizleyip sakladıklarım var” diyerek aniden “itirafçı olan” erkek belediye başkanları da kendilerini gösterdiler. Antalya’dan, Uşak’tan, Ankara Keçiören’den erkek belediye başkanları; “Ben CHP Genel Başkanı’nın Mercedes otomobiline buz dolabı koydurttum, TV ekranı taktırtım bunların parasını da belediye bütçesinden ödedim. Benden para istediler 1 milyonu paket içinde bahçe duvarına koydum, oradan aldılar. Seçim zamanı oğlum ve gelinim aracılığıyla içinde 1 milyon Euro’yu, bizzat genel başkanın isteği üzerine CHP Genel Merkezi’ne gönderttim” diye savcılara “partiyi kapattıracak” itiraflar sundular. ★★★ Seçkin dikkat isterim! Fırdöndü belediyecilik nasıl oluştu? Üzerinde düşünmenizi beklerim. İktidar partisi halk desteğini çoğunlukla yitirdi. Muhalefet Partisi CHP’yi de halkın gözünde “bizden farkları yok” noktasına getirmek için fırdöndü belediye modelini üretti. Aktif siyasi hayatına belediye başkanı seçilerek başlayan İktidar Partisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı, 30 yılın sonunda Türkiye demokrasisine ve kent yönetimine, “Fırdöndü belediyecilik modelini” getirip yerleştirdi. Böyle çamur çirkef bir siyaset bugüne kadar olmamıştı. ★★★ Öte yandan sormak, sorgulamak, özeleştiri beklemek herkesin hakkıdır. CHP’nin “Kocamı Boşamam- Partimi Lekelerim” diyebilenleri ve “1 milyon dolar istediler gönderdim” diye itiraf yazdıranları belediye başkanı yapmaya hangi yapının zorladığını halka anlatması gerekir. Bir özeleştiri zamanıdır. Bir yanlış kaynamış kemik olmalı. Bu kemiği kim kaynattı, kim korudu? İçe ayna tutma samimiyettir.