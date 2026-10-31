Osimhen, durdurulmasının çok zor olduğunu yine kanıtladı. Hava topu mücadelesinde onu devre dışı bırakmak hemen hemen imkansız. İki oyuncu ile markaja alındığında bile dengeyi kendi lehine değiştirebiliyor. Kesinlikle yerinde çakılı bir oyuncu değil. Sağ veya sol kanat bölgelerinde hep hareket halinde. Bizim ligin çok üstünde olduğunu dün attığı golle bir kez daha gösterdi.

Yunus’un golü ise nefisti. Sert şut kaleci için çok zor yere gitmişti. Galatasaray, oyunun kontrolünü maçın başında ele geçirdi. Çabuk tek paslar, savunma kanatlarının destek verdiği hücum girişimleri ve temaslı oyun ile Konyaspor zor anlar yaşadı.

Ev sahibi ilk yarının son bölümlerinde biraz kıpırdadı. Özellikle Sallai’nin savunduğu sağ kanattan ceza sahasına atılan toplar ile gol arayışları vardı. Singo’nun zamanlama hataları ile de önemli pozisyonlar oluştu.

Riskleri alarak ikinci yarıya başlamak zorundaydı Konyaspor. Tek pasta savunmada az adamla yakalanmak Konyaspor için kaçınılmaz olacaktı. Batrakov ustaca buluştuğu topu zorlanmadan ağlara göndermişti. Leao’nun penaltı golüyle artık bu deplasman defteri kapanmıştı. Okan Buruk 5 oyuncu değişikliği yaparken, Stuttgart maçını düşünmeye başlamıştı bile. Galatasaray, karşılaşmanın son bölümlerini hazırlık maçı gibi rahat bir tempoda bitirdi.