AKP’nin çıkardığı taşeron yasaları maden işçilerini köle haline getirmişti, çalışma şartları insanlık dışıydı, facia geliyorum diye bağırıyordu, CHP tarafından TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi, hatta özellikle “Soma’daki maden ocaklarının araştırılması” isteniyordu, bu önerge altı ay gündeme alınmadı, sonra da AKP oylarıyla reddedildi, ve reddedilmesinden sadece iki hafta sonra tarihimizin en ağır maden faciası yaşandı, Soma’da 301 madencimiz göz göre göre katledildi, CHP’nin komisyon önergesi kabul edilseydi, bu hayati soruna Meclis tarafından el konulsaydı, bu facia olur muydu?

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Seçime sadece iki gün vardı, Diyarbakır’da seçim mitinginde bomba patladı, 5 kişi öldü, 400 kişi yaralandı, bir ay sonra, Şanlıurfa Suruç’ta gençlik derneklerinin basın açıklaması sırasında bomba patladı, 34 kişi öldü, 100 kişi yaralandı, birbiriyle bağlantılı olduğu barizdi, CHP tarafından TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi, AKP oylarıyla reddedildi, ve sadece üç ay sonra, Ankara Garı kavşağında sendikaların, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla miting düzenlenirken, tarihimizin en ağır terör saldırısı yaşandı, 109 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı, CHP’nin komisyon önergesi kabul edilseydi, bu yakıcı terör sorununa Meclis tarafından el konulsaydı, Gar faciası olur muydu?

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İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda silahlı-bombalı intihar saldırısı düzenlendi, 45 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı, CHP tarafından TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi, AKP oylarıyla reddedildi.

Kobani olayları yaşandı, CHP tarafından TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi, AKP oylarıyla reddedildi.

Vergi cennetlerindeki alengirli işlerin ortaya çıkarılması amacıyla CHP tarafından TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi, AKP oylarıyla reddedildi.

Fetö’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla CHP tarafından TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi, AKP oylarıyla reddedildi.

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Çorlu’da tren devrildi, aralarında çocukların da bulunduğu 25 insanımız hayatını kaybetti, 300’den fazla insanımız yaralandı, toplu cinayetten farksızdı, raylar çamaşır ipi gibi havada asılı duruyordu, rayların altında toprak yoktu, çünkü kontrol eden yoktu, kontrol etmesi gereken işçileri işten çıkarmışlardı, bir ay önce yapılması gereken bakım onarım ihalesini iptal etmişlerdi, bu toplu cinayetteki ihmallerin ortaya çıkarılması amacıyla CHP tarafından TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi, AKP oylarıyla reddedildi.

Beş ay sonra… Ankara’dan yola çıkan hızlı tren, karşı yönden gelen kılavuz lokomotifle kafa kafaya çarpıştı, 9 insanımız hayatını kaybetti, 80’den fazla insanımız yaralandı, cinayetten farksızdı, çünkü, seçim şovu yapmak için, oy toplamak için, tren hattını eksiklerini tamamlamadan, sinyalizasyonu bile olmadan açmışlardı, CHP’nin araştırma komisyonu önergesi kabul edilseydi, Çorlu faciasındaki ihmallere Meclis tarafından el konulsaydı, Ankara’daki facia olur muydu?

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Türk Telekom’u Lübnanlı’ya verdiler, karanlık bir alışverişti, TBMM’de CHP tarafından bir, iki, üç, dört defa araştırma komisyonu önergesi verildi, Türk milletinin malı olan Türk Telekom’un hortumlandığına, çökertildiğine, malının mülkünün çarçur edildiğine dikkat çekildi, Meclis’in bu konuya mutlaka el koyması istendi, AKP oylarıyla reddedildi.

Neticede… Lübnanlı ödemesi gereken parayı ödemedi, vergisini ödemedi, üstüne 5 milyar dolar borçlandırdı, Türk Telekom’un malını mülkünü, kablolarına varıncaya kadar sattı, 15 milyar dolar hortumladı, devlete geri yıktı, kaçtı, CHP’nin araştırma komisyonu önergeleri kabul edilseydi, Türk Telekom’da yaşanan vurguna Meclis tarafından el konulsaydı, böyle mi olurdu?

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Uyuşturucunun gençlerimiz arasında felaket şekilde yaygınlaşması hakkında CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, AKP oylarıyla reddedildi.

Tarikat yurtlarında gariban erkek çocuklarına tecavüz edildiği ortaya çıktı, gariban kız çocuklarımız tarikat yurdunda diri diri yanarak can verdi, kontrolsüz-denetimsiz tarikat yuvalarındaki çocuk istismarına karşı CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, AKP oylarıyla reddedildi.

Kadın cinayetlerinin önlenmesi, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi ve gerçek rakamların ortaya çıkarılması amacıyla CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, AKP oylarıyla reddedildi.

Bir insan gençlerin uyuşturucu kullanmasını engellemeye, çocukların istismar edilmesini önlemeye, kadınların öldürülmesini durdurmaya niye hayır der?

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Orman yangınlarını önlemek amacıyla, daha erken müdahale edilmesini sağlamak amacıyla CHP tarafından TBMM’de bir değil, beş değil, on değil, 22 defa araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi, AKP oylarıyla reddedildi.

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Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, engelli vatandaşlarımızın istihdam imkanlarını arttırmak amacıyla CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, AKP oylarıyla reddedildi.

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PKK tarafından kaçırılan askerlerimiz ve polislerimiz hakkında CHP tarafından altı defa soru önergesi verildi, kurtarılmaları için neler yapıldığı soruldu, kurtarma çalışmalarının belirlenmesi amacıyla TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi, cevap bile verilmedi, kaçırılan askerlerimiz ve polislerimiz Gara’da şehit edildi, araştırma komisyonu önergesi kabul edilseydi, bu talihsiz çocuklarımızın durumuna Meclis tarafından el konulsaydı, en azından bir şansları olmaz mıydı?

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2017 yılıydı, Cougar tipi askeri helikopter Şırnak’ta düştü, biri tümgeneral 13 askerimiz şehit oldu, CHP tarafından TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi, aynı tip helikopterin 2003 yılında Isparta’da benzer bir sebeple düştüğü hatırlatıldı, böyle bir kazanın tekrar yaşanmaması için teknik imkanlarının ve eksikliklerinin mutlaka araştırılması istendi, Cougar tipi helikopterlerin denizde arama kurtarma için üretildiğini, bu yüzden silah taşımaya bile müsait olmadığını, hava yoğunluğunun azaldığı yüksek rakımlı coğrafyalarda yetersiz olduğunu herkes biliyordu, gündeme bile alınmadı, cevap bile verilmedi, dört yıl sonra, Cougar tipi askeri helikopter, Bitlis’te düştü, biri korgeneral 11 askerimiz şehit oldu, CHP’nin araştırma komisyonu önergesi kabul edilseydi, Şırnak’taki kazaya Meclis tarafından el konulsaydı, Bitlis’teki kaza olur muydu?

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Enflasyonun sebepleri konusunda CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi. Suça bulaşan gençlerin sayısındaki ürkütücü artışın sebeplerini kurutmak amacıyla CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi. Nükleer santralın yaratabileceği sorunlarla alakalı olarak CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi. Medyaya yönelik baskılar hakkında CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi. Polislerin intiharları konusunda CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi. Peşkeş haline gelen özelleştirmeler konusunda CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi. Bürokrasideki yozlaşmanın önüne geçilmesi amacıyla CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi.

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Uçak düştü, ulaştırma bakanı hakkındaki gensoru önergesi reddedildi, hızlı tren uçtu, ulaştırma bakanı hakkındaki gensoru önergesi reddedildi. Çeşitli kepazelikler yüzünden adalet bakanı, maliye bakanı, enerji bakanı, çalışma bakanı, milli eğitim bakanı ve spor bakanı hakkındaki gensoru önergesi verildi, hepsi reddedildi. Habur’daki teslimiyet töreniyle ilgili olarak içişleri bakanı hakkında gensoru önergesi verildi, reddedildi. Uruguay’dan inek getirten tarım bakanı hakkında gensoru önergesi verildi, reddedildi.

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Seçilmişlerin yerine atanmışların monte edilmesi konusunda, kayyumlar konusunda CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi.

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Depremlerle alakalı olarak CHP tarafından TBMM’de 10 değil, 20 değil, 59 defa araştırma komisyonu önergesi verildi, hepsi reddedildi.

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Cumhurbaşkanlığının, sarayın harcamaları konusunda CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi.

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Tarihimizde görülmemiş şekilde 12 askerimiz mağarada metan gazından boğularak şehit oldu, CHP tarafından araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi.

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CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu linç edildi, suratına yumruk atıldı, sığındığı evi ateşe vermeye çalıştılar, CHP tarafından TBMM’de araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi. CHP genel başkanı Özgür Özel’e yumruk atıldı, CHP tarafından TBMM’de araştırma komisyonu önergesi verildi, reddedildi.

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2003 yılından bu yana saymakla bitmeyecek kadar çok örnek var böyle... CHP’nin binlerce araştırma komisyonu önergesi reddedildi, CHP’nin onbinlerce soru önergesi reddedildi, ya da lütfedip cevap vermeye tenezzül bile edilmedi.

AKP iktidarı boyunca CHP’ye kuru kalabalık muamelesi yapıldı.

Meclis’in kurucusu olan parti, Meclis’te yok sayıldı.

CHP’nin kurumsal kimliğinde aslında CHP’ye oy veren vatandaşlar yok sayıldı.

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Şimdi?

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Meclis’te komisyon kuruyorlar.

İlla CHP de katılsın diyorlar.

CHP olmazsa olmaz diyorlar.

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E, siyasi analist olmaya gerek yok, ortalama zekaya sahip herkes kendisine şu soruyu sorar herhalde... Meclis’te 22 yıldır yok hükmünde kabul edilen, Türkiye’nin yararına en makul komisyon önerileri bile reddedilen CHP, ısrarla “niye” ikna edilmeye çalışılıyor, “neye” alet edilmek isteniyor?