Okan Buruk, çıkardığı 11’le derbiyi şimdiden düşünmeye başladığını gösterdi. Son lig maçında sahada olan kadrodan 9 oyuncu maça başlamamıştı. Gençlerbirliği, klasik oyun yapısı olan çok adamla savunma ve kontratak arayışındaydı.

Galatasaray, rakip sahada gözüküyordu ama gol pozisyonu yoktu. 4 şut girişimi olmasına rağmen bunlardan hiçbirinin isabetli olmaması olumlu gözükmedi tabii ki.

İlk devre oyundaki temposuzluk resmen uyuttu. İkinci devre oyun kurma işinde biraz daha etkin olmak isteyen Okan Buruk, İlkay’ı sahaya sürdü. Gençlerbirliği yine savunmadaydı ve çabuk atak fırsatlarını aramaya devam ediyordu.

Ahmed Kutucu’nun kaybettiği top sonrasında gelişen atakta Fıratcan, Gençlerbirliği’ni 1-0 öne geçirdi. ‘Ne olursa olsun ben bu maçı kazanırım’ düşüncesinin faturasıydı yenen bu gol. Sallai ve Barış Alper oyundaydı ama beklenen gol bir türlü gelmiyordu. İcardi yine sahada yoktu. Okan Buruk, Osimhen’i oyuna alırken, çift forvet düşüncesiyle İcardi’yi oyunda tutmayı tercih etmişti.

Baskı yaparken sonuç alamadığın anda kalecin hata yaparsa şoka girersin. Günay kornerden gelen topu kontrol edemeyince, Traore topu boş kaleye yuvarlamıştı. Dünya genelinde tek maç üzerinden oynanan kupa maçlarında büyük sürprizler yaşanır. Dün akşam da sürprizi gerçekleştiren Gençlerbirliği oldu.