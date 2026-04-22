Tedesco, derbiye başlayabileceği bir 11’le sahadaydı. Maça başlangıç presli ve mücadeleciydi. Dakikalar geçiyordu ve oyun Konyaspor yarı sahasında oynanıyordu ama üretim yoktu Fenerbahçe adına.

Solda Kerem istekli gözüktü. Levent atağa çıkarken, ona destek oldu. Sağ kanat ise hiç işlemedi. Semedo, sadece iki defa Konyaspor savunmasını zorlarken; Musaba beklentileri karşılamaktan uzak kalmıştı.

Orta saha defansif anlamda iyi gözükürken, oyunu hücuma dönüştürmede sadece Guendouzi bir şeyler yapmaya çalıştı o kadar. Konyaspor ilk devre iyi alan daralttı. Temaslı oyunda başarılı oldu ama hücumda yoktu.

Yaratıcı oyuncu eksikliği hisseden Fenerbahçe’de oyuna Fred ve Talisca dahil olmuştu. Düşünülmesi gereken en önemli konu, Fenerbahçe takımının gol pozisyonlarına çok uzak olmasıydı.

Cherif’in bu takıma uyum sağlaması için çok süre alması gerekiyor. Fenerbahçe’nin işi iyi bilen, gol pozisyonlarını hisseden ve çevre kontrolü yüksek düzeyde bir forvete ihtiyacı olduğu kesin.

Son bölümlerde tempo iyice düştü ve uzatmaları izlemeye başladık. Konyaspor kapanmıştı ve Fenerbahçe pozisyona girememeye devam ediyordu.

Semedo’nun Kramer’i çekmesi sonucu VAR uyarısıyla gelmişti penaltı. Uzatmaların son anlarıydı ve Jevtovic penaltıyı atınca Fenerbahçe kupaya veda etti.