30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’yla, Anadolu’yu işgal süreci başlar.

Bu dönemde, “Ulusal Varlığa Düşman Cemiyetler” kurulur.

Müslüman unsurlar tarafından kurulan Kürt Teali Cemiyeti, Teali İslam Cemiyeti, İngiliz Muhipler (sevenler) Cemiyeti ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası önemlidir.

Amaçları, Millî Mücadele’yi engellemek, işgallere karşı direnişi kırmaktır.

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Kürt Teali Cemiyeti...

Aralık 1918’de kurulur.

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Cemiyet, 2 Ocak 1919’da İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiserliğine başvuruda bulunur.

Doğu’da, Kürtlere İngiliz mandasında bir özerklik verilmesini talep eder.

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Bu dönemde, İngiltere de boş durmaz.

Güneydoğu Anadolu’da, Kürtlerin ayrılıkçı örgütlenmeleri için altyapı çalışmalarına başlar.

İstihbarat Binbaşı Noel’i bölgeye görevlendirir.

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İngilizlerin ve Binbaşı Noel’in yoğun girişimlerine rağmen, Mustafa Kemal Paşa Millî Mücadele Yolculuğu’na devam eder.

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Meşhur Binbaşı Noel, bu dönemde “Kürdistan” haritasını çizer ve Londra’ya gönderir.

Bu harita...

Kuzey Irak’ta Barzani’nin haritasıdır.

PKK terör örgütünün sözde haritasıdır.

Büyük Orta Doğu haritasıyla uyumlu haritadır.

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Haritada...

Hatay dahil olmak üzere, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyi “Kürdistan” olarak yer alır.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den koparılan topraklar üzerinde kurulan yeni bir devlet, “Kürdistan”...

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Ve bu harita...

Şu anda, “Terörsüz Türkiye” sürecinde DEM Parti ile PKK’nın hedeflediği haritadır.

Irak ve Suriye ayağı tamamlanmıştır.

Şimdi, sıra Türkiye’dedir...

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İşgal döneminde, İngiltere kilit roldeydi.

Şimdi, ABD...

Hedef aynı: Parçalanmış bir Türkiye.

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19 Şubat 1919’da, Millî Mücadele’ye karşı İstanbul’da kurulan diğer bir örgüt.

Teali-i İslam Cemiyeti (İslam’ı yüceltme derneği).

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Medrese hocaları tarafından kurulur.

İskilipli Atıf, kuruculardandır.

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Cemiyet, ümmetçidir, hilafete mutlak itaati savunur.

Mustafa Kemal Paşa’yı ve Kuva-yı Milliye’yi son yıllardaki bütün kötülüklerin nedeni olarak görür.

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Millî Mücadele’ye karşı yayımladığı din sömürüsü yapan bildirileri, camilerde geniş kitlelere ulaşır.

Bildirilerinde, Hilafete bağlılığı ve Millî Mücadele’ye karşı gelmeyi dinin gereği olarak gösterir.

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Günümüz Türkiye’sinde, ümmetçi dünya görüşü ve din temelli siyaset, Teali-i İslam Cemiyeti’nin uzantısıdır.

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İkinci Abdülhamit döneminde de, Medrese el üstünde tutulurdu.

Devleti düşmandan koruyacak subayların yetiştiği Harp Okulu, üvey evlattı.

Hatta, Padişah için, cezalandırılması gereken bir günahkardı.

El üstünde tutulan Medrese...

Öte yanda horlanan, cezalandırılması gereken Harp Okulu...

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Medresenin akıl ve bilimden üstün tutulduğu bu dönem, Osmanlı Devleti’nin sonunu getirir.

Balkan Savaşı felaketi, işte bu iklimde yaşanır.

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“Terörsüz Türkiye” sürecinin yaşandığı 2025 Türkiye’sinde...

Kürt Teali Cemiyeti’nin ve Teali-i İslam Cemiyeti’nin birlikte yürüdüğü bir atmosfer...

Hedefleri ortak: Türkiye, Atatürk ve Cumhuriyet

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Anayasa’da vatandaşlık tanımı “Türk” yerine, “Türkiyeli” ya da “Türk, Kürt, Arap”...

Resmi dil Türkçe yerine, “Türkçe, Kürtçe, Arapça”...

“Millet” yerine “ümmet”...

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Binbaşı Noel 1974’e ölür.

1919’da çizdiği haritanın, hedefine ulaşma aşamasında olduğunu görseydi ne çok mutlu olurdu.

Haritasında; Hatay dahil olmak üzere, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyini “Kürdistan” olarak adlandırmıştı.