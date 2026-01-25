Maç başlar başlamaz öne geçmek, en iyi senaryo olmuştu Galatasaray için. Sara, savunma hatasını çok iyi değerlendirdi.

Böyle bir avantajı yakaladıktan sonra ‘Galatasaray oyunun temposunu artırır, pres yapar ve daha ilk yarıda maçı koparır’ diye düşünenler, dakikalar geçtikçe yanıldıklarını anladılar.

Orta saha ritim bulamamıştı. İlkay ve Sara performans anlamında ilk devre çok iyi değillerdi. Torreira verimsizdi. Barış etkisiz kalıyordu.

Karagümrük çabuk ataklarla Galatasaray savunmasının dengesini bozdu. Barış Kalaycı beraberlik golünü şık bir vuruşla atarken, gol öncesi Serginho’nun topla buluşup dripling yaptığı anlarda savunma uyudu. Manchester City de böyle çabuk toplar atıyor. Hem de bir-iki tane değil. Stoperlerin konsantrasyonu daha yüksek olmalı.

Lemina oyuna girince pas organizasyonları kendine gelmeye başladı. Sallai’nin hazırladığı pozisyonda yine Sara bu defa kafa ile topu ağlara gönderdi. İlk yarının top alamayan ismi Osimhen, İlkay’dan gelen topu tavana yapıştırırken, nefis bir gol atmıştı. Galatasaray biraz kıpırdadı ve bir anda üçü buldu.

Yunus, sakatlık dönüşü hâlâ kendini bulamamış durumda.

Dün akşam, hafta içi oynanan Atletico Madrid maçının bütün takımı fizik-kondisyon yönünden etkilediğini gördük. Yine de galibiyet fazla zorlanmadan geldi.